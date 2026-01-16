Στην Αθήνα για την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε με την οικογένειά του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το «παρών» στην κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης τη Δευτέρα, 19/1, θα δώσει ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε ΣΤ΄, μαζί με τη σύζυγό του, Λετίθια, τις κόρες τους, τη διάδοχο του θρόνου, πριγκίπισσα Λεονόρ, και την ινφάντα Σοφία.
O πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, δεν θα παραστεί για λόγους υγείας.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη Μητρόπολη, ενώ η ταφή της θα γίνει στον οικογενειακό τάφο στο Τατόι.
Στην κηδεία, η βρετανική βασιλική οικογένεια θα εκπροσωπηθεί από τον σερ Τίμοθι Λόρενς, σύζυγο της πριγκίπισσας Άννας, και τη λαίδη Γαβριέλα Κίνγκστον.
Η πριγκίπισσα Ειρήνη πέθανε την Πέμπτη, 15/1, σε ηλικία 83 ετών στο παλάτι Θαρθουέλα της Μαδρίτης, στο οποίο διέμενε με την αδελφή της, βασίλισσα Σοφία.
Αύριο, Σάββατο 17/1, η σορός της θα εκτεθεί σε προσκύνημα για λίγες ώρες στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη.
Διαβάστε επίσης:
Αυτοί οι αγρότες θα συναντηθούν με Μητσοτάκη – Εκτός ο Ανεστίδης, ποιος πήρε τη θέση του – Όλα τα ονόματα
Απίστευτη καταγγελία στους Αγίους Αναργύρους: Έκλεψαν οστά από νεκροταφείο και ζητούν… λύτρα για να τα επιστρέψουν στη σύζυγο του νεκρού
Χαϊδάρι: Κινηματογραφική καταδίωξη και σύλληψη δύο 16χρονων με κλεμμένες μοτοσικλέτες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.