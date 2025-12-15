search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 01:04
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 23:28

Ομόνοια: Έφοδος της αστυνομίας σε ενεχυροδανειστήριο – Συνεργαζόταν με διαρρήκτες και έλιωνε τα κλοπιμαία (Video)

15.12.2025 23:28
peripolikoo12

Στην αποκάλυψη κυκλώματος, που με τον «μανδύα» ενεχυροδανειστηρίου στην Ομόνοια συνεργαζόταν με συμμορίες διαρρηκτών και έλιωνε τα κλοπιμαία, προχώρησαν οι Αρχές.

Σε πλάνα που έφερε στο «φως» το ΕΡΤnews καταγράφεται η δράση δύο 35χρονων διαρρηκτών αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι συνελήφθησαν το πρωί της Δευτέρας, 15/12, από αστυνομικούς του Αγίου Παντελεήμονα.

Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να συνεργάζονταν με το συγκεκριμένο ενεχυροδανειστήριο, ο ιδιοκτήτης του οποίου, σύμφωνα με πληροφορίες των Αρχών, λειτουργούσε ως κλεπταποδόχος.

Έλιωναν τα κλοπιμαία μέσα σε λίγες ώρες

Της προαναφερθείσας σύλληψης ακολούθησε έφοδος αστυνομικών στο ενεχυροδανειστήριο στην Ομόνοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, στο πίσω μέρος του ενεχυροδανειστηρίου υπήρχαν τρεις μονάδες με τις οποίες έλιωναν τα χρυσά κλοπιμαία, διαδικασία που γινόταν εντός λίγων ωρών, από τη στιγμή που τα έπαιρναν στα χέρια τους.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου προσήχθησαν οχτώ άτομα που βρίσκονταν στο ενεχυροδανειστήριο.

Από τα κλοπιμαία που αφαίρεσαν οι δύο διαρρήκτες και βρέθηκαν στο ενεχυροδανειστήριο, μέχρι στιγμής, έχουν ταυτοποιηθεί:

  • Μια χρυσή λίρα Αγγλίας (κωνσταντινάτο)
  • Ένα vintage σετ λαιμού που αποτελείται από σκουλαρίκια και δαχτυλίδι με ρουμπίνι και ζιργκον)
  • Ένα λευκόχρυσο μονόπετρο δαχτυλίδι με διαμάντι
  • Ένα κολιέ ροζ χρυσό με μαργαριτάρι
  • Ένα βραχιόλι ροζ χρυσό
  • Ένα χρυσό δαχτυλίδι μισόβερο ροζ χρυσό
  • Και ένα ρολόι ροζ χρυσό με λευκό καντράν

Διαβάστε επίσης:

Το «προφίλ» του Έλληνα «Εσκομπάρ» – Γνωστός στις Αρχές εδώ και τουλάχιστον τρεις δεκαετίες

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα στοιχεία για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων – Λεφτά ακόμη και σε νεκρούς που έκαναν… αναλήψεις

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
saleh-gerapetritis
ΚΟΣΜΟΣ

«Άκυρο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής – Προοπτική διαλόγου με Ελλάδα, Αίγυπτο και Τουρκία

zelensky 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: «Μικρά βήματα σε μακρύ δρόμο» η πρόοδος στις συνομιλίες για την Ουκρανία – «Κόκκινη γραμμή» το Ντονμπάς

foinikounta dolofonia apologia
ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα μετά από τη μαραθώνια απολογία τους

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 44χρονου που επιχείρησε να πνίξει τη σύντροφό του με κορδόνια

nunn panathinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Ξαφνικό πρόβλημα με Ναν, αμφίβολος για τον αγώνα με τη Φενέρ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 01:00
saleh-gerapetritis
ΚΟΣΜΟΣ

«Άκυρο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής – Προοπτική διαλόγου με Ελλάδα, Αίγυπτο και Τουρκία

zelensky 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: «Μικρά βήματα σε μακρύ δρόμο» η πρόοδος στις συνομιλίες για την Ουκρανία – «Κόκκινη γραμμή» το Ντονμπάς

foinikounta dolofonia apologia
ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα μετά από τη μαραθώνια απολογία τους

1 / 3