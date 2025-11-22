Η «σκακιέρα» του ΠΑΣΟΚ ενόψει συνεδρίου, η αυτονόμηση Χριστοδουλάκη και η στρατηγική για το κόμμα Τσίπρα

Ενώ το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους, ήδη γίνονται ενδιαφέρουσες διεργασίες με αυτόν τον ορίζοντα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης με καθαρή κυριαρχία στο εσωτερικό του κόμματος οδεύει σε αυτό με καθαρούς συσχετισμούς υπέρ του.

Ενδιαφέρον έχει και η διαφαινόμενη αυτονόμηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη, καθώς διαφοροποιήθηκε από την θέση Δούκα για το θέμα των διαύλων με το επικείμενο κόμμα Τσίπρα. Υπάρχουν δύο σενάρια, αυτό της ενίσχυσης της επιρροής του προσωπικού του δικτύου με ξεχωριστό αποτύπωμα στην Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ ή αυτό της σύμπλευσης με την προεδρική πλευρά. Πέρα από βουλευτής, υπήρξε γραμματέας του κόμματος πριν από τον Ανδρέα Σπυρόπουλο και έχει επιρροή σε ένα ισχυρό δίκτυο στελεχών πανελλαδικά.

Από την πλευρά του ο Χάρης Δούκας κρατά ζεστές τις μηχανές και στον δικό του μηχανισμό κάνοντας συχνές συναντήσεις με στελέχη που τον στηρίζουν. Αρκετά από αυτά έχουν δραστηριοποιηθεί στο δίκτυο του Μανώλη Χριστοδουλάκη, ωστόσο δεν έχουν δεσμούς με την πλευρά Ανδρουλάκη. Οι ισορροπίες θα είναι ενδιαφέρουσες στην κομματική σκακιέρα καθώς σε αυτή θα προστεθούν στο συνέδριο οι δυναμικές του Παύλου Γερουλάνου, της Άννας Διαμαντοπούλου, του Μιχάλη Κατρίνη και της Νάντιας Γιαννακοπούλου.

Ακόμα δεν είναι σαφές αν θα υπάρξουν ψηφίσματα για την στρατηγική των συνεργασιών και των συζητήσεων στο πλαίσιο της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ, με τα άλλα κόμματα του χώρου όπως και για το να υπάρξει απόφαση του συνεδρίου που να επικυρώνει την θέση ότι δεν θα υπάρξει υπό καμία συνθήκη συγκυβέρνηση με την ΝΔ. Οι ζυμώσεις αυτές θα παρουσιάσουν ενδιαφέρον όπως και τα νέα όργανα που θα εκλεχθούν μαζί με τον νέο τρόπο λειτουργίας τους. Ήδη ο Παύλος Γερουλάνος έχει ζητήσει να έχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα με στόχους και να λογοδοτούν. Από το συνέδριο θα προκύψει μια νέα εικόνα για την ανθρωπογεωγραφία των συσχετισμών και βέβαια οι δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος θα παίξουν ρόλο για το κλίμα.

Την ίδια ώρα στη Βουλή οι τόνοι μένουν ψηλά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ επανέρχονται στην ατζέντα της αξιωματικής αντιπολίτευσης οι υποκλοπές. «Στη σημερινή συνεδρίαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ο πρώην διαχειριστής της εταιρείας Krikel, που εμπλέκεται στην εξαγωγή του παράνομου λογισμικού παρακολούθησης Predator και στην εκπαίδευση προσωπικού της Intellexa, κατέθεσε ότι η κυβέρνηση γνώριζε πλήρως όσα συνέβαιναν με τις υποκλοπές» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ στην οποία τονίζεται ότι η κυβέρνηση γνώριζε και συγκάλυπτε τα πάντα για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μάλιστα γίνεται σύνδεση ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπών με το ερώτημα αν υπάρχουν αντίστοιχες πρακτικές που εφαρμόζονται και με την σημείωση ότι ο Ξυλούρης γνωστός ως «φραπές» είναι δύσκολο να έχει αποφασίσει από μόνος του να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής.

Η εβδομάδα που έρχεται θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και επικοινωνιακά για το ΠΑΣΟΚ καθώς το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, θα φέρει στο προσκήνιο θέματα που θα πρέπει να σχολιαστούν ανάλογα από τα στελέχη του κόμματος. Ήδη ο έμπειρος Δημήτρης Κατσικάρης που ανέλαβε πρόσφατα την θέση του Γραμματέα στον Τομέα Επικοινωνίας, διατηρεί την επαφή με όλα τα στελέχη που έχουν εμφανίσεις στα ΜΜΕ για να έχουν πλήρη εικόνα της στρατηγικής του κόμματος. Τα αποτελέσματα κρίθηκαν θετικά τις μέρες των έντονων αντιπαραθέσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα συνεχιστούν οι ενημερώσεις.

