Γκάλοπ GPO: Μικρή ενίσχυση για ΝΔ, ελαφρά πτώση για ΠΑΣΟΚ, Καρυστιανού με δυνητική ψήφο στο 22,8% – στο 17,5% για Τσίπρα

Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία δίνει η δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά», στην οποία καταγράφεται η στάση των πολιτών απέναντι στα κόμματα Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά.

Ειδικότερα, στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, η ΝΔ συγκεντρώνει 28,9%, το ΠΑΣΟΚ 13,7%, 11,8% η Ελληνική Λύση, 11,1% η Πλεύση Ελευθερίας, 9,2% το ΚΚΕ και 5% ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν το ΜέΡΑ25 με 2,7%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,2%, η Φωνή Λογικής με 2,1%, η Νίκη με 2% , η Νέα Αριστερά με 1,8%. Άλλο κόμμα επιλέγει το 9,5%.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 23,5%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 11,2%. Στη συνέχεια βρίσκονται: Ελληνική Λύση 9,6%, Πλεύση Ελευθερίας 9,1%, ΚΚΕ 7,5%, ΣΥΡΙΖΑ 4,1%, ΜέΡΑ25 2,2%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%, Φωνή Λογικής 1,7%, Νίκη 1,6 %, Νέα Αριστερά 1,5%. Άλλο κόμμα επιλέγει το 7,8%, ενώ η δεξαμενή των αναποφάσιστων φτάνει το 17,2%.

Τι απαντούν για το κόμμα Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά

Στο ερώτημα, «πόσο πιθανό είναι στις επόμενες εκλογές να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα;» το 22,8% απαντά «πολύ» και «αρκετά» για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και 73,4% λένε λίγο ή καθόλου. Για το κόμμα Τσίπρα τα ποσοστά διαμορφώνονται στο 17,5% και στο 81,7% αντίστοιχα και για το κόμμα Σαμαρά στο 4,8% και το 94,6%.

Όσον αφορά, στην απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να ιδρύσει κόμμα, το 36,1% απαντά ότι θετική και μάλλον θετική κρίση και το 59,2% αρνητική και μάλλον αρνητική, με τους περισσότερους (57,6%) να εκτιμούν πως δεν θα ενισχύσει τον αγώνα για δικαιοσύνη στην υπόθεση των Τεμπών.

Διαβάστε επίσης:

Αλέξης Τσίπρας: LIVE η παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Θεσσαλονίκη

Πέθανε ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας, αντιναύαρχος και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας

Μαρία Γρατσία: «Τον επόμενο μήνα θα ανακοινωθούν οι θέσεις του κόμματος Καρυστιανού – Δεν έχει συγκεκριμένο κομματικό “χρώμα”» (Video)