search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 13:55
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 11:48

Συνελήφθη ο «Έλληνας Εσκομπάρ» για το πλοίο με την κοκαΐνη ανοιχτά της Γαλλίας – Το «ιστορικό» του πρώην ποδοσφαιρικού παράγοντα

15.12.2025 11:48
africa-1

Ο «Ελληνας Εσκομπάρ», είναι ανάμεσα στους πέντε συλληφθέντες της υπόθεσης διακίνησης μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών σε πλοίο που εντοπίστηκε ανοιχτά της Γαλλίας.

Το πλοίο φέρεται να ξεκίνησε από τη Νέα Μηχανιώνα, ταξίδεψε στη Λατινική Αμερική, όπου φορτώθηκε ένας τόνος κοκαΐνη και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Ευρώπη. Μέχρι χθες το βράδυ είχε καταμετρηθεί περίπου ένας τόνος, ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μετέφερε η ΕΡΤ, η ποσότητα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη, ακόμη και εξαπλάσια ή επταπλάσια.

Το 2004, ο ίδιος επιχειρηματίας, πρώην ποδοσφαιρικός παράγοντας σε ομάδα της Πιερίας (εκεί όπου συνελήφθη σήμερα όπως και τότε καθώς δραστηριοποιείται στον Νομό), είχε βρεθεί με χειροπέδες για αντίστοιχη υπόθεση με 5,5 εκατ. τόνους κοκαΐνης…

Η διαγραφή προστίμου 20 εκατ. ευρώ και η αποφυλάκιση

Το καλοκαίρι του 2004, ο εν λόγω παράγοντας μετέφερε με το «Africa Ι» τους 5,5 τόνους ναρκωτικών και είχε φυλακιστεί με ισόβια ποινή. Στα 11 χρόνια αποφυλακίστηκε (το καλοκαίρι του 2015), όμως δύο μήνες μετά συνελήφθη ξανά για να εκτίσει άλλα πέντε χρόνια φυλακής. Η ποσότητα ναρκωτικών που μετέφερε τότε, είχε αξία περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ.

Στην υπόθεση αυτή είχε προκαλέσει ντόρο το γεγονός ότι μαζί με την φυλάκιση του είχε επιβληθεί και πρόστιμο 20 εκατ. ευρώ, το οποίο διεγράφη με το αιτιολογικό ότι η επιβολή της χρηματικής ποινής «συγχωνεύτηκε» με απόφαση του Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά.

Ο επονομαζόμενος «Ελληνας Εσκομπάρ» ή «χοντρός», ή «Αλέκος» όπως τον αποκαλούσαν αξιωματούχοι των ελληνικών και αμερικανικών διωκτικών αρχών, φέρεται να είναι ο «εγκέφαλος» της οργάνωσης που πήγε να μεταφέρει τη νέα ποσότητα ναρκωτικών.

Εχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής πέντε άτομα για την υπόθεση, 4 Ελληνες και ένας αλλοδαπός. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

Ο «Ελληνας Εσκομπάρ» στις αρχές του αιώνα ήταν πρόεδρος ομάδας της Πιερίας η οποία έφτασε να παίζει στη Β΄ Εθνική και την σεζόν πριν συλληφθεί, λίγο έλειψε να ανέβει στην μεγάλη κατηγορία. Μετά τη σύλληψή του, ο σύλλογος κατέρρευσε.

Διαβάστε επίσης:

Ποιοι συμμετέχουν στην αυριανή 24ωρη απεργία – Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς

Λαϊκές αγορές: Πότε και γιατί μπορεί να δούμε ελλείψεις στα αγροτικά προϊόντα

Αχαΐα: Μυστήριο με τον άνδρα που βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου – Το επικρατέστερο σενάριο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Επεισόδιο με μαχαίρωμα μεταξύ μαθητριών σε γυμνάσιο

rififi_cosmotetv
ADVERTORIAL

«ΡΙΦΙΦΙ»: Απόψε η πρεμιέρα της νέας σειράς μυθοπλασίας της COSMOTE TV

petrounias-millousi-new
LIFESTYLE

Όταν η Βασιλική Μιλλούση «αναμετρήθηκε» με τον Λευτέρη Πετρούνια στους κρίκους (Video)

szijiarto
ΚΟΣΜΟΣ

Ούγγρος ΥΠΕΞ: «Οι ηγέτες της ΕΕ θέλουν να σύρουν όλη την Ευρώπη σε πόλεμο με τη Ρωσία» 

james-cameron
ΣΙΝΕΜΑ

James Cameron: Πώς ο πρώην οδηγός φορτηγού μπήκε στη λίστα των δισεκατομμυριούχων – Οι ταινίες, το box office και τα τεράστια ρίσκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 13:54
sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Επεισόδιο με μαχαίρωμα μεταξύ μαθητριών σε γυμνάσιο

rififi_cosmotetv
ADVERTORIAL

«ΡΙΦΙΦΙ»: Απόψε η πρεμιέρα της νέας σειράς μυθοπλασίας της COSMOTE TV

petrounias-millousi-new
LIFESTYLE

Όταν η Βασιλική Μιλλούση «αναμετρήθηκε» με τον Λευτέρη Πετρούνια στους κρίκους (Video)

1 / 3