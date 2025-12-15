Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συνεχίζεται το σίριαλ με το δίπλωμα οδήγησης του Στέφανου Τσιτσιπά.
Το απόγευμα οι νέοι δικηγόροι του Έλληνα τενίστα κατέθεσαν αίτηση θεραπείας, (προσφυγή κατά του προστίμου).
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιμένει ότι την Aston Μartin του οδηγούσε ο πατέρας του και υποστηρίζει ότι δεν άνοιξε έγκαιρα την ειδοποίηση, ώστε να προχωρήσουν σε προσφυγή.
