ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 14:41
26.11.2025 13:37

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη ηγετών του ΕΛΚ για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία

26.11.2025 13:37
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα της Ουκρανίας.

Ο πρωθυπουργός, προσθέτουν, σημείωσε ότι είναι θετική η πρόοδος που διαφαίνεται στις συνομιλίες Ουκρανίας – ΗΠΑ, ενώ τόνισε ότι το αποτέλεσμα πρέπει να είναι μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη, με αξιοπρέπεια για την Ουκρανία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το απαραβίαστο των συνόρων οφείλει να γίνεται σεβαστό και ότι δεν μπορεί να μπαίνει σε διαπραγμάτευση η ανάγκη για ισχυρές ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

