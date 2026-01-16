search
Δημήτρης Σκαρίπας: Η απάντηση για τη διακοπή της συνεργασίας με την Καρυστιανού και η αιχμή για την Γρατσία

Μία σημαντική αλλαγή στη νομική ομάδα της Μαρίας Καρυστιανού για τη δίκη των Τεμπών έχει καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες, καθώς διεκόπη η συνεργασία της πρώην προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών με τον δικηγόρο Δημήτρη Σκαρίπα.

Ο ίδιος διέψευσε ότι έλαβε επιστολή διακοπής της ως άνω συνεργασίας, όπως γράφτηκε σε δημοσιεύματα. Η ανάκληση της εντολής του γνωστοποιήθηκε τηλεφωνικώς, όπως υποστηρίζει και μάλιστα, «αντιδεοντολογικώς» από την επίσης δικηγόρο Μαρία Γρατσια κι ενώ ο ίδιος βρισκόταν ήδη στην αίθουσα του Μονομ.Πλημμελειοδικειου Λάρισας , στην 7η κατά σειρά Συνεδρίαση αυτού, για τα υπεξαχθέντα videos.

Αναλυτικά σε δήλωσή του αναφέρει:

«Επειδή έχουν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που εμπεριέχουν παραπληροφόρηση, θεωρώ υποχρέωση μου να δηλώσω τα παρακάτω.

Είναι αληθές το γεγονός της διακοπής της ιδίοις εξόδοις ΝΟΜΙΚΗΣ μου συνεισφοράς με την κ. Μαρία Καρυστιανού.

Ψευδώς όμως αναφέρεται ότι έλαβα επιστολή διακοπής της ως άνω συνεργασίας. Η ανάκληση της εντολής μου γνωστοποιήθηκε ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ και αντιδεοντολογικώς από τη συνάδελφο κ. Μαρία Γρατσια στις 9:01πμ της 12/1/2026 και ενώ βρισκόμουν ήδη στην αίθουσα του Μονομ.Πλημμελειοδικειου Λάρισας , στην 7η κατά σειρά Συνεδρίαση αυτού, για τα υπεξαχθέντα videos.

Δεν θα σχολιάσω την συγκυρία αυτής της ανάκλησης.

Παραμένω σταθερός στον Αγώνα για την δικαίωση των Συγγενών των Θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, αγώνα στον οποίο κατά γενική ομολογία έχω συμβάλει και θα συνεχίσω, ως δικηγόρος χωρίς οποιαδήποτε άλλη επιδίωξη».

