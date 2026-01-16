Τι απαντά η Μαρία Καρυστιανού στις αιχμές Σκαρίπα

Με ανάρτηση στα social media η Μαρία Καρυστιανού απαντά στον Δημήτρη Σκαρίπα ο οποίος είχε διατελέσει μέλος της νομικής ομάδας για τη δίκη των Τεμπών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η κα Καρυστιανού, πρόκειται για μια «ατυχή ανακοίνωση» και ενώ χαρακτηρίζει τη συνεργασία τους «υποτυπώδη», τονίζει ότι αυτή έληξε τον Δεκέμβριο του 2025. Παράλληλα, αφήνει να εννοηθεί ότι η χρονική συγκυρία της προβολής των δηλώσεών του από τα ΜΜΕ, υποκρύπτει σκοπιμότητα και δημιουργεί «προβληματισμό».

Η ανάρτηση της Καρυστιανού

«Για την αποκατάσταση της αλήθειας . Με αφορμή την ατυχή ανακοίνωση του κ. Σκαρίπα, δικηγόρου, τον οποίο μου είχε συστήσει η πληρεξούσια δικηγόρος μου, κ. Γρατσία για παροχή πρόσθετης υποστήριξης, η οποία όμως δεν υλοποιήθηκε παρά τα πολλά νομικά ζητήματα που κλήθηκα να αντιμετωπίσω και αναδείξω στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, καθότι η συνδρομή του περιορίστηκε σε 3 ή 4 παραστάσεις για δίκες που είναι ακόμη σε εξέλιξη, δηλώνω ότι ακόμη και αυτή η υποτυπώδης μεταξύ μας συνεργασία έληξε στα μέσα Δεκεμβρίου 2025, όπως του δήλωσα ξεκάθαρα σε συνομιλία που επεδίωξα μαζί του. Όσα λοιπόν αναφέρει στη δήλωση του είναι ανακριβή και για αυτό αποκρούστηκαν άμεσα, ακριβώς διότι “προβλημάτισαν” οι λόγοι αυτής της “ξαφνικής” προβολής τους».

