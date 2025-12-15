Ομόνοια: Έφοδος της αστυνομίας σε ενεχυροδανειστήριο – Συνεργαζόταν με διαρρήκτες και έλιωνε τα κλοπιμαία (Video)

Στην αποκάλυψη κυκλώματος, που με τον «μανδύα» ενεχυροδανειστηρίου στην Ομόνοια συνεργαζόταν με συμμορίες διαρρηκτών και έλιωνε τα κλοπιμαία, προχώρησαν οι Αρχές.

Σε πλάνα που έφερε στο «φως» το ΕΡΤnews καταγράφεται η δράση δύο 35χρονων διαρρηκτών αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι συνελήφθησαν το πρωί της Δευτέρας, 15/12, από αστυνομικούς του Αγίου Παντελεήμονα.

Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να συνεργάζονταν με το συγκεκριμένο ενεχυροδανειστήριο, ο ιδιοκτήτης του οποίου, σύμφωνα με πληροφορίες των Αρχών, λειτουργούσε ως κλεπταποδόχος.

Έλιωναν τα κλοπιμαία μέσα σε λίγες ώρες

Της προαναφερθείσας σύλληψης ακολούθησε έφοδος αστυνομικών στο ενεχυροδανειστήριο στην Ομόνοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, στο πίσω μέρος του ενεχυροδανειστηρίου υπήρχαν τρεις μονάδες με τις οποίες έλιωναν τα χρυσά κλοπιμαία, διαδικασία που γινόταν εντός λίγων ωρών, από τη στιγμή που τα έπαιρναν στα χέρια τους.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου προσήχθησαν οχτώ άτομα που βρίσκονταν στο ενεχυροδανειστήριο.

Από τα κλοπιμαία που αφαίρεσαν οι δύο διαρρήκτες και βρέθηκαν στο ενεχυροδανειστήριο, μέχρι στιγμής, έχουν ταυτοποιηθεί:

Μια χρυσή λίρα Αγγλίας (κωνσταντινάτο)

Ένα vintage σετ λαιμού που αποτελείται από σκουλαρίκια και δαχτυλίδι με ρουμπίνι και ζιργκον)

Ένα λευκόχρυσο μονόπετρο δαχτυλίδι με διαμάντι

Ένα κολιέ ροζ χρυσό με μαργαριτάρι

Ένα βραχιόλι ροζ χρυσό

Ένα χρυσό δαχτυλίδι μισόβερο ροζ χρυσό

Και ένα ρολόι ροζ χρυσό με λευκό καντράν

