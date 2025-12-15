search
15.12.2025 23:11

Το «προφίλ» του «Έλληνα Εσκομπάρ» – Γνωστός στις Αρχές εδώ και τουλάχιστον τρεις δεκαετίες

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για τον «Έλληνα Εσκομπάρ», που συνελήφθη ως ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης από την Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, που εξάρθρωσε η Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Το εν λόγω άτομο είχε καταφέρει για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των αμερικανικών διωκτικών Αρχών, μέχρι που το 2004 κατάφεραν να συγκεντρωθούν τα στοιχεία που τον έστειλαν στην φυλακή, για αντίστοιχη υπόθεση με 5,5 εκατ. τόνους κοκαΐνης.

Πώς κατάφερνε να ξεφεύγει από τις Αρχές και να χτίσει τη «αυτοκρατορία» του

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ακόμη και πριν τη σύλληψή του το 2004 στην Στουτγάρδη, το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε απασχολήσει πολλές φορές τις Αρχές, κατάφερνε όμως πάντα να ξεγλιστρά από τους διώκτες του αφού φρόντιζε να μην αφήνει ίχνη πίσω του.

Μάλιστα, από τα τέλη της δεκαετίας του ‘80 έως και το 2000, αρκετές φορές οι ελληνικές Αρχές είχαν λάβει πληροφορίες για τις δραστηριότητές του από τις διωκτικές Αρχές των ΗΠΑ, οι οποίες περιλάμβαναν ακόμα και εμπλοκή σε μεταφορά όπλων προς τους Σαντινίστας της Νικαράγουας με πληρωμή ποσότητες κοκαΐνης.

Όταν ανεξαρτητοποιήθηκε, ανέλαβε εκείνος τις μεταφορές κοκαΐνης προς την Ευρώπη. Ξεκινώντας αρχικά με λαθρεμπόριο τσιγάρων, έστησε έναν ικανό στόλο από αλιευτικά και ξεκίνησε τις καραβιές της κοκαΐνης, αποκτώντας μεγάλη περιουσία.

Ταυτόχρονα, ο ίδιος φρόντισε να στήσει και το «πλυντήριο» για το ξέπλυμα των εκατομμυρίων που κέρδιζε από το εμπόριο ναρκωτικών, μέσω φιλανθρωπιών, αγοράς δύο ποδοσφαιρικών ομάδων στην Πιερία, αλλά και μέσω δήθεν κερδισμένων δελτίων τυχερών παιγνιδιών σε συνεργασία με πρακτορεία σε όλη την χώρα, τα οποία αγόραζε ακόμη και στη διπλάσια τιμή από το κέρδος.

Πριν από περίπου έναν χρόνο που είχε αποφυλακιστεί, ο «Έλληνας Εσκομπάρ» μπήκε εκ νέου στο μικροσκόπιο των Αρχών, αφού θεωρούσαν δεδομένο ότι θα επέστρεφε στις παλιές του δραστηριότητες, εκμεταλλευόμενος και το δίκτυο που είχε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια στην Λατινική Αμερική και στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη.

