Στην Αθήνα για την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε με την οικογένειά του

Το «παρών» στην κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης τη Δευτέρα, 19/1, θα δώσει ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε ΣΤ΄, μαζί με τη σύζυγό του, Λετίθια, τις κόρες τους, τη διάδοχο του θρόνου, πριγκίπισσα Λεονόρ, και την ινφάντα Σοφία.

O πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, δεν θα παραστεί για λόγους υγείας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη Μητρόπολη, ενώ η ταφή της θα γίνει στον οικογενειακό τάφο στο Τατόι.

Στην κηδεία, η βρετανική βασιλική οικογένεια θα εκπροσωπηθεί από τον σερ Τίμοθι Λόρενς, σύζυγο της πριγκίπισσας Άννας, και τη λαίδη Γαβριέλα Κίνγκστον.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη πέθανε την Πέμπτη, 15/1, σε ηλικία 83 ετών στο παλάτι Θαρθουέλα της Μαδρίτης, στο οποίο διέμενε με την αδελφή της, βασίλισσα Σοφία.

Αύριο, Σάββατο 17/1, η σορός της θα εκτεθεί σε προσκύνημα για λίγες ώρες στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη.

