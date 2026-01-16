Κουρέτας από το Σύνταγμα: Τα θεσσαλικά αποστάγματα δεν είναι «ποτό» – είναι γνώση, υγεία και παραγωγικό κεφάλαιο

Στην έκθεση θεσσαλικών αποσταγμάτων στο Μετρό του Συντάγματος βρέθηκε ο Δημήτρης Κουρέτας. Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας επέλεξε να μεταφέρει στο κέντρο της Αθήνας την θεσσαλική παραγωγή με στόχο να αναδείξει τα αποστάγματα του τόπου του.

«Τα αποστάγματα είναι ολόκληρη η ιστορία κάθε τόπου», σημείωσε, τονίζοντας ότι η Θεσσαλία κατέχει τεράστιο μέρος αυτής της ιστορίας, αλλά συχνά αντιμετωπίζεται επιφανειακά.

Η έκθεση στο Σύνταγμα αποτέλεσε την αφετηρία ενός δημόσιου διαλόγου για το τι σημαίνει ελληνική παραγωγή σήμερα. Σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σταθμούς της χώρας, τα θεσσαλικά αποστάγματα βγήκαν από το ράφι και μπήκαν στον δημόσιο χώρο, εκεί όπου συναντούν τον καταναλωτή, τον πολίτη και την καθημερινότητα.

Συμμετέχουν αποστακτήρια από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλίας, αναδεικνύοντας ένα ενιαίο παραγωγικό οικοσύστημα: από τον αμπελώνα και την πρώτη ύλη, μέχρι τη γνώση της απόσταξης και τη σύγχρονη επιστημονική τεκμηρίωση.

«Το ούζο δεν είναι για να φτιάξουμε κεφάλι»

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Δημήτρης Κουρέτας επέλεξε να μιλήσει χωρίς ωραιοποιήσεις.

«Το ούζο δεν είναι αδρανές ποτό για να φτιάξουμε κεφάλι», είπε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να ανατρέψει μια αντίληψη δεκαετιών.

«Κατά την παρασκευή του ούζου, ο αστεροειδής γλυκάνισος που προστίθεται στο βράσιμο εκχυλίζει σικιμικό οξύ, μια ουσία με αποδεδειγμένη φαρμακευτική αξία. Πρόκειται για τη βασική πρώτη ύλη που αξιοποιείται από τη φαρμακοβιομηχανία Bayer για την παραγωγή του γνωστού αντιικού φαρμάκου Tamiflu».

Η αναφορά αυτή έγινε από τον Περιφερειάρχη προκειμένου για να αναδειχθεί ο πραγματικός ρόλος της απόσταξης στην ιστορία του ανθρώπου.

«Το αλκοόλ δεν ήταν ο στόχος. Ήταν το μέσο για να μεταφερθούν στο σώμα οι δραστικές ουσίες της φύσης».

Υγεία, διατροφή και μέτρο

Σύγχρονα επιδημιολογικά και ερευνητικά δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι τόσο το σταφύλι όσο και τα προϊόντα του περιέχουν φυσικά συστατικά με αντιοξειδωτική δράση και συμβολή στην καρδιαγγειακή υγεία, όταν η κατανάλωση γίνεται με μέτρο.

Σε αυτό ακριβώς εστιάζει και η πρόταση της Θεσσαλίας: στην ποιοτική και ποσοτική καταγραφή των βιολογικά δραστικών συστατικών που περιέχονται στα αποστάγματα και στις γηγενείς ποικιλίες σταφυλιού, καθώς και στην αξιολόγηση των βιολογικών τους δράσεων.

Όπως υπογράμμισε ο Δημήτρης Κουρέτας, η γνώση δεν οδηγεί στην υπερκατανάλωση, αλλά στην υπευθυνότητα. «Ό,τι κατανοείται, σέβεται».

Η έκθεση στο Σύνταγμα δεν αποτελεί μεμονωμένη δράση, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ανάδειξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στόχος είναι τα θεσσαλικά αποστάγματα να σταθούν διεθνώς ως πιστοποιημένα, τεκμηριωμένα και ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, ενισχύοντας τον ελληνικό αμπελώνα και την εθνική οικονομία.

