search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 17:52
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.01.2026 17:10

Τάκης Θεοδωρικάκος σε ασφαλιστές: Αυξήσεις στα όρια του πληθωρισμού, όχι πάνω από τις περσινές

14.01.2026 17:10
theodorikakos – asfalistes 66- new

Με το προεδρείο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος συναντήθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με βασικό θέμα στην ατζέντα τα ασφάλιστρα υγείας.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, έγινε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων σε καλό κλίμα και συμφωνήθηκε να υπάρξει νέα επικοινωνία μέσα στις επόμενες μέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε ότι οι όποιες αυξήσεις θα πρέπει να κινηθούν σε χαμηλά επίπεδα και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες από τις περσινές και να κινούνται στα όρια του πληθωρισμού.

Υπενθυμίζεται ότι πέρσι με νομοθετική ρύθμιση του υπουργού Ανάπτυξης η αύξηση από το 15% έγινε 7%. Παράλληλα αναμένεται και ο νέος δείκτης από την ΕΛΣΤΑΤ.

Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, Δέσποινα Τσαγγαρη και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, Ναπολέων Μαραβέγιας.

Διαβάστε επίσης:

Belh@rra: Δείτε εν πλω προς τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας τη φρεγάτα «Κίμων» (Video)

Η 16χρονη Λόρα επισκέφτηκε κοσμηματοπωλείο στου Ζωγράφου: Εξετάζεται το σενάριο να παραμένει στην περιοχή 

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kavgas
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Πιάστηκαν στα χέρια μαθητές στο σχολείο τους – Έπεσαν μπουνιές, μπλέχτηκαν και εξωσχολικοί

antonis-saoulidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Σαουλίδης αμφισβητεί τη γραμμή της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ: «Δεν μπορεί να νικήσει μόνο του»

russian embassy cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Η Κύπρος ερευνά τον θάνατο Ρώσου διπλωμάτη που φέρεται να ήταν κατάσκοπος της GRU

agrotes-234235-1
ΕΛΛΑΔΑ

«Λευκός καπνός» από τους αγρότες για συνάντηση με Μητσοτάκη – Χωρίς συλλαλητήριο, με τα τρακτέρ στα μπλόκα – Όρους θέτει το Μαξίμου

kiara ferani 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αθωώθηκε η influencer Κιάρα Φεράνι για τις κατηγορίες για απάτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
koutsoubas karystianou tsipras loverdos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα μπλόκα και το κυβερνητικό δίλημμα για το ΚΚΕ, ο 4μηνος και βάλε «Αρμαγεδδών» Καρυστιανού, ο αιφνιδιασμός από Τσίπρα και το «γκώσαμε» για Λοβέρδο

klironomia diathiki
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Τέλος οι συγκρούσεις συγγενών, οι μακροχρόνιες κόντρες – Οι πέντε κρίσιμες αλλαγές

ariel_kwnstantinidi
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 17:48
kavgas
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Πιάστηκαν στα χέρια μαθητές στο σχολείο τους – Έπεσαν μπουνιές, μπλέχτηκαν και εξωσχολικοί

antonis-saoulidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Σαουλίδης αμφισβητεί τη γραμμή της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ: «Δεν μπορεί να νικήσει μόνο του»

russian embassy cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Η Κύπρος ερευνά τον θάνατο Ρώσου διπλωμάτη που φέρεται να ήταν κατάσκοπος της GRU

1 / 3