Ένα χρόνο ήταν υπό παρακολούθηση ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και οι συνεργάτες του – Πώς έγινε η έφοδος στο πλοίο

Για ένα χρόνο οι ελληνικές αρχές σε συνεργασία με τη Δίωξη Ναρκωτικών των ΗΠΑ παρακολουθούσαν τα μέλη του κυκλώματος, που μετέφερε κοκαϊνη από την Λατινική Αμερική στην Ευρώπη.

Ο επιχειρηματίας που συνελήφθη, γνωστός και ως ο «Έλληνας Εσκομπάρ», είχε αποφυλακιστεί με τον περιοριστικό όρο ότι θα δίνει το «παρών» στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του κάθε πρώτη του μήνα.

Πώς έγινε η επιχείρηση στο πλοίο

Το πλοίο ξεκίνησε το ταξίδι του από τη Νέα Μηχανιώνα. Φτάνοντας στη Λατινική Αμερική, φορτώθηκε μεσοπέλαγα από άλλο πλοίο κοκαΐνη και συνέχισε το ταξίδι του προς την Ευρώπη. Ανοιχτά της Γαλλικής Γουιάνας έγινε έφοδος στο πλοίο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, στα αμπάρια του έκρυβε περίπου πέντε τόνους κοκαΐνης. Η καταμέτρηση θα ξεκινήσει μόλις φτάσει σε γαλλικό λιμάνι.

10 συλλήψεις

Για την υπόθεση έχουν γίνει 10 συλλήψεις. Πέντε στο πλοίο με την κοκαΐνη, τέσσερις Έλληνες και ένας Βούλγαρος με ουκρανικό διαβατήριο και άλλα πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στην Κατερίνη (ο «εγκέφαλός» της), τη Θήβα και την Αθήνα.

Το Africa Ι και η ομάδα της Πιερίας

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» είχε συλληφθεί ξανά 2004 για μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών. Στο πλοίο «Africa Ι» της ιδιοκτησίας του είχαν εντοπιστεί 5,5 τόνοι ναρκωτικά, που κοστολογούνται σε μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Καταδικάστηκε σε ισόβια και αποφυλακίστηκε στα 11 χρόνια για να συλληφθεί ξανά δύο μήνες αργότερα και πάλι για ναρκωτικά.

Είχε προκαλέσει αίσθηση τότε ότι το Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά είχε διαγράψει το πρόστιμο 20 εκατ. ευρώ, που του είχε επιβληθεί, με την αιτιολογία ότι η χρηματική ποινή «συγχωνεύτηκε».

Ο «Ελληνας Εσκομπάρ» τότε ήταν πρόεδρος ομάδας της Πιερίας η οποία έφτασε να παίζει στη Β΄ Εθνική και την σεζόν πριν συλληφθεί, λίγο έλειψε να ανέβει στην μεγάλη κατηγορία. Μετά τη σύλληψή του, ο σύλλογος κατέρρευσε.

Συνελήφθη ο «Έλληνας Εσκομπάρ» για το πλοίο με την κοκαΐνη ανοιχτά της Γαλλίας – Το «ιστορικό» του πρώην ποδοσφαιρικού παράγοντα