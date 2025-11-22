Νέα Δημοκρατία: Αύριο Κυριακή οι εσωκομματικές εκλογές της – Αύξηση συμμετοχής των πολιτών μελών σε 122.546

Διεξάγονται αύριο οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη Προέδρων και Συμβουλίων στις Διοικούσες Επιτροπές Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ), αλλά και των συνέδρων για το επικείμενο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος.

Η ΚΕΦΕ επικύρωσε τους εκλογικούς καταλόγους, διαπίστωσε ότι οι εφορευτικές επιτροπές είναι πλήρως στελεχωμένες σε κάθε σημείο που θα στηθούν κάλπες και εγγυάται την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών.

Η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία εγγραφής και κατάθεσης υποψηφιοτήτων ήταν μεγάλη, καθώς 122.546 πολίτες κατέβαλαν την ετήσια συνδρομή των 12 ευρώ, αποκτώντας το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στην επικείμενη διαδικασία. Στον αριθμό των ενεργών μελών, ο οποίος είναι αυξημένος σε σχέση με το 2021, περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός νέων μελών. «Ο αριθμός αυτός πιστοποιεί ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί το κόμμα με την -αναλογικά- ισχυρότερη βάση ενεργών μελών όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών κομμάτων, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών κεντροδεξιών κομμάτων», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πειραιώς.

Πώς θα γίνει η διαδικασία

Η Νέα Δημοκρατία ήδη από το 2021, ήταν το πρώτο κόμμα που έδωσε στα μέλη του το δικαίωμα ηλεκτρονικής συμμετοχής στην ψηφοφορία, για την ανάδειξη των κομματικών του οργάνων.

Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 8 το πρωί της Κυριακής και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα. Τις ίδιες ώρες θα διεξαχθεί και η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για το σύνολο των κομματικών θέσεων θα εκλεγούν 3.500 μέλη, μεταξύ των άνω των 7.200 υποψηφιοτήτων που έχουν κατατεθεί.

Τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν 1.200 κάλπες που θα στηθούν σε 233 σημεία της επικράτειας, είτε ηλεκτρονικά. Περισσότερα από τα μισά μέλη ανήκουν στην πλέον δυναμική ηλικιακή ομάδα των 25-54 ετών, ενώ το 42% των μελών είναι γυναίκες.

Το 48% εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, το 27% είναι έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες ή εργαζόμενοι στον πρωτογενή τομέα και το 25% είναι συνταξιούχοι.

Τέλος, από την κατάθεση των υποψηφιοτήτων για όλες τις θέσεις, ήδη εκτιμάται ότι το ποσοστό ανανέωσης των μελών των προεδρείων των οργανώσεων του κόμματος θα ξεπεράσει το 60%.

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει στην ομιλία του στην τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ:

«Στις μάχες που έρχονται δεν περισσεύει κανείς. Αναμετρήσεις όπου, όπως πάντα, θα πρωταγωνιστείτε εσείς, τα στελέχη μας και τα μέλη μας, παλιοί συναγωνιστές δίπλα σε νέους φίλους.

Θα έλεγα, μάλιστα, ότι από μια άποψη η εκστρατεία για την επόμενη εκλογική νίκη ξεκινά τώρα. Για μια νίκη καθαρή, η οποία θα δώσει στον τόπο ασφάλεια και σιγουριά και στον πολίτη ελπίδα και προοπτική.

Μία νίκη που θα τη φέρετε και πάλι εσείς, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, που κρατάτε πάντοτε και παντού ζωντανή τη φλόγα του πυρσού. Θα είμαι μαζί σας στην πρώτη γραμμή».

