Ένταση και στην Ολομέλεια της Βουλής για την Σεμερτζίδου – Μετωπική Άδωνι με Βελόπουλο

Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρθηκε η ένταση που επικράτησε στην κατάθεση της Πόπης Σεμερτζίδου, γνωστής και ως αγρότισσας με τη Ferrari, στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Κόμμα καζίνο» χαρακτήρισε τη ΝΔ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζοντας το γεγονός ότι τόσο η κ. Σεμερτζίδου όσο και ο «χασάπης», κατά κόσμον Ανδρέας Στρατάκης, ανέφεραν στις καταθέσεις τους , ότι είχαν κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

«Η ΝΔ είναι ένα απέραντο πλυντήριο μαύρου χρήματος και σκανδάλων», ειπε σε παρέμβασή του για να προσθέσει πως «η ΝΔ είναι ένα κόμμα που μοιράζει εκατομμύρια και λαχεία και όλοι οι υπερτυχεροί κερδίζουν στο τζακ ποτ από αιγοπρόβατα».

Τα λεγόμενα του πυροδότησαν την έντονη αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη που μίλησε για διαστρέβλωση. «Ξεκινήσατε με τα τυχερά παιχνίδια που κερδίζουν οι Νεοδημοκράτες, η διαστρέβλωση πάει πολύ. Πήγε ένας κ. Χασάπης και είπε ότι κέρδισε η κόρη του 3 φορές το λαχείο. Ποιο έτος; Το έτος 2017. Ήταν κυβέρνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης τότε και δεν το ήξερα; Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας της λεγόμενης Ιθάκης», είπε ο υπουργός Υγείας και διερωτήθηκε «γιατί ο κ. Στρατάκης χρεώνεται στη ΝΔ, όταν ο ίδιος στην Εξεταστική, δήλωσε ΠΑΣΟΚ και θαυμαστής του Ανδρέα Παπανδρέου».

