Μαραντζίδης: Προάγγελος νέου κόμματος το βιβλίο Τσίπρα – Δεν υπάρχει σενάριο συνομοσπονδίας, ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς έχει κλείσει

Διαψεύδει ο καθηγητής και συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Μαραντζίδης, το σενάριο που μιλά για συνομοσπονδία κομμάτων υπό τον πρώην πρωθυπουργό, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών.

Σημειώνει μεταξύ άλλων πως, αν ίσχυε κάτι τέτοιο, δεν θα είχε λόγο να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη, λέει, πως η πολιτική του πρωτοβουλία «δεν μπορεί να γίνει με όρους συνομοσπονδίας κομμάτων που βρίσκονται σε βαθιά κρίση και σε βαθιές διαιρέσεις στο εσωτερικό τους». Μάλιστα διαπιστώνει ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Αριστεράς, έχει κλείσει.

Επιπλέον, επιβεβαιώνει ουσιαστικά ότι το βιβλίο αποτελεί προάγγελο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ερωτηθείς, πιο συγκεκριμένα, αν εκτιμά ότι το βιβλίο Τσίπρα είναι το τελευταίο βήμα πριν την ίδρυση νέου κόμματος, απάντησε πως «σίγουρα το βιβλίο είναι ένας σταθμός και για την χώρα και για τον ίδιο τον Α. Τσίπρα».

Κι ακόμα ότι ήταν ένα βήμα «απολύτως αναγκαίο αν ήθελε να γράψει ένα “καινούργιο βιβλίο” και το καινούργιο βιβλίο είναι η δημιουργία νέου κόμματος ή μια νέα πολιτική πρωτοβουλία».

Αναλυτικά αποσπάσματα της συνέντευξης

Σχετικά με την μεγάλη κυκλοφοριακή επιτυχία του βιβλίο του κ. Τσίπρα

Ν.ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ: Για μένα είναι μεγάλη έκπληξη γιατί τα πολιτικά βιβλία ενώ κάνουν θόρυβο επικοινωνιακό πολύ δεν πουλάνε τόσο. Έχω πολλές εξηγήσεις μια από αυτές είναι γιατί πράγματι ο πρωταγωνιστής μέχρι σήμερα για μια ολόκληρη περίοδο δεν είχε μιλήσει και άρα υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τα πιο παλιά γεγονότα και για τα πιο πρόσφατα του ’23.

Ερωτηθείς πόσο αληθή είναι τα γεγονότα που αναφέρονται για τις συνομιλίες Τσίπρα με Αχτσιόγλου και Χαρίτση

Ν.ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ: Είναι αληθή 100%. Με την κυρία Αχτσιόγλου ήμουνα μάρτυρας και έγινε ακριβώς όπως περιγράφεται στο βιβλίο. Αν είχε μαντικές ικανότητες ο Τσίπρας στις 23 Μαΐου του ’23 στον 7ο όροφο της Κουμουνδούρου όταν έκανε την πρόταση στην κα Αχτσιόγλου να αναλάβει ότι τον Αύγουστο, τέσσερις μήνες μετά θα εμφανιζόταν ο κ. Κασσελάκης τι να πω είχε μαντικές ικανότητας, πάντως εκείνη τη στιγμή όχι απλώς δεν του περνούσε από το μυαλό η ύπαρξη Κασσελάκη ως προέδρου κόμματος αλλά δεν υπήρχε θέμα.

Ερωτηθείς αν εκτιμάει ότι το βιβλίο Τσίπρα είναι το τελευταίο βήμα πριν την ίδρυση νέου κόμματος

Ν.ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ: Σίγουρα το βιβλίο είναι ένας σταθμός και για την χώρα και για τον ίδιο τον Α. Τσίπρα. Είναι ένας σταθμός γιατί κλείνει τους λογαριασμούς του με το παρελθόν και αυτό ήταν απολύτως αναγκαίο αν ήθελε να γράψει ένα «καινούργιο βιβλίο» και το καινούργιο βιβλίο είναι η δημιουργία νέου κόμματος ή μια νέα πολιτική πρωτοβουλία.

ΔΗΜ: Κατά τα γνώμη σας είναι προάγγελος του νέου κόμματος;

Ν.ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ: Ναι, είναι μια απαραίτητη ενέργεια από αυτές που όφειλε να κάνει εφόσον θα ήθελε να επανέλθει στην ενεργό πολιτική.

Ερωτηθείς για την κριτική που γίνεται περί αποποίησης ευθυνών

Ν.ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ: Δεν βλέπω καμία αποποίηση ευθυνών, είναι ένα βιβλίο που έχει σε πάρα πολλές σελίδες του ανάληψη ευθύνης ή αναστοχασμό αν αυτό έγινε σωστά.

ΔΗΜ: Στο Μάτι έχει ανάληψη ευθύνης;

Ν.ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ: Καταρχήν στο Μάτι έχει ανάληψη ευθύνης όταν έγινε όχι εκ των υστέρων. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανέλαβε τη μεγάλη πολιτική ευθύνη τότε και είχε έχουμε ευθύνη. Στο βιβλίο υπάρχει απόσπασμα από την τοποθέτησή του στο υπουργικό συμβούλιο εκείνες τις ημέρες για τα γεγονότα. Μπορείτε να μου φέρετε ένα παράδειγμα Έλληνα Πρωθυπουργού που έχει ασκήσει αυτοκριτική και μάλιστα σε αυτό το επίπεδο; Έχει κάνει ποτέ αυτοκριτική ο Α. Παπανδρέου για την περίοδο ’85-’89; Έκανε ποτέ αυτοκριτική ο Κ. Σημίτης; Έκανε ποτέ αυτοκριτική ο Α. Σαμαράς ή ο Κ. Καραμανλής για κάτι;

Σε σχέση με το αν πιστεύει ότι μπορεί να παραμείνουν ως έχουν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά:

Ν.ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ: Θεωρώ ότι έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα εξουσίας από τότε που εκλέχτηκε ο Κασσελάκης και κατ΄ επέκταση έκλεισε ο κύκλος του και ως πολιτικό κόμμα. Όπως κατά τη γνώμη μου έκλεισε και ο κύκλος της Νέας Αριστεράς ως πολιτικό κόμμα.

Ερωτηθείς αν θεωρεί ότι ο κ. Τσίπρας θα κάνει μια ομοσπονδία κομμάτων

Ν.ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ: Αν ο Τσίπρας έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει έναν συνασπισμό με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπω γιατί δεν έμενε στον ΣΥΡΙΖΑ για να το κάνει αυτό. Άρα θεωρώ ότι η πολιτική πρωτοβουλία που ήταν ύψιστης σημασίας και με όρους πολιτικής και με όρους ηθικής, που ήταν να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να ξεκινήσει μια πορεία προς το λαό όπως ο ίδιος είπε αφουγκραζόμενος την κοινωνία, δεν μπορεί να γίνει με όρους συνομοσπονδίας κομμάτων που βρίσκονται σε βαθιά κρίση και σε βαθιές διαιρέσεις στο εσωτερικό τους.

Σχετικά με τη «μάχη» Τσίπρα-Ανδρουλάκη

Ν.ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ: Δεν νομίζω ότι ο Α. Τσίπρας πρέπει να εστιάσει και ούτε και θα το κάνει σε μια λογική αναμέτρησης εντός του πεδίου της Κεντροαριστεράς, δεν σκέφτεται έτσι. Ο στόχος είναι ένας, πρέπει να ανατραπεί η κυβέρνηση της ΝΔ και του Κυρ. Μητσοτάκη και αυτό για να γίνει χρειάζεται μια νέα πολιτική πρόταση και μια ανασύνθεση συνολικά του χώρου της Κεντροαριστεράς. Τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα δει ο Τσίπρας στην πορεία και δεν έχει σίγουρα να κάνει με τον Ν. Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, ο αντίπαλος του Τσίπρα είναι ο Μητσοτάκης.

Ν.ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ: Το βιβλίο πήρε τεράστια δημοσιότητα, εντυπωσιακή, για πάρα πολλούς λόγους όμως αυτό σημαίνει ότι ο Αλ. Τσίπρας είναι πρωταγωνιστής σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει ζήτηση για τον Αλ. Τσίπρα…

Ν.ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ: Βεβαίως θα έχει κέρδος πολιτικό ο κ. Τσίπρας. Όμως θα έρθει η ώρα της πολιτικής δηλαδή θα πρέπει ο Τσίπρας να κριθεί στο πεδίο των πολιτικών του προτάσεων και της ικανότητάς του να παρουσιάσει μια νέα ηγετική ομάδα και μια πολιτική πρόταση η οποία θα μπορεί να συνεγείρει τον κόσμο.

