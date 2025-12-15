Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα στοιχεία για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων – Λεφτά ακόμη και σε νεκρούς που έκαναν… αναλήψεις

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο φερόμενος ως «εγκέφαλος», γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, Μύρων Χιλετζάκης, είχε πρόσβαση σε πολλούς λογαριασμούς μελών, ένα εκ των οποίων εμφανίζεται να λαμβάνει επιδοτήσεις ακόμη και… μετά θάνατον.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε σε σχετικό ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ανάμεσα στους λογαριασμούς στους οποίους είχε πρόσβαση ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, ήταν και ενός ατόμου που είχε φύγει από τη ζωή.

Μάλιστα, στο σπίτι του Χιλετζάκη εντοπίστηκαν η αστυνομική ταυτότητα και η τραπεζική κάρτα φερόμενου μέλους της οργάνωσης, που απεβίωσε το 2024.

Μετά τον θάνατό του το 2024, στον λογαριασμό κατατέθηκαν 20.467 ευρώ, όλα από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έναν χρόνο αργότερα, το 2025, πιστώθηκαν ακόμη 16.759 ευρώ, και πάλι αποκλειστικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά, μετά τον θάνατό του, μπήκαν στον λογαριασμό 37.227 ευρώ. Από αυτά, αναλήφθηκαν σχεδόν όλα, δηλαδή 35.889 ευρώ.

Στον ΣΚΑΪ μίλησε και ένα από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να έχει συλληφθεί, υποστηρίζοντας ότι το όνομά του ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να πάρει επιδότηση κάποιο άλλο πρόσωπο, και τονίζοντας ότι ο ίδιος δεν έχει λάβει «ούτε ένα ευρώ» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς δεν είναι καν αγρότης.

«Δεν γνωρίζω πως βρέθηκε το όνομά μου σε αυτή την υπόθεση. Μπορεί να το χρησιμοποίησαν για να πάρουν την επιδότηση. Εγώ στον λογαριασμό μου δεν έχω ούτε ένα ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είμαι καν αγρότης», είπε χαρακτηριστικά.

Συνέχισαν τη δράση τους και μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου

Την ίδια ώρα, ο 42χρονος λογιστής, που στα δικαστικά έγγραφα εμφανίζεται ως το Νο 2 της οργάνωσης, δήλωσε το 2025 ότι κατέχει συνολικά 8 αγροτεμάχια.

Ωστόσο, από τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια δεν του ανήκουν, ενώ δεν υπάρχουν ούτε μισθωτήρια συμβόλαια.

Αίτηση ενίσχυσης το ίδιο έτος κατέθεσε και η σύζυγός του, δικηγόρος στο επάγγελμα, την οποία η αστυνομία κατατάσσει στην ηγετική ομάδα της οργάνωσης.

Στην αίτησή της δήλωσε 11 αγροτεμάχια, κάποια ως ιδιόκτητα και κάποια ως μισθωμένα.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι τα μέλη της οργάνωσης φαίνεται πως δεν πτοήθηκαν από την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στις αρχές του καλοκαιριού, αφού σύμφωνα με τη σχετική έρευνα, η δράση τους συνεχίστηκε, με νέες αιτήσεις ενίσχυσης και ψευδή στοιχεία.

Τα «αόρατα» ζώα και η στρατολόγηση νέων μελών

Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, βασική πρακτική που ακολουθούσαν τα μέλη του κυκλώματος ήταν το να δηλώνουν ότι κατέχουν πολλά περισσότερα ζώα, από όσα πραγματικά είχαν.

Ειδικότερα, από τη σχετική έρευνα προέκυψε πως επτά αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, μεταξύ αυτών και ο φερόμενος ως «εγκέφαλος», δήλωναν πως έχουν στην κατοχή τους μεγαλύτερο αριθμό κοπαδιών, ώστε να δικαιολογούνται οι παχυλές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το γεγονός αποκαλύφθηκε από διασταυρώσεις στα δεδομένα της κτηνιατρικής υπηρεσίας και στον γεωργικό οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» όπου και καταγράφονται οι ποσότητες κρέατος και γάλακτος από κάθε παραγωγό.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στα δικαστικά έγγραφα, διαπιστώθηκε εικονικότητα των δηλώσεων αφού οι παραγωγοί, με βάση αυτά που δήλωναν, δεν θα μπορούσαν να παράξουν τις αντίστοιχες ποσότητες.

Την ίδια ώρα, το κύκλωμα φαίνεται πως στρατολογούσε άτομα ως απλά μέλη, μόνο και μόνο για να καταθέτουν αιτήσεις και να εκταμιεύει ο ΟΠΕΚΕΠΕ χρήματα για λογαριασμό τους.

Τα χρήματα αυτά καρπώνονταν οι αρχηγοί και έδιναν ένα μέρος του ποσού ως «αμοιβή» στα μέλη.

Διαβάστε επίσης:

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

«Ασπιρίνες» οι παρεμβάσεις Τσιάρα λένε οι αγρότες, ζητούν συγκεκριμένα μέτρα – Αποφασίζουν για διάλογο ή κλιμάκωση

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά