Επίθεση Γεωργιάδη σε Καραναστάση: «Μεγάλο ψώνιο – Δεν πατούσε στη Βουλή» (Video)

Μύδρους εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Ραντεβού το ΣΚ για την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από την Πλεύση Ελευθερίας κι όσα είπε για τη βρωμιά στο πολιτικό σκηνικό. Ο υπουργός υγείας έριξε ευθείες βολές και στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά τη χθεσινή διαμάχη της στον αέρα του Buongiorno με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

«Δεν έχω προσωπική σχέση με τον κύριο Ουγγαρέζο, ούτε τον έχω… στο payroll μου! Δεν έχω payroll, βασικά!», ξεκαθάρισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Αυτό το σίριαλ, αυτή η Τόλμη και Γοητεία, αυτή η Δυναστεία, αυτό που ζούμε αυτές τις τρεις μέρες με την κυρία Κωνσταντοπούλου που από τη Βουλή μέχρι τα κανάλια…

Μάς μιλάει για το μεγαλείο το κοινοβουλευτικό του κυρίου Διαμαντή Καραναστάση είναι πολύ κωμικό έως γελοίο, αλλά είναι και προβληματικό για τη δημοκρατία μας.

Ο κύριος Καραναστάσης δεν είχε καμία συγκλονιστική κοινοβουλευτική παρουσία, δεν ερχόταν ποτέ στη Βουλή. Ίσως πήγαινε μόνο στις επιτροπές. Θα τον ξαναπώ ψώνιο και είναι και θεσμικά πολύ σωστό» ανέφερε παρακάτω ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε επίσης: «Κύριε Καραναστάση μου, σε διόρισε η φιλενάδα σου βουλευτή, οκ, δεν έπρεπε, οκ, αποφάσισες να παραιτηθείς, οκ… Όχι να μας κουνάς και το δάχτυλο, ότι φεύγεις γιατί δεν αντέχεις τη βρωμιά.

Είσαι ο πιο ευνοημένος, δεν μιλάμε δυο χρόνια, την εύνοια που σου επέδειξε η σύντροφός σου δεν την έχει δείξει κανένας στη μεταπολίτευση… Δεν μιλάει κανένας και βγαίνεις και μας κουνάς και το δάχτυλο ρε μεγάλε; Όχι κύριε, όχι! Ψώνιο μεγάλο».

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας – προδημοσίευση από την «Ιθάκη»: Μύθοι και αλήθειες για το τρίτο μνημόνιο – «Επώδυνος συμβιβασμός αλλά οι θυσίες του λαού δεν πήγαν χαμένες»

Νέα Δημοκρατία: Αύριο Κυριακή οι εσωκομματικές εκλογές της – Αύξηση συμμετοχής των πολιτών μελών σε 122.546

Μαρινάκης: «Νέες θέσεις εργασίας από τις συμφωνίες στα ενεργειακά» – «Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, δεν πανηγυρίζουμε» (Video)