Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

Συνεχίζεται το σίριαλ με το δίπλωμα οδήγησης του Στέφανου Τσιτσιπά.

Το απόγευμα οι νέοι δικηγόροι του Έλληνα τενίστα κατέθεσαν αίτηση θεραπείας, (προσφυγή κατά του προστίμου).

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιμένει ότι την Aston Μartin του οδηγούσε ο πατέρας του και υποστηρίζει ότι δεν άνοιξε έγκαιρα την ειδοποίηση, ώστε να προχωρήσουν σε προσφυγή.

