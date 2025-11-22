Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε ουσιαστικά την Προστασία του Καταναλωτή με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή

«Με ευρωπαϊκή οδηγία δίνεται παράταση δύο ετών στη δημοσιοποίηση των εκθέσεων βιωσιμότητας (ESG) για τις εταιρείες, συνεπώς, όλη η αγορά πρέπει να γνωρίζει ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης θα παρέμβει νομοθετικά το αμέσως επόμενο διάστημα. Παραμένει βέβαια η υποχρέωση για τις μεγάλες εισηγμένες επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο που έχουν περισσότερους από 500 εργαζόμενους και τζίρο πάνω από 50 εκατ. ευρώ», τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» της ΕΡΤ.

Ερωτηθείς για την υπόθεση των Ναυπηγείων Ελευσίνας μετά και την πρόσφατη συνάντηση με την αμερικανίδα πρέσβη, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο υπουργός Ανάπτυξης υπενθύμισε ότι το 2022 οι ΗΠΑ, με ομολογιακό δάνειο 125 εκατ. ευρώ μέσω της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας DFC, συνέβαλαν «ώστε να αναγεννηθούν τα ναυπηγεία και να δουλεύουν κανονικά χιλιάδες άνθρωποι, δίνοντας μια νέα προοπτική στην ελληνική ναυπηγική βιομηχανία που αποτελεί κρίσιμο κλάδο για το νέο παραγωγικό πρότυπο της χώρας».

Συνέχισε πως η ΟΝΕΧ ζήτησε στον χώρο που ήδη της έχει παραχωρηθεί και περιλαμβάνει 650 στρέμματα, να μπορεί να έχει και λιμενικές, μεταφορικές, διαμετακομιστικές και ενεργειακές δραστηριότητες. «Με τη νομοθετική ρύθμιση, δίνουμε τη δυνατότητα στην ΟΝΕΧ, δυνάμει σύμβασης παραχώρησης, να μπορεί να αναπτύξει και τέτοιου είδους δραστηριότητες», επισήμανε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι αυτό είναι είναι προς το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας, των εργαζομένων, καθώς εκεί θα δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας και είναι υπέρ του εθνικού συμφέροντος της πατρίδας μας. Πρόσθεσε ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και στόχος είναι να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο, καθώς είναι ο βασικός στρατηγικός μας σύμμαχος για δεκαετίες.

«Καλώ την αντιπολίτευση να στηρίξει το ν/σ για την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή»

Σχετικά με τη νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και εποπτείας της αγοράς, είπε πως, «δίνουμε λύση στα εξής θέματα: τον έλεγχο και την εποπτεία της αγοράς δεν θα την έχει πλέον ένας κυβερνητικός μηχανισμός που εξαρτάται από τους πολιτικούς κύκλους και την παρουσία της εκάστοτε κυβέρνησης, αλλά μια ανεξάρτητη αρχή στο πρότυπο της ΑΑΔΕ, ισχυρή, με διοικητή ο οποίος θα έχει θητεία 5 ετών. Συνεπώς δεν θα αλλάζει και δεν θα εναλλάσσεται ανάλογα με τις κυβερνήσεις. Με τρεις υποδιοικητές ο ένας από αυτούς θα εκπροσωπεί την ανεξάρτητη αρχή του Συνηγόρου του Καταναλωτή(…). Ο δεύτερος υποδιοικητής θα είναι επικεφαλής της ΔΗΜΕΑ του ελεγκτικού μηχανισμού και ο τρίτος τα οικονομικά και τα διοικητικά της Αρχής».

Όπως τόνισε «ο πολίτης θα γνωρίζει ότι για οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με εμπορικές συναλλαγές θα απευθύνεται μόνο σε αυτή την Αρχή. Συνεπώς, είναι μια εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής βέλτιστης πρακτικής, γιατί και οι άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν τέτοιου είδους μηχανισμούς ελέγχου, οι οποίοι συνήθως δουλεύουν θετικά. Εμείς θα προικίσουμε τη νέα ανεξάρτητη αρχή με τριακόσιους ελεγκτές και με νέα, ισχυρά ψηφιακά μέσα προκειμένου να κάνει τη δουλειά της. Και θα επιδιώξουμε και επιδιώκουμε αυτή η αλλαγή, αυτή η μεταρρύθμιση να έχει ευρύτερη αποδοχή».

Μάλιστα δήλωσε πως, «θα ήθελα να καλέσω και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υποστηρίξουν και να ψηφίσουν την ίδρυση αυτής της Αρχής».

Παράλληλα είπε πως τηρείται πλήρως το χρονοδιάγραμμα για τον Αναπτυξιακό νόμο.

