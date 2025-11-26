search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

26.11.2025 16:46

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεύτερη επίκληση του δικαιώματος της σιωπής – Υπόμνημα κατέθεσε ο Καλφούντζος

26.11.2025 16:46
exetastiki_new

Το δικαίωμα της σιωπής επικαλείται ο Λαρισαίος γεωπόνος, ιδιοκτήτης Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων Ηλιας Καλφούντζος και αρνείται να προσέλθει για κατάθεση στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κατάθεση του είχε προγραμματιστεί για αύριο το πρωί με τον ίδιο να αποστέλλει επιστολή και έγγραφα που αποδεικνύουν ότι του έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις και πως έχει καταδίκες.   

Στο Θεσσαλικό κάμπο σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση του αμαρτωλού Οργανισμού φέρεται ο κ. Καλφούντζος με τις υψηλές γνωριμίες εντός του γαλάζιου στρατοπέδου

Στο υπόμνημα του προς τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής αναφέρει πως είναι σαφές ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα το όνομά του έχει αναφερθεί στο υπό εξέταση θέμα.

«Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορούμενου, σύμφωνα με το άρθρο 223 παρ 4 ΚΠΔ, που του δίνει το δικαίωμα να αρνηθεί κατάθεση περιστατικών, υπό τα οποία θα μπορούσε να προκύψει η ενοχή του για αξιόποινη πράξη», αναφέρει στο υπόμνημα που έφτασε στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής. 

«Η μαρτυρική μου κατάθεση ενώπιον σας, η οποία θα προβληθεί δημοσίως, θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε παραβίαση του δικαιώματος μου σιωπής και μη αυτοενοοποιησης, αφού, εφόσον παραστώ, θα πρέπει ως μάρτυρας, σύμφωνα με το καθήκον μαρτυρίας και αληθείας, να απαντήσω σε οτιδήποτε ερωτηθώ από τα μέλη της επιτροπής σας», αναφέρει και προσθέτει πως  «απότοκος δε αυτών θα είναι η αναίρεση οποιουδήποτε δικαιώματος μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευση μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορούμενου».

Αύριο θα καταθέτει μόνον ο Δημήτρης Ντογκούλης, πρόεδρος ΚΥΔ Λάρισας. 

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κόλαση» στην κατάθεση Σεμερτζίδου – Επίθεση από Κωνσταντοπούλου, «δέχομαι απειλές», λέει η μάρτυρας

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Διακοπή της συνεδρίασης λόγω «μετωπικής» Σεμερτζίδου – Κωνσταντοπούλου

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Kαμία μεταβίβαση στον γιο του Ξυλούρη – Στοχοποιήθηκα για πολιτικούς λόγους, κατέθεσε ο Λάμπρος Αντωνόπουλος

