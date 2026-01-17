Mαρία Καρυστιανού: Πόλος έλξης με πολλά ελλείμματα

Είναι, αναμφίβολα, το πρόσωπο των ημερών και φιλοδοξεί να γίνει το κεντρικό (πολιτικό) πρόσωπο της επόμενης περιόδου και, κυρίως, των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών. Η Μαρία Καρυστιανού είναι πόλος έλξης για τα μέσα ενημέρωσης και η πρόθεσή της να δημιουργήσει πολιτικό κόμμα παράγει πολύ περισσότερα σενάρια απ’ όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.

Επειδή όμως – από το 2023 και ύστερα – τα πολλά σενάρια έχουν προκαλέσει πολιτική δυσπεψία και αμέτρητες διαψεύσεις, καλό θα είναι, όπως και στο πρόσφατο παρελθόν, έτσι και στη συγκεκριμένη περίπτωση, να παραμείνουμε στοιχειωδώς σοβαροί και φειδωλοί. Για να αποτιμήσουμε λοιπόν τη μέχρι στιγμής εξαιρετικά φτωχή πολιτική παρουσία της Καρυστιανού, ας δούμε σε πρώτη φάση τι διαθέτει και τι όχι σε αυτή την εκκίνησή της.

Τι δεν διαθέτει

1. Δεν διαθέτει κόμμα. Αυτό θα ιδρυθεί κάποια στιγμή που ακόμη δεν προσδιορίζεται και μάλλον θα καθοριστεί από πολλές παραμέτρους, όπως π.χ. όταν γίνει μια καλή μαντεψιά για τον χρόνο των εκλογών ή κριθεί ότι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι για να το «τρέξουν» στο σύνολο της χώρας. Αυτό το τελευταίο ας μην το θεωρήσουμε ιδιαιτέρως εύκολο.

2. Δεν διαθέτει επαρκή αριθμό στελεχών – ούτε φανερών ούτε κρυφών ούτε υψηλόβαθμων ούτε στη βάση – που να μπορούν να στηρίξουν τη δημιουργία και την εκλογική προετοιμασία ενός κόμματος με σοβαρές φιλοδοξίες.

3. Δεν διαθέτει εκλογικό πρόγραμμα, το οποίο υποτίθεται πως επεξεργάζεται μια μυστική επιτροπή που θα το ξεφουρνίσει κάποια στιγμή. Μέχρι στιγμής πάντως η μη ύπαρξη του προγράμματος δεν επιτρέπει στην υποψήφια δημιουργό και ηγέτιδα του νέου κόμματος να εκφέρει λόγο ικανό να προκαλέσει ευρύ πολιτικό ενδιαφέρον. Κυρίως της στερεί τη δυνατότητα να μιλήσει αναλυτικά για θέματα που υπερβαίνουν τη στενή προσωπική της ατζέντα, με την οποία έγινε αποκλειστικά γνωστή στο ευρύ κοινό τα τελευταία χρόνια.

4. Δεν διαθέτει σαφή ιδεολογία. Όπως συμβαίνει με διάφορα λαϊκιστικά σχήματα, η Καρυστιανού επιλέγει να ψαρεύει – προσώρας τουλάχιστον – σε όλες τις πιθανές και απίθανες δεξαμενές ψήφων. Απλώς αυτό δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ. Αργά ή γρήγορα θα της τεθούν δυσάρεστα και δύσκολα ερωτήματα, στα οποία οι απαντήσεις, εάν παραμείνουν ασαφείς, θα λειτουργήσουν εναντίον της. Το μότο ότι «μόνο κριτήριο δράσης είναι το κοινό καλό των πολιτών και η διαφύλαξη των συμφερόντων της χώρας» δεν αντέχει ούτε λεπτό εάν αντιμετωπιστεί με στοιχειώδη σοβαρότητα από τα ΜΜΕ.

5. Δεν διαθέτει συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις. Ούτε σε αυτό το ζήτημα θα γίνουμε σύντομα σοφότεροι, καθώς μέχρι στιγμής η νεόκοπη πολιτικός προτιμά να λέει διάφορα τετριμμένα περί αναξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, τιμωρίας διεφθαρμένων πολιτικών κ.λπ., αλλά χωρίς να περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο φιλοδοξεί να αποκαταστήσει την αξιοπιστία και την εντιμότητα. Όπως η ίδια σημειώνει, «για εμένα ο μοναδικός και τελικός σκοπός είναι η δικαίωση του παιδιού μου και μέσα από αυτό και η δικαίωση της χώρας όσον αφορά στα ζητήματα διαφάνειας και διαπλοκής». Κι όποιος κατάλαβε, κατάλαβε…

6. Δεν διαθέτει τη στήριξη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023 – ούτε καν αρκετών μεμονωμένων μελών του. Είναι πάρα πολλοί οι έως πρότινος συνοδοιπόροι της που της ζητούν να παραιτηθεί από την προεδρία ενός συλλόγου που δεν δημιουργήθηκε, όπως επισημαίνουν, για να γίνει όχημα προσωπικών φιλοδοξιών. Για καιρό απέφευγε την αυτονόητη παραίτηση με απίστευτες δικαιολογίες.

7. Δεν διαθέτει ούτε τη στήριξη όλων εκείνων – πολιτικών κομμάτων και στελεχών – που επί πολλούς μήνες δούλευαν νυχθημερόν για να χτίσουν το πρεστίζ και την επιρροή της και τώρα τη βλέπουν ως ανταγωνίστρια και άμεση απειλή για τους ίδιους.

Τι διαθέτει

Πολύ λίγα είναι τα «όπλα» που έχει στη διάθεσή της σε αυτή την εκκίνηση:

● Η στήριξη κάποιων ΜΜΕ και στελεχών της ενημέρωσης που έχουν κοινό χαρακτηριστικό τον αντιμητσοτακισμό. Κάποια εξ αυτών έχουν προσφάτως θητεύσει στο πλευρό του Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος επίσης ψάχνει στέγη μετά την πανθομολογούμενη αποτυχία του ιδίου, του κόμματος και των υποστηρικτών του – όχι, η Καρυστιανού δεν προβλέπεται ότι θα του προσφέρει λύση και διέξοδο.

● Ευρύτατη δημοσιότητα εκ μέρους του συνόλου των ΜΜΕ, τα οποία, ως συνήθως, διεκδικούν παντοιοτρόπως το μερίδιο που τους αναλογεί από κάθε δημόσιο πρόσωπο όταν είναι στα πάνω του.

● Κάποιες δημοσκοπήσεις που δεν μετρούν πρόθεση ψήφου, μια και το κόμμα δεν υπάρχει ακόμη, αλλά εντελώς απροσδιόριστα και ασαφή μεγέθη, όπως η… πιθανότητα ψήφου – κάτι σαν ψύλλους στ’ άχυρα δηλαδή, από τους οποίους μάλιστα προκύπτουν αδόκιμες αθροίσεις άσχετων μεγεθών του είδους «σίγουρα» και «πολύ πιθανό», που βγάζουν εξωπραγματικά νούμερα για όποιο κόμμα κι αν εφαρμοστούν.

● Η προτίμηση διαφόρων «ορφανών» πολιτικών στελεχών (Νικόλας Φαραντούρης, Θεοδώρα Τζάκρη) χωρίς προοπτική εκλογιμότητας, τα οποία φαίνεται ότι σπεύδουν να πιάσουν πόρτα για τον χειμώνα, αλλά η προσπάθειά τους προσκρούει στη δέσμευση της Καρυστιανού να μην συμπεριλάβει παλιά και φθαρμένα υλικά στο πολιτικό της εγχείρημα – πολύ συχνά βεβαίως αλλάζουν αυτού του είδους οι βαρύγδουπες δεσμεύσεις, άρα ας κρατήσουμε μικρό καλάθι στις ηχηρές διαβεβαιώσεις αυτού του είδους.

Όλα αυτά βεβαίως ισχύουν μέχρι στιγμής. Εάν μεταβληθούν τα δεδομένα, εδώ θα είμαστε για να τα αναλύσουμε. Μέχρι τότε η στοιχειώδης αυτοπροστασία επιβάλλει να μείνουμε μακριά από ευφάνταστα σενάρια…

