Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Kαμία μεταβίβαση στον γιο του Ξυλούρη – Στοχοποιήθηκα για πολιτικούς λόγους, κατέθεσε ο Λάμπρος Αντωνόπουλος

Διέψευσε την οποιαδήποτε εμπλοκή του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Λάμπρος Αντωνόπουλος ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι επέστρεψε περίπου 15.000 ευρώ από επιδοτήσεις και εν συνεχεία παραιτήθηκε από γραμματέας νομαρχιακής επιτροπής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Αντωνόπουλος έκανε λόγο για στοχοποίησή του την οποία απέδωσε σε πολιτικούς λόγους και τόνισε ότι επέστρεψε τα χρήματα με δική του πρωτοβουλία για λόγους ευθιξίας. «Ήταν νόμιμη επιδότηση και θεώρησα ηθική υποχρέωση να επιστρέψω τα χρήματα για να μην στοχοποιειται η παράταξη μου μέσω εμού», κατέθεσε.

Καταγγελία Μιλένας Αποστολάκη

Τα «παιχνίδια» που παίζονται στις πλάτες των παραγωγών κατήγγειλε η Μιλένα Αποστολάκη όταν ο μάρτυρας επέμεινε πως δεν γνωρίζει να έχει μεταβιβάσει δικαιώματα στον γιο του «φραπέ» Βασίλη Ξυλούρη. Ο ίδιος δήλωσε πως όταν το 2020 δήλωσε μέσω του ΚΥΔ του 38 εκτάρια βοσκοτόπων στην Τήνο δεν γνώριζε πως το ΚΥΔ του ανήκει.

Μ. Αποστολάκη: Δώσατε κωδικούς στο ΚΥΔ;

Λ. Αντωνόπουλος: Δεν θυμάμαι εάν έδωσα

Μ. Αποστολάκη: Σας το λέω εγώ, οι παραγωγοί δίνουν κωδικούς

Λ. Αντωνόπουλος: Δεν ξέρω καν τι είναι η μεταβίβαση δικαιωμάτων

Μ. Αποστολάκη: Κάποιοι το έκαναν για εσάς ερήμην σας

Το θέμα της μεταβίβασης δικαιωμάτων έθεσε ο Μακάριος Λαζαρίδης με τον ίδιο να επιμένει ότι δεν μεταβίβασε δικαιώματα στον γιο του «φραπέ», Βασίλη Ξυλούρη. «Δεν έχω κάνει δήλωση το 2021, ούτε μεταβίβασα στον γιο του Ξυλούρη», είπε με τον Μακάριο Λαζαρίδη να καταθέτει έγγραφα που κατά τον ίδιο αποδεικνύουν το αντίθετο.

«Δεν ξέρω κανέναν «φραπέ» ούτε κάποιον «χασάπη». Δεν έχω εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν γνώριζα ότι ανήκει στον Ξυλούρη, είναι συνεταιριστικό το ΚΥΔ. Τυχαία πήγα σε αυτό», τόνισε απαντώντας στις επίμονες ερωτήσεις.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο κ. Αντωνόπουλος η αίτηση του 2020 έγινε με απόλυτα νόμιμη διαδικασία με τον ίδιο να επισημαίνει ότι δεν έχει γίνει έλεγχος ούτε υπήρξαν αχρεωστήτως καταβληθέντα. «Δεν είχα λόγο να επιστρέψω τα χρήματα. Προσπαθούσα να ενταχθώ στον πρωτογενή τομέα», είπε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις είπε πως με τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν έχουν προσωπικές και φιλικές σχέσεις, αλλά πολιτικές. Όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης του έδειξε φωτογραφία με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως αυτή προέρχεται από γάμο γνωστού τους, εκείνος απάντησε: «Ο γάμος μου είναι! Από τον γάμο είναι η φωτογραφία! Δεν γνωρίζω τη φωτογραφία του γάμου μου;».

Πηγές ΝΔ: Ο Λ. Αντωνόπουλος, φίλος του Ν. Ανδρουλάκη, είχε στενές σχέσεις με την οικογένεια Ξυλούρη!

Ερωτήματα προκαλεί η κατάθεση του Λάμπρου Αντωνόπουλου, καθώς οι ισχυρισμοί του παρουσιάζουν σημαντικές αντιφάσεις και ασυνέπειες. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τον κ. Ξυλούρη, ούτε ότι το ΚΥΔ στο οποίο απευθύνθηκε «τυχαία» για τη δήλωση ΟΣΔΕ του 2020, ανήκε σε εκείνον. Ωστόσο, εμφανίζεται να έχει κάνει δηλώσεις και για το 2021 στο ίδιο ΚΥΔ, ενώ αρνείται ότι προχώρησε ο ίδιος σε οποιαδήποτε μεταβίβαση δικαιωμάτων, παρά το γεγονός ότι υπάρχει καταγεγραμμένη μεταβίβαση προς μέλος της οικογένειας Ξυλούρη.

Παράλληλα, δηλώνει ότι δεν γνώριζε πως το ΑΦΜ του ήταν στα ελεγχόμενα για αχρεώστητες ενισχύσεις, παρότι η υπόθεση είχε ενεργοποιήσει διαδικασίες ελέγχου. Ακόμη πιο… παράδοξος είναι ο ισχυρισμός ότι «δεν του ζητήθηκε να επιστρέψει τα χρήματα» αλλά τα επέστρεψε μόνος του «ως ηθική υποχρέωση».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η προσπάθειά του να αποστασιοποιηθεί πολιτικά από το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι προσωπικός φίλος του κ. Ανδρουλάκη και ότι η κομματική του θέση ήταν «τυπική». Ωστόσο, η ιδιότητά του ως κορυφαίου στελέχους στο ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου και η δημόσια παρουσία του δείχνουν άλλη εικόνα. Την ίδια στιγμή, αν και αναφέρει ότι γνωρίζει τον κ. Λαμπράκη «μόνο ως γνωστό», δηλώνει άγνοια για το ότι έχει ΚΥΔ, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την ευρύτερη εικόνα των σχέσεων στην τοπική κομματική οργάνωση.

Ασάφεια υπάρχει και σχετικά με τη «δήλωση της Τήνου», για την οποία υποστηρίζει ότι «δεν έδωσε βάση» και ότι απλώς «βρισκόταν μέσα στα χαρτιά». Δύσκολα μπορεί να εξηγηθεί πώς ένας φάκελος που αφορά ενισχύσεις, δικαιώματα και δηλώσεις, περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία ο δικαιούχος ούτε καν έχει αντιληφθεί.

Τέλος, η επίκληση πολιτικής στοχοποίησης για «συμψηφισμό», την ώρα που οι ίδιες του οι απαντήσεις αφήνουν περισσότερα ερωτήματα από όσα λύνουν, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως πειστικό επιχείρημα. Οι αντιφάσεις, οι άγνωστες «τυχαίες» επιλογές, οι δηλώσεις που έγιναν αλλά «δεν έγιναν αντιληπτές», η επιστροφή χρημάτων χωρίς ενημέρωση και η προσπάθεια αποστασιοποίησης από πρόσωπα και δομές των οποίων υπήρξε μέρος, συνθέτουν μια εικόνα που δεν περιποιεί τιμή τόσο για τον ίδιο όσο και για το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν όχι μόνο δεν κλείνουν τα κενά, αλλά εντείνουν την αίσθηση ότι πολλά σημεία της υπόθεσης παραμένουν θολά και αντιφατικά.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Επιτακτική η προσαγωγή του «Φραπέ» στην Εξεταστική Επιτροπή

Κάθε μέρα που περνάει καθίσταται ακόμα πιο προκλητική η προστασία που παρέχει η ΝΔ, κατ’ εντολή του Μεγάρου Μαξίμου, στον «γαλάζιο» κομματάρχη, Γ. Ξυλούρη («Φραπέ»). Όπως προέκυψε και από την κατάθεση του Λάμπρου Αντωνόπουλου, πρώην Γραμματέα της Ν.Ε. Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, ο ρόλος του κ. Ξυλούρη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι κομβικός.

Ο κ. Αντωνόπουλος είχε λάβει επιδοτήσεις ύψους 15.667,68 ευρώ, μόνο για το έτος 2020, καθώς δήλωνε ως βοσκοτόπια εκατοντάδες στρέμματα στην Τήνο, έχοντας υποβάλει τη δήλωση ΟΣΔΕ σε ΚΥΔ το οποίο σχετίζεται με τον Γ. Ξυλούρη.

Παρότι η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, κατεξοχήν αγροτική περιοχή, «έχει αρκετά ΚΥΔ», όπως ο ίδιος ανέφερε, ο κ. Αντωνόπουλος επέλεξε να υποβάλει την εν λόγω αίτηση στο συγκεκριμένο ΚΥΔ, μολονότι αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τους «Φραπέ» και «Χασάπη».

Δεδομένου ότι οι δηλώσεις πάσης φύσεως και προφανώς αυτές που αφορούν σε μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ή στη λήψη Εθνικού Αποθέματος είναι ενυπόγραφες, καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική η προσαγωγή του κ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή. Κάτι που θα προσπαθήσει να αποφύγει πάση θυσία η σε εντεταλμένη υπηρεσία «γαλάζια» πλειοψηφία της Επιτροπής.

Κατά τα άλλα, ο κ. Αντωνόπουλος δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις για το γεγονός ότι υπέβαλε αίτηση για επιδότηση μόνο για το έτος 2020 και όχι για προγενέστερα ή μεταγενέστερα έτη. Δήλωσε ότι θεωρεί λάθος να λαμβάνει κάποιος επιδότηση που δεν αντιστοιχεί σε πραγματική παραγωγή ή έκταση ενώ ο ίδιος έπραξε το ακριβώς αντίθετο. Και προσπάθησε να «διορθώσει» το λάθος μόνο μετά από δημοσίευμα σε ΜΜΕ.

