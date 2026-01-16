search
ΕΛΛΑΔΑ

16.01.2026 20:21

Απίστευτη καταγγελία στους Αγίους Αναργύρους: Έκλεψαν οστά από νεκροταφείο και ζητούν… λύτρα για να τα επιστρέψουν στη σύζυγο του νεκρού

16.01.2026 20:21
nekrotafeio 876- new

Ένα απίστευτο περιστατικό κατήγγειλε το βράδυ της Πέμπτης, 15/1, στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων μία 65χρονη Ρομά.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα, ένας 50χρονος, επίσης Ρομά, πήγε στο νεκροταφείο των Αγίων Αναργύρων και αφαίρεσε τα οστά του συζύγου της από το οστεοφυλάκιο.

Στην συνέχεια, ο 50χρονος προχώρησε σε ανάρτηση στο TikTok, με την οποία ενημέρωνε για την πράξη του και ζητούσε από την 65χρονη το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ προκειμένου να επιστρέψει τα οστά.

Η 65χρονη προχώρησε σε υποβολή μήνυσης σε βάρος του, με τον ίδιο να προχωρά σε διαγραφή του λογαριασμού του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Αγίων Αναργύρων.

