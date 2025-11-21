Το προσκλητήριο Ανδρουλάκη για αντικυβερνητικό μέτωπο, η ακίνητη «βελόνα» και τα δύσκολα στην στρατηγική του ΠΑΣΟΚ

Ήταν θέμα χρόνου μετά από όσα έγιναν μεταξύ Λαζαρίδη, Λιακούλη και Τζεδάκη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να περάσει στο σκληρό ροκ απέναντι στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ.

Οι κλήσεις στην Εξεταστική του Ξυλούρη γνωστού ως «φραπέ» και του Στρατάκη γνωστού ως «χασάπη» ήταν το πεδίο για να χτυπήσει πάνω σε πρόσωπα που συνδέονται με την κυβέρνηση και ενισχύουν την θέση του ΠΑΣΟΚ ότι το σκάνδαλο είναι αυστηρά γαλάζιο. Η Μιλένα Αποστολάκη και η Ευαγγελία Λιακούλη που εκπροσωπούν το ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική άσκησαν ασφυκτική πίεση κατά την τοποθέτηση Στρατάκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ ζήτησε την άμεση έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής για τον Γ. Ξυλούρη που αρνήθηκε να δώσει το παρών στην Εξεταστική.

Προσκλητήριο Ανδρουλάκη για αντικυβερνητικό μέτωπο

«Η σημερινή μεθόδευση αποσκοπεί στο να μην απαντήσει ο κ. Ξυλούρης ποιες πλάτες του επέτρεπαν την παραβατική του δραστηριότητα αλλά και να μην μας μιλήσει για τις προνομοιακές του σχέσεις με τον Πρωθυπουργό και τους κυρίους Βορίδη και Αυγενάκη» δήλωσε η Μιλένα Αποστολάκη αμέσως μετά στο περιστύλιο της Βουλής. Η ένταση κορυφώθηκε με τον Νίκο Ανδρουλάκη στην ομιλία του να χαρακτηρίζει επικίνδυνη την κυβέρνηση για την χώρα, ζητώντας από το σύνολο της αντιπολίτευσης να ασκηθεί συνολικά πίεση για τον στόχο αυτό. Είναι σαφές ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, από την θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης πηγαίνοντας σε μετωπική με την κυβέρνηση επιθυμεί να πρωταγωνιστήσει σε ένα μέτωπο απέναντι της.

Τα σύνθετα πεδία για την στρατηγική του ΠΑΣΟΚ στο κόμμα και στην κεντρική πολιτική σκακιέρα

Οι συνθετότητες για το ΠΑΣΟΚ ξεκινούν σε δύο πεδία το εσωκομματικό και το κεντρικό πολιτικό. Στο πρώτο είναι σαφές ότι με αυτή την στρατηγική σκληρής σύγκρουσης με την ΝΔ, το αίτημα Δούκα για δέσμευση από το συνέδριο να μην υπάρξει καμία συνεργασία με την κυβέρνηση θα είναι οξύμωρο να απορριφθεί. Άλλωστε ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πει ξεκάθαρα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί υπό καμία συνθήκη με την ΝΔ. Στο δεύτερο αυτό της κεντρικής πολιτικής σκηνής, θα είναι δύσκολο την ώρα που υπάρχει πολεμικό κλίμα με την κυβέρνηση να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ θετικά μέτρα του προϋπολογισμού τον Δεκέμβριο. Όσο δύσκολο θα είναι επίσης να τα καταψηφίσει εφόσον δίνουν ενισχύσεις μικρές ή μεγάλες σε τμήματα της κοινωνίας και να αλλάξει την μέχρι τώρα στάση του όταν έρχονται θετικά μέτρα.

Η επίμονα σταθερή «βελόνα» των ποσοστών και ο κίνδυνος από το κόμμα Τσίπρα

Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ απαιτεί λεπτές ισορροπίες καθώς η «βελόνα» του παραμένει ακόμα σταθερή χωρίς να κινείται προς τα πάνω στα ποσοστά. Το 13,5% έχει στην εκτίμηση ψήφου της έρευνας της MRB για το Open, 13,5% καταγράφει και στην εκτίμηση ψήφου της έρευνας της Metron Analysis για το Mega. 14% είναι το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ στο σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων στην επίσης χθεσινή δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΙ. Με αυτά τα δεδομένα στην Χαριλάου Τρικούπη στοχεύουν στην έλξη μεγάλου μέρους πρώην ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ που πλέον ανήκουν στη δεξαμενή των αναποφάσιστων και από την δεξαμενή των δυσαρεστημέων από την κυβέρνηση κεντρώων ψηφοφόρων. Και οι δύο δεξαμενές είναι ιδιαίτερα ρευστές και απαιτούν στοχευμένη στρατηγική για να φτάσουν στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Το πραγματικό ενδιαφέρον θα ξεκινήσει όταν στις μετρήσεις μπει και το κόμμα Τσίπρα μετά την ίδρυση του, εκεί είναι σαφές ότι πρώτος στόχος της Χαριλάου Τρικούπη είναι να διατηρήσει την κυριαρχία στην αντιπολίτευση. Οποιοδήποτε ενδεχόμενο αμφισβήτησης της θέσης αυτής, θα οδηγήσει σε εσωστρέφεια το ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση μέχρι στιγμής όλοι στην ηγετική ομάδα του κόμματος εκτιμούν ότι το κόμμα Τσίπρα δεν θα αποτελέσει απειλή, υπογραμμίζουν ωστόσο ότι θα λειτουργήσει ευεργετικά για την κυβέρνηση συσπειρώνοντας τους ψηφοφόρους της.

