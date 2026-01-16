search
16.01.2026 15:23

Σουφλί: Με όπλα και ναρκωτικά εντόπισαν ΕΠΟΠ στον Έβρο

16.01.2026 15:23
STRATIOTES NEW

Ένας Επαγγελματίας Οπλίτης συνελήφθη στο Σουφλί για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και παράνομου οπλισμού.

Τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης έχοντας πληροφορίες πως ο ΕΠΟΠ διακινούσε ναρκωτικά, πραγματοποίησαν έρευνα κατά την οποία εντόπισαν μεταξύ άλλων ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, αλλά και μία σιδερογροθιά και μαχαίρια.

Πιο συγκεκριμένα, στη κατοχή του βρέθηκαν περισσότερα από 100 γραμμάρια κοκαΐνη, περίπου 1,5 κιλό κάνναβη, ζυγαριές και ένα σημειωματάριο με ιδιόχειρες σημειώσεις. Παράλληλα, είχε μία σιδερογροθιά, τέσσερα μαχαίρια και ένα γκλοπ.

Ο ΕΠΟΠ όταν εντοπίστηκε από τις αρχές, αντιστάθηκε με τους αστυνομικούς να τον ακινητοποιούν και στη συνέχεια να προχωρούν στη σύλληψή του.

