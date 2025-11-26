search
26.11.2025 15:02

Ο Τσίπρας έστειλε την «Ιθάκη» στην Μπακογιάννη με ιδιόχειρη αφιέρωση

Την αποκάλυψη ότι ο Αλέξης Τσίπρας της έστειλε το βιβλίο του με ιδιόχειρη αφιέρωση, έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, η πρώην υπουργός είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «μου έστειλε το βιβλίο αλλά δεν έχω προλάβει να το διαβάσω, έχει αφιέρωση, είναι μια απλή, τυπική αφιέρωση».

«Αίσθησή μου», συνέχισε η Ντόρα Μπακογιάννη, «είναι ότι ο Τσίπρας ξεκίνησε να γράψει αυτό το βιβλίο για να κλείσει τους λογαριασμούς του οι οποίοι είναι πολλοί και είναι ανοιχτοί. Κάνει μια προσπάθεια να τους κλείσει ξεκαθαρίζοντας ουσιαστικά με ποιους θα μπορεί να προχωρήσει και με ποιους αποκλείεται να πάει από κοινού. Δηλαδή αυτός είναι ο στόχος των εσωτερικών εκκαθαρίσεων που κάνει, που λέει για τους συνεργάτες του ποιοι ήταν κακοί και αποτύχανε και ποιοι ήταν εντάξει. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα με ποιους θα μπορεί στο μέλλον να προχωρήσει».

Η ίδια, πάντως, δεν απέφυγε την κριτική στον Α. Τσίπρα, λέγοντας ότι «όταν η αλήθεια του Τσίπρα συγκρούεται με την αλήθεια των υπόλοιπων Ελλήνων είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσει για την αξιοπιστία του δηλαδή θα κριθεί από την αξιοπιστία του», αλλά και προσθέτοντας ότι «ο ηγέτης έχει τη μεγάλη ευθύνη της επιλογής των συνεργατών του, εγώ δέχομαι ότι στην αρχή παρασύρεσαι και θεωρείς τον Α ή τον Β καλό. Στη διαδρομή βλέπεις ότι ο άνθρωπος είναι άχρηστος ή σε αρκετές περιπτώσεις επικίνδυνος, τον διώχνεις όταν είσαι πρωθυπουργός».

Κατά τα λοιπά, όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, περιορίστηκε να πει: «Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού, θα δούμε».

