Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: Ευτυχώς βάλαμε κόφτη στη Βουλή, γιατί η Κωνσταντοπούλου θα μίλαγε καμιά βδομάδα για τον… ήρωα Διαμαντή

Νέα ανάρτηση για την αποχώρηση του Διαμαντή Καραναστάση από τη Βουλή και τις τοποθετήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου έκανε το βράδυ της Παρασκευής, ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Χ.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε πως η κυρία Κωνσταντοπούλου «εκμεταλλεύτηκε το νόμο των κομμάτων -μιλάμε για τα ίδια αυτά κόμματα που θεωρεί “βρώμικα”- τον οποίο νόμο έφτιαξαν για τον έλεγχο των προεκλογικών δαπανών των βουλευτών (διότι για αυτό έχει θεσπιστεί η λίστα εντός 18μηνου), ώστε να κόψει τους εκλεγμένους βουλευτές της και να διορίσει στη θέση τους, ως βουλευτές, τους φίλους της. Μεταξύ αυτών και τον Φίλο της, δηλ τον σύντροφο της κ. Καραναστάση».

«Θα ήθελα πραγματικά να έβλεπα εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης τολμούσε εκμεταλλευόμενος την δυνατότητά του να καταρτίζει τις λίστες, εάν έπαιρνε την θέση από έναν εκλεγμένο βουλευτή, για να διορίσει στη θέση του την σύζυγό του, τι θα έλεγε για αυτό η κυρία Πρόεδρος ή οι υποτιθέμενοι “αντισυστημικοί” της ψηφοφόροι… υποκριτές!», συνέχισε, ενώ επέκρινε και τον παραιτηθέντα βουλευτή, ο οποίος «αποφάσισε να μας δείξει φεύγοντας και πόσο ψώνιο ήταν, αφού μας είπε ότι δεν άντεξε την βρωμιά της Βουλής και διάφορα άλλα δακρύβρεχτα».

«Δηλαδή αυτός ο διορισμένος σύντροφος/βουλευτής, κούνησε το δάχτυλο σε ανθρώπους όλων των κομμάτων, που για να είναι βουλευτές έχουν λιώσει τα παπούτσια τους στο τρέξιμο, έχουν ιδρώσει και σε κάθε περίπτωση έχουν εκλεγεί από χιλιάδες συμπολίτες τους, ενώ αυτός δεν είχε λάβει ούτε μία ψήφο», επισήμανε.

«Ένα ψώνιο παραπάνω ένα ψώνιο παρακάτω δεν χάλασε και ο κόσμος», πρόσθεσε.

Στην ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε και την αντιπαράθεση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο στο MEGA: «Σήμερα πήγε στο @MegaTvOfficial στην εκπομπή της @fayskorda και τσακωνόταν με τον @D_ougarezos ο οποίος λέει “τόλμησε” “να συμφωνήσει μαζί μου” …στην πραγματικότητα διότι της έθιξε τον Διαμαντή της, επειδή της είπε την φράση: “Ε δεν χάσαμε και τον Τσώρτσιλ”….έγινε θηρίο. Τώρα μιλάμε όλα αυτά, για έναν διορισμένο και απολύτως εξαφανισμένο βουλευτή, ο οποίος αφού έφυγε μετά από δύο χρόνια θητείας, δεν έχει αφήσει την παραμικρή Κοινοβουλευτική παρουσία του που να είναι αξιομνημόνευτη».

«Ευτυχώς δηλ που έχουμε θεσπίσει στην Βουλή τον κόφτη του χρόνου (άλλο ένα κατόρθωμα της) διότι αν δεν υπήρχε ο κόφτης, θα μας μίλαγε για τον Διαμαντή και τον ηρωισμό του στο «Τεπελένι» της εκλογικής λίστας καμμία εβδομάδα συνεχόμενα», κατέληξε.

Αυτό που ζούμε πλέον με την @ZoeKonstant έχει ξεπεράσει κάθε όριο εξευτελισμού και κάποιος πρέπει να πει τα πράγματα με το όνομα τους:



Η κα Πρόεδρος, μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, εκμεταλλεύτηκε το νόμο των κομμάτων -μιλάμε για τα ίδια αυτά κόμματα που θεωρεί… pic.twitter.com/UvPsd7WTfp November 21, 2025

