Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κόλαση» στην κατάθεση Σεμερτζίδου – Επίθεση από Κωνσταντοπούλου, «δέχομαι απειλές», λέει η μάρτυρας

Τουλάχιστον επεισοδιακή ήταν η κατάθεση της Πόπης Σεμερτζίδου, της «αγρότισσας με τη Ferrari», όπως έγινε γνωστή, στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η ένταση υποχρέωσε τον πρόεδρο της επιτροπής να διακόψει τη συνεδρίαση για κάποιο χρόνο.

Συγκεκριμένα, εκτός ελέγχου κινδύνεψε να βγει η εξεταστική επιτροπή κατά τη διάρκεια εξέτασης της Πόπης Σεμερτζίδου από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Οι τόνοι ανέβηκαν επικίνδυνα με τον πρόεδρο της επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο να διακόπτει για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε την κ. Σεμερτζίδου ότι είναι δήθεν αγρότισσα και ότι την ώρα που ο αγροτικός κόσμος στενάζει η ίδια κολυμπούσε στα λούσα και την πολυτέλεια.

Την αποκάλεσε ακόμη «εγκληματία» λέγοντας ότι έχει καταχραστεί δημόσιο χρήμα με την ένταση να χτυπάει κόκκινο.

Είναι ενδεικτικοί οι διάλογοι:

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Από τα 2,4 εκατ. σώζεται κάτι ή τα έχετε φάει όλα;

Π. Σεμερτζίδου: Δεν σας επιτρέπω.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Για πιώμα τα έχετε.

Π. Σεμερτζίδου: Δουλεύουμε.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Τον κόσμο…

Π. Σεμερτζίδου: Κάνετε αντιπολίτευση στην πλάτη της οικογένειας μου;

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Έχουν μείνει χρήματα;

Π. Σεμερτζίδου: Έχουμε δεσμευμένα χρήματα.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Τέτοιο πάρτι εκατ. που δεν θυμάστε είστε θρασύτατη… Έχετε φάει με χρυσά κουτάλια…

Π. Σεμερτζίδου: Δεν θα κάνετε πολιτική στις πλάτες του ιδρώτα οικογένειάς μου.

Το πολιτικό θερμόμετρο εκτινάχθηκε και σε άλλο σημείο εξέτασης της Πόπης Σεμερτζίδου που αφορούσε φωτογραφίες της με τον πρωθυπουργό και άλλα γαλάζια στελέχη.

Π. Σεμερτζίδου: Έχω πάει στο Ζάππειο και για να κάνω επίδειξη των προϊόντων μου. Έχουν έρθει και πολιτικοί από όλα τα κόμματα.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Την Πλεύση Ελευθερίας δεν θα την δείτε….

Π. Σεμερτζίδου: Δεν στηρίζετε τους αγρότες;

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Τους πραγματικούς αγρότες στηρίζουμε, όχι τους μαϊμού.

Π. Σεμερτζίδου: Εμείς τι είμαστε; Μας κατηγορείτε; Θα ανακαλέσετε! Δεν είμαι δήθεν αγρότισσα.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε…. Σας κατηγορώ ότι έχετε καταχραστεί δημόσιο χρήμα.

Π. Σεμερτζίδου: Έχετε αποδείξεις;

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Κάντε μου μήνυση. Είστε θρασύτατη. Από τα βότανα βγάλατε τα πολυτελή ΙΧ;

Π. Σεμερτζίδου: Δεν έχω τίποτα στο όνομά μου.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Όλοι οι οικονομικοί εγκληματίες τα έχουν σε άλλα ονόματα.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διακόπτοντας τους βουλευτές φώναζε πως στη ΝΔ έχουν φάει με χρυσά κουτάλια και κουκουλώνουν υποθέσεις όπως τα Τέμπη και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ένταση προκλήθηκε κι όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης ενημέρωσε πως η κομματική ιδιότητα της Πόπης Σεμερτζίδου έχει ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου. Η ίδια νωρίτερα πάντως είχε υποστηρίξει δεν γνωρίζει να έχει ανασταλεί η κομματική της ιδιότητα.

Η ΝΔ συμφώνησε να κληθεί στην εξεταστική επιτροπή ο σύντροφος της μάρτυρος, Χρήστος Μαγειρίας.

Από το ΠΑΣΟΚ, η Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε πως ουδέποτε είχε ανακοινωθεί από τη ΝΔ η αναστολή κομματικής ιδιότητας της κ. Σεμερτζίδου. Όπως τόνισε η ίδια επιβεβαίωσε ότι δεν της ζητήθηκε ουδέποτε η παραίτηση της από τη θέση της συντονίστριας στη γραμματεία γυναικείας επιχειρηματικότητας και κοινοτικών επιδοτήσεων και ότι δήλωσε ότι παραμένει μέλος και στέλεχος της ΝΔ.

«Για την ιστορία για τα πρακτικά, επειδή μας ακούει ο ελληνικός λαός, είναι αδιανόητο να έρχονται εδώ και να λέγονται ψεύδη τα οποία καταγράφονται στα πρακτικά. Η ανακοίνωση της κ. Σδούκου έχει την αξία της εφεξής, η Ιστορία δεν ξαναγράφεται. Άλλωστε η κ. Σεμερτζίδου είναι εδώ να επιβεβαιώσει του λόγου το αληθές», είπε η κ. Αποστολάκη.

«Δέχομαι απειλές»

Νωριτερα, στην καταγγελία ότι δέχεται απειλές προέβη η Πόπη Σεμερτζίδου στην κατάθεσή της στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Έχουμε χάσει τον ύπνο μας, με παίρνουν τηλέφωνο και με απειλούν, μου στέλνουν e-mail, φοβάμαι να κυκλοφορήσω», είπε σκουπίζοντας τα δάκρυα από τα μάτια της η γαλάζια πρώην πολιτεύτρια που επέμεινε πως έχει στοχοποιηθεί. Υποστήριξε πως στα μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε εκείνη χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις σε βάρος της.

«Εδώ και 3,5 μήνες βλέπω το πρόσωπο μου παντού, με κατηγορούν για τα πάντα, χωρίς αποδείξεις. Χωρίς να είμαι καταδικασμένη, καταρρέουμε οικονομικά και ψυχολογικά», είπε για να προσθέσει ότι κι αυτή αναζητά την αλήθεια, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. «Δεν ξέρω, να αρχίσω απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, απαντήσεις ψάχνουμε κι εμείς», κατέθεσε.

Η Πόπη Σεμερτζίδου δήλωσε αγρότισσα από τα 17 της χρόνια και ότι λαμβάνει επιδοτήσεις από το 2017-2018. Στην κατοχή της έχει μόνον ένα scooter 125 κυβικών και ότι η Ferrari και η Porsche είναι του συντρόφου της Χρήστου Μαγειρία που αγοράστηκαν το 2004 και το 2016 αντίστοιχα. «Έπρεπε να πάρω άδεια να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου;», απάντησε σε ερώτηση του Μακάριου Λαζαρίδη για να προσθέσει πως η Ferrari για την οποία έχει γίνει μεγάλος ντόρος αγοράστηκε νόμιμα, με τιμολόγια. «Πάμε τώρα να το ψυτέψουμε στο 2019-2025;»

Στο ερώτημα για το πόρισμα της αρχής καταπολέμησης ξεπλύματος μαύρου χρήματος σύμφωνα με το οποίο η ίδια και συγγενικά της πρόσωπα, φέρονται να έχουν εισπράξει περί τα 2,6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκ των οποίων τα 1,5 εκατ. δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς τους οποίους τους οποίους τους χορηγήθηκαν, ανέφερε ότι η ίδια έλαβε περίπου 133.000 ευρώ. Κάλεσε δε, τους βουλευτές να καλέσουν προς κατάθεση και τον Χρήστο Μαγειρία για τα ποσά που έλαβε ο ίδιος όπως και για τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία.

Διατύπωσε μάλιστα, τον θαυμασμό της για την οικογένεια Μαγειρία και ειδικά για τη μητέρα τους που ξεγεννούσε τα παιδιά στα χωράφια και τα παιδιά της τα μεγάλωσε σε καλύβες. Για τον σύντροφό της μάλιστα, ανέφερε ότι δεν είναι μαζί για τα λεφτά.

Όταν ρωτήθηκε από την Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ για το εάν είτε η ίδια είτε ο Χρήστος Μαγειρίας έχουν κερδίσει λαχεία, απάντησε: «Ναι, μπορεί. Δεν θυμάμαι πότε και πόσες φορές. Προφανώς είναι πιο μικρά τα ποσά».

Επίσης, ανέφερε πως με δική της πρωτοβουλία παραιτήθηκε από συντονίστρια κοινοτικών πόρων της ΝΔ.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Άλλο ένα «τυχερό» στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που κέρδιζε λαχεία ή τζόκερ.

«Προσήλθε για να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η κ. Σεμερτζίδου, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και κάτοχος πολυτελών αυτοκινήτων, αλλά δεν κατάφερε να γίνει στοιχειωδώς πειστική. Η εξέτασή της ανέδειξε σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων και τη σύνδεσή τους με πολιτικά και οικονομικά δίκτυα» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

«Η ίδια επιβεβαίωσε ότι ήταν υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας το 2019, συμμετείχε στη γραμματεία αγροτικών φορέων της ΝΔ ως συντονίστρια κοινοτικών πόρων και γυναικείας επιχειρηματικότητας, ήταν υποψήφια και στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, ενώ κατέθεσε ότι δεν γνωρίζει γιατί «κόπηκε» από τα ψηφοδέλτια το 2023.Επίσης, και ο σύντροφός της είχε επιχειρήσει με συλλογή υπογραφών να είναι υποψήφιος με τη ΝΔ το 2012.Η κ.Σεμερτζίδου κατέθεσε πως παραιτήθηκε με δική της απόφαση από τη θέση της συντονίστριας, καθώς ουδέποτε η ΝΔ ζήτησε την παραίτησή της, ακόμα και μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και τη δέσμευση της περιουσίας της. Η μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι από το 2019 μέχρι το 2024 έχει εισπράξει €133.232 μαζί δε με την οικογένεια της συνολικά €470.217» σημειώνουν επίσης για όσα είπε η Σεμερτζίδου στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Όταν ρωτήθηκε για τις χρηματικές διαδρομές προς τον σύντροφό της, τις επιδοτήσεις του ίδιου και της οικογένειάς του ύψους €1.987.462 στην εταιρεία του οποίου είναι διαχειρίστρια, απάντησε ότι… δεν γνωρίζει και δεν έχει τα σχετικά στοιχεία, δηλώνοντας άγνοια. Η κ. Σεμερτζίδου κατέθεσε πως είναι καλύτερα να ερωτηθεί ο σύντροφός της, χαρακτηρίζοντας απόλυτα νόμιμη τη δραστηριότητά του. Η ίδια, άλλωστε, έχει στην ιδιοκτησία της μόνο ένα μοτοποδήλατο και γι’ αυτό μόνο ξέρει να απαντήσει…

Η κ. Σεμερτζίδου για τη δέσμευση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, δήλωσε πλήρη άγνοια, ισχυριζόμενη ότι όλα είναι νόμιμα. Για τα πολυτελή οχήματα που χρησιμοποιεί, ισχυρίστηκε ότι δεν της ανήκουν,αλλά ανήκουν στον σύντροφό της, ενώ είπε ότι δεν αντιλαμβάνεται «από πού πρέπει να πάρει άδεια» για να αποκτηθούν ή να τα οδηγεί.

Η κ. Σεμερτζίδου ρωτήθηκε αν έχει ποτέ κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια. Στην απάντησή της κατέθεσε πως έχει συμβεί, δε θυμάται όμως ούτε πότε , ούτε ποια είναι τα ακριβή ποσά που έχουν κερδηθεί, επισημαίνοντας ότι δεν ήταν μόνο μια φορά. Είναι λοιπόν συχνό το φαινόμενο για παραγωγούς, που είναι και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κ. Στρατάκης και η κ. Σεμερτζίδου, ή μέλη της οικογένειάς τους να κερδίζουν σε τυχερά παιχνίδια, και μάλιστα να μην θυμούνται, το πότε και τα ακριβή ποσά. Είναι μάλλον υπερβολικά «τυχερά» τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας» σχολιάσαν στην Χ. Τρικούπη.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Οι «γαλάζιες» ακρίδες γελοιοποιούν την Εξεταστική Επιτροπή – φιάσκο

Μόνο «απεταξάμην τον Μαγειρία» δεν δήλωσε, σχετικά με τον σύντροφό της, η πρώην Συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της ΝΔ, υποψήφια το 2019 και ακόμα «ενεργό μέλος» του κόμματος, Πόπη Σεμερτζίδου, σχολίασε από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η οποία αποκάλυψε ότι η ΝΔ δεν ζήτησε ποτέ την παραίτησή της, παρά τη δέσμευση της περιουσίας της! Ποτέ άλλωστε δεν είχε ανακοινωθεί η αναστολή της κομματικής της ιδιότητας, παρά την προσπάθεια της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ να δημιουργήσει εντυπώσεις κατόπιν εορτής, προσθέτουν.

Για το πόρισμα του επικεφαλής της Aρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, σχετικά με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, που φέρεται να έχει λάβει η ίδια, ο σύντροφός της και συγγενικά τους πρόσωπα, την περίοδο 2019-2024, δήλωσε άγνοια. Και παραπέμπει με προσποιητή αφέλεια στον κ. Μαγειρία της. Σαν να πρόκειται για κάποιον άγνωστο.

Παρουσίασε εαυτήν ως στοχοποιημένη, αλλά δεν μπόρεσε να εξηγήσει από ποιον και γιατί έχει στοχοποιηθεί, παρά τις επίμονες ερωτήσεις του αναπλ. εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Θεόφιλου Ξανθόπουλου. Δεν απάντησε πειστικά ούτε στο ερώτημα για την εκθετική αύξηση των ποσών των επιδοτήσεων που έλαβε μετά το 2022.

Η κα Σεμερτζίδου παραδέχτηκε ότι ο σύζυγός της είχε κερδίσει το τζόκερ, χωρίς να θυμάται το ακριβές ποσό. Κατά σατανική σύμπτωση και η κόρη του «Χασάπη» είχε κερδίσει αρκετές φορές το λαχείο. Φαίνεται ότι η «τύχη» ευνοεί τους εμπλεκόμενους στο «γαλάζιο» σκάνδαλο.

Η πολιτεύτρια της ΝΔ υποστήριξε ότι στο όνομά της έχει «μόνο ένα μηχανάκι» αλλά δεν «απαγορεύεται να οδηγεί τα πολυτελή οχήματα του συζύγου της». Αναφέρει ότι «έχει χάσει τον ύπνο της», εμπαίζοντας τόσο τα μέλη της Επιτροπής, όσο, κυρίως, τους χιλιάδες τίμιους αγρότες και κτηνοτρόφους που βρίσκονται στο όριο της εξαθλίωσης εξαιτίας της λεηλασίας του ΟΠΕΚΕΠΕ από το «γαλάζιο» κύκλωμα που τους έκλεψε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Πρωταγωνίστρια σε αυτό το κύκλωμα φέρεται να είναι η ίδια η κα Σεμερτζίδου: σύμφωνα με την Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, που υποτίθεται ότι τη… στοχοποίησε για αδιευκρίνιστους λόγους, οι ενισχύσεις που έπαιρναν ο Χ. Μαγειρίας και η Κ. Σεμερτζίδου για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, αντί να κατευθυνθούν σε επενδύσεις για ζωικό κεφάλαιο, σε καλλιέργειες ή σε βελτιώσεις εκμεταλλεύσεων, μεταφέρθηκαν σε μεγάλο βαθμό από λογαριασμό σε λογαριασμό, μέσα στην ίδια οικογένεια, αναλήφθηκαν σε μετρητά και κατέληξαν να χρηματοδοτούν αγορές που καμία σχέση δεν είχαν με το χωράφι και την κτηνοτροφία.

Η κα Σεμερτζίδου δίνει ένορκη κατάθεση. Οφείλει να αφήσει στη άκρη το μελόδραμα και να εξηγήσει πώς στήθηκε η παράνομη ροή των επιδοτήσεων, πού κατέληξε ο έλεγχος του 2018 και τι απέγινε η έρευνα σε βάρος της ίδιας και του συζύγου της μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη ΝΔ.

Και βέβαια, απ’ όλα τα παραπάνω, καθίσταται παραπάνω από αναγκαία η άμεση κλήτευση του κ. Μαγειρία στην Εξεταστική Επιτροπή.

Διαβάστε επίσης

Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου στον Τσίπρα: Έπρεπε να πάει φυλακή για το Μάτι

Η εκδοτική επιτυχία Τσίπρα, ενώ οι αντιδράσεις συνεχίζονται

Επίσημη μετωπική Τσίπρα-ΠΑΣΟΚ με σφοδρή αντίδραση του συζύγου της Φώφης Γεννηματά και δύο «γραμμές» για τις συνεργασίες