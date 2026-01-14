Τάκης Θεοδωρικάκος σε ασφαλιστές: Αυξήσεις στα όρια του πληθωρισμού, όχι πάνω από τις περσινές

Με το προεδρείο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος συναντήθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με βασικό θέμα στην ατζέντα τα ασφάλιστρα υγείας.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, έγινε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων σε καλό κλίμα και συμφωνήθηκε να υπάρξει νέα επικοινωνία μέσα στις επόμενες μέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε ότι οι όποιες αυξήσεις θα πρέπει να κινηθούν σε χαμηλά επίπεδα και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες από τις περσινές και να κινούνται στα όρια του πληθωρισμού.

Υπενθυμίζεται ότι πέρσι με νομοθετική ρύθμιση του υπουργού Ανάπτυξης η αύξηση από το 15% έγινε 7%. Παράλληλα αναμένεται και ο νέος δείκτης από την ΕΛΣΤΑΤ.

Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, Δέσποινα Τσαγγαρη και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, Ναπολέων Μαραβέγιας.

Διαβάστε επίσης:

Belh@rra: Δείτε εν πλω προς τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας τη φρεγάτα «Κίμων» (Video)

Η 16χρονη Λόρα επισκέφτηκε κοσμηματοπωλείο στου Ζωγράφου: Εξετάζεται το σενάριο να παραμένει στην περιοχή

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)