ΕΛΛΑΔΑ

16.01.2026 14:17

Νέφη virga: Τι είναι το εντυπωσιακό μετεωρολογικό φαινόμενο που εμφανίστηκε στον ουρανό της Αττικής (photo)

16.01.2026 14:17
virga1
credit: meteo

Ένα εντυπωσιακό μετεωρολογικό φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του σήμερα στον ουρανό της Αττικής, τα νέφη virga.

Όπως αναφέρει το meteo, πρόκειται για υετό που ξεκινά από τα σύννεφα αλλά εξατμίζεται πριν φτάσει στο έδαφος, λόγω ξηρών στρωμάτων αέρα χαμηλότερα στην ατμόσφαιρα.

Το αποτέλεσμα είναι αυτές οι χαρακτηριστικές «ουρές» που κρέμονται από τα σύννεφα και χάνονται στον αέρα.

