Οι δύο «ψυχές» του ΠΑΣΟΚ που το στρέφουν στο κέντρο και η άγρια κόντρα με τον Μακάριο Λαζαρίδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Συχνά το ΠΑΣΟΚ περιγράφεται ως ένα κόμμα με δύο ψυχές, αυτή που βλέπει περισσότερο προς την αριστερά και αυτή που χτυπά στο κέντρο. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και δημοσκοπικά, ενδεικτικά σε μέτρηση της MRB το 34,2% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ τοποθετούνταν θετικά για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τα κόμματα της αριστεράς και το 34,9% έβλεπε αρνητικά το ενδεχόμενο τέτοιων συνεργασιών.

Με αυτά τα δεδομένα, η αυτόνομη πορεία του κόμματος, έγινε μονόδρομος ως στρατηγική και η δεξαμενή του κέντρου απαραίτητη για το ΠΑΣΟΚ. Όπως λένε χαρακτηριστικά έμπειροι αναλυτές κάθε ψήφος από κεντρώους ψηφοφόρους μετράει ως διπλή γιατί επηρεάζει άμεσα τις ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό, όπως και την δυναμική της κυβέρνησης. Άλλωστε μέχρι σήμερα το μόνο πεδίο που ο Νίκος Ανδρουλάκης διεκδικεί με αξιώσεις ακόμα και επικράτησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι αυτό του κεντρώου χώρου.

Το τελευταίο που θα ήθελαν στην Χαριλάου Τρικούπη είναι να δημιουργηθεί μια εικόνα πιθανής συμπόρευσης του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ που θα έχει ως πιθανό αποτέλεσμα να δημιουργηθούν φοβικά αντανακλαστικά σε κεντρώους ψηφοφόρους και να επανασυσπειρωθούν πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκτιμούν στο ΠΑΣΟΚ ότι αυτός είναι και ο λόγος που το Μαξίμου αναδεικνύει τόσο πολύ τις δηλώσεις στελεχών του που μιλούν για διάλογο και με το κόμμα Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κλείνει από την πλευρά του την πόρτα σε αυτά τα σενάρια και ξεκαθαρίζει ότι κάθε συζήτηση θα γίνει μετεκλογικά και με όρους κυριαρχίας του ΠΑΣΟΚ. Βάζει ως όρο άλλωστε την αποδοχή του συνόλου του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ από όποιον θελήσει να συμπορευτεί με αυτό. Το επόμενο χρονικό διάστημα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πέρα από το να κόβει κάθε πιθανή γέφυρα με το κόμμα Τσίπρα, θα αποδομήσει και ο ίδιος θέσεις του πρώην Πρωθυπουργού όπως αυτές που επαναφέρονται μέσω του βιβλίου για το δημοψήφισμα. Σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχει σύμφωνα με πληροφορίες και ένα άτυπο απαγορευτικό σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ που μπορεί να ήθελαν να δώσουν το παρών στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Την ίδια ώρα, στα άκρα φτάνει η ένταση με την κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Εξεταστική Επιτροπή υπήρξε μετωπική σύγκρουση του βουλευτή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη και τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Τζεδάκη κατά την διάρκεια της κατάθεση του τελευταίου που είναι και μέλος της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ.

Ακολούθησε ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, στην οποία γίνεται λόγος για «συμπεριφορά μέλους ακροδεξιάς αγέλης σε πογκρόμ» και αναφέρεται στον Μακάριο Λαζαρίδη. Από την πλευρά του ο Μακάριος Λαζαρίδης τόνισε ότι θα καταθέσει μήνυση κατά της Διευθύντριας του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Στεφανίας Μουρελάτου για την επίμαχη ανακοίνωση. «Για το πλήθος των ψεμάτων που υπάρχουν μέσα στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ θα ασκήσω τα δέοντα προς τη διευθύντρια του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, να έρθει στην ελληνική Δικαιοσύνη, να αποδείξει ότι είμαι φασίστας, ότι είμαι υπάλληλος της Ομάδας Αλήθειας, ότι περιφέρομαι διατεινόμενος για τη σχέση μου με τον πρωθυπουργό», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ.

Καθώς σήμερα αναμένεται να καταθέσουν δύο από τους φερόμενους ως πρωταγωνιστές στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Ξυλούρης γνωστός ως «φραπές» και ο Ανδρέας Στρατάκης γνωστός ως «χασάπης» η ένταση θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Στην Χαριλάου Τρικούπη ετοιμάζουν το μεγαλύτερο μέρος των πυρών τους κατά της κυβέρνησης με μεγάλη πίεση στην Εξεταστική για την σημερινή συνεδρίαση.

