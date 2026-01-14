Ένοπλη ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο στη Θεσσαλονίκη – Έπεσαν πυροβολισμοί

Ένοπλη ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, δύο άτομα εισέβαλλαν στο κατάστημα, που βρίσκεται στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας και απέσπασαν μεγάλο χρηματικό ποσό. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσαν και πυροβολισμοί.

Οι δύο δράστες τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται από την Ελληνική Αστυνομία. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

