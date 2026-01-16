search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

16.01.2026 21:34

Προειδοποίηση προέδρου ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας: «Πιθανό ένα νέο μπλακ άουτ στο FIR, αναπόφευκτες οι καθυστερήσεις πτήσεων»

16.01.2026 21:34
FIR

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβεί ένα νέο μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών άφησε ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Παναγιώτης Ψαρρός, υπενθυμίζοντας ότι το ακριβές αίτιο δεν έχει εντοπιστεί.

«Το πόρισμα της Επιτροπής που είδαμε όλοι μας είναι σαφές. Λέει ότι δεν μπόρεσε να εντοπιστεί η αιτία γιατί το σύστημα είναι τόσο παλιό που δεν έχει αρχεία καταγραφής των συμβάντων, τα περίφημα lock files. Και ότι το σύστημα είναι τόσο παλιό που ο κατασκευαστής δεν το υποστηρίζει πλέον και δεν εγγυάται κάποιος πλέον τη λειτουργία του. Οπότε θα μπορούσε με όσα συνάγω από το πόρισμα να συμβεί ξανά. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις γρήγορα. Πρέπει να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε την κυκλοφορία με δεδομένο αυτό το πόρισμα της Επιτροπής», είπε χαρακτηριστικά.

«Αδιανόητη βλάβη»

Ερωτηθείς αν κινδύνευσαν τα αεροπλάνα, απάντησε « Δεν σημειώθηκε καμία παραβίαση και αυτό οφείλεται 100% στους συναδέλφους που εκείνη τη στιγμή βρήκαν τρόπους, σε μια αδιανόητη βλάβη χωρίς προηγούμενο, να το αντιμετωπίσουν και όλα τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν με ασφάλεια. Χάρη στις προσπάθειες των συναδέλφων και στην απόφαση να κλείσει ο εναέριος χώρος».

Ο Παναγιώτης Ψαρρός τόνισε ότι οι καθυστερήσεις πτήσεων είναι αναπόφευκτες. «δεν είμαστε στο παρά πέντε για να αλλάξει ο εξοπλισμός, είμαστε στο και πέντε. Η πιο ρεαλιστική πρόβλεψη είναι από το καλοκαίρι του 2030 να έχουμε σύστημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να περιμένουμε το νέο σύστημα. Με το σύστημα που έχουμε στα χέρια μας θα έχουμε μοιραία καθυστερήσεις. Οι καθυστερήσεις είναι η ασφάλεια μας».

«Ο όγκος των πτήσεων που μπορούμε να διαχειριστούμε είναι περιορισμένος. Γιατί η ασφάλεια για εμάς είναι αδιαπραγμάτευτη», κατέληξε.

