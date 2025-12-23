Μαρία Γρατσία: Ποιοι χωράνε και ποιοι όχι στο κόμμα Καρυστιανού

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Η Μαρία Γρατσία περιέγραψε πώς θα ήταν ένας πολιτικός φορέας με επικεφαλής την Μαρία Καρυστιανού.

Η στενή συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού τόνισε ότι δεν θα είχαν θέση σε αυτόν άτομα που έχουν ήδη εμπλακεί στην πολιτική. «Δεν θέλει οποιαδήποτε συνεργασία με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει αναμειχθεί με την πολιτική στο παρελθόν».

Η Μαρία Γρατσία επεσήμανε ότι «εξαίρετες προσωπικότητες με πολύ καλό επαγγελματικό και γνωστικό υπόβαθρο έχουν προσεγγίσει με δική τους πρωτοβουλία την κ. Καρυστιανού».

«Άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ καλό μορφωτικό επίπεδο και εμπειρία από τη δουλειά, την καθημερινότητα, την εργασία και όχι θεωρητικές προσεγγίσεις, δηλαδή να είμαστε βολεμένοι σε μία καρέκλα και να μην έχουμε επαφή με την κοινωνία, να μην έχουμε αναλάβει υποχρεώσεις, ευθύνες, να μην έχουμε πληρώσει τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες μας», πρόσθεσε.

«Άνθρωποι, δηλαδή, από την αγορά που βιώνουν στην καθημερινότητά τους τα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, έχουν αναλάβει ευθύνες, που είναι πολύ σημαντικό κριτήριο και δείκτης ωριμότητας και εμπειρίας και παράλληλα έχουν τις γνώσεις και το γνωστικό υπόβαθρο προκειμένου με όλα αυτά τα εργαλεία, δηλαδή και με τη γνώση και με την εμπειρία, να συνδράμουν στη διαμόρφωση εμπεριστατωμένων, στοιχειοθετημένων λύσεων, απτών, πρακτικών, μέσα από την πράξη προκειμένου ουσιαστικά να αντιμετωπιστούν προβλήματα, τα οποία απασχολούν τη χώρα, που απασχολούν όλους μας», τόνισε.

«Άνθρωποι που έχουν το θεωρητικό υπόβαθρο αλλά και την εμπειριά από την πράξη. Εξ όσων γνωρίζω, στη συντριπτική πλειοψηφία τους δεν θα έχουν σχέση με την πολιτική», κατέληξε.

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