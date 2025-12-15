Συνελήφθη ο «Έλληνας Εσκομπάρ» για το πλοίο με την κοκαΐνη ανοιχτά της Γαλλίας – Το «ιστορικό» του πρώην ποδοσφαιρικού παράγοντα

Ο «Ελληνας Εσκομπάρ», είναι ανάμεσα στους πέντε συλληφθέντες της υπόθεσης διακίνησης μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών σε πλοίο που εντοπίστηκε ανοιχτά της Γαλλίας.

Το πλοίο φέρεται να ξεκίνησε από τη Νέα Μηχανιώνα, ταξίδεψε στη Λατινική Αμερική, όπου φορτώθηκε ένας τόνος κοκαΐνη και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Ευρώπη. Μέχρι χθες το βράδυ είχε καταμετρηθεί περίπου ένας τόνος, ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μετέφερε η ΕΡΤ, η ποσότητα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη, ακόμη και εξαπλάσια ή επταπλάσια.

Το 2004, ο ίδιος επιχειρηματίας, πρώην ποδοσφαιρικός παράγοντας σε ομάδα της Πιερίας (εκεί όπου συνελήφθη σήμερα όπως και τότε καθώς δραστηριοποιείται στον Νομό), είχε βρεθεί με χειροπέδες για αντίστοιχη υπόθεση με 5,5 εκατ. τόνους κοκαΐνης…

Η διαγραφή προστίμου 20 εκατ. ευρώ και η αποφυλάκιση

Το καλοκαίρι του 2004, ο εν λόγω παράγοντας μετέφερε με το «Africa Ι» τους 5,5 τόνους ναρκωτικών και είχε φυλακιστεί με ισόβια ποινή. Στα 11 χρόνια αποφυλακίστηκε (το καλοκαίρι του 2015), όμως δύο μήνες μετά συνελήφθη ξανά για να εκτίσει άλλα πέντε χρόνια φυλακής. Η ποσότητα ναρκωτικών που μετέφερε τότε, είχε αξία περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ.

Στην υπόθεση αυτή είχε προκαλέσει ντόρο το γεγονός ότι μαζί με την φυλάκιση του είχε επιβληθεί και πρόστιμο 20 εκατ. ευρώ, το οποίο διεγράφη με το αιτιολογικό ότι η επιβολή της χρηματικής ποινής «συγχωνεύτηκε» με απόφαση του Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά.

Ο επονομαζόμενος «Ελληνας Εσκομπάρ» ή «χοντρός», ή «Αλέκος» όπως τον αποκαλούσαν αξιωματούχοι των ελληνικών και αμερικανικών διωκτικών αρχών, φέρεται να είναι ο «εγκέφαλος» της οργάνωσης που πήγε να μεταφέρει τη νέα ποσότητα ναρκωτικών.

Εχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής πέντε άτομα για την υπόθεση, 4 Ελληνες και ένας αλλοδαπός. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

Ο «Ελληνας Εσκομπάρ» στις αρχές του αιώνα ήταν πρόεδρος ομάδας της Πιερίας η οποία έφτασε να παίζει στη Β΄ Εθνική και την σεζόν πριν συλληφθεί, λίγο έλειψε να ανέβει στην μεγάλη κατηγορία. Μετά τη σύλληψή του, ο σύλλογος κατέρρευσε.

Διαβάστε επίσης:

Ποιοι συμμετέχουν στην αυριανή 24ωρη απεργία – Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς

Λαϊκές αγορές: Πότε και γιατί μπορεί να δούμε ελλείψεις στα αγροτικά προϊόντα

Αχαΐα: Μυστήριο με τον άνδρα που βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου – Το επικρατέστερο σενάριο