Αποστάσεις από Κασσελάκη παίρνει ο Αυλωνίτης – Αυστηρή παρέμβαση για Μάλαμα

Μετά την αποχώρηση της Κυριακής Μάλαμα από το Κίνημα Δημοκρατίας, ακόμα ένας βουλευτής φαίνεται ότι δεν διατηρεί και τις καλύτερες σχέσεις με τον Στέφανο Κασσελάκη.

Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης απευθύνεται μέσω… facebook (ευθέως, όπως λέει) στην ηγεσία του κόμματος, προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις που εξαπολύουν κάποια στελέχη και μέλη του ΚΙΔΗ στην κυρία Μάλαμα.

«Ο καθένας μπορεί να κρίνει την απόφαση της δεν μπορεί όμως να υβρίζει το πρόσωπο και την αξιοπρέπεια της. Λυπάμαι βαθύτατα και ζητώ απο την ηγεσία του Κινηματος να καταδικάσει τη συμπεριφορά αυτή και να κινήσει τις δέουσες ενέργειες» αναφέρει ο Κερκυραίος βουλευτής.

Πληροφορίες λένε ότι ανάμεσα στον Α. Αυλωνίτη και στον Στέφανο Κασσελάκη, αλλά και τους στενούς συνεργάτες του τελευταίου, το κλίμα δεν είναι και το πιο… χαρούμενο! Μάλλον το αντίθετο. Υπάρχει μία σαφής απόσταση, ου μην και ρήγμα – έστω ελεγχόμενο προς το παρόν.

Κάποιοι εκτιμούν ότι ο βουλευτής κοιτάζει ήδη το επόμενο βήμα του. Είτε προς κάποιο άλλο κόμμα (Πλεύση Ελευθερίας, κόμμα Καρυστιανού), είτε για αποχώρηση από την ενεργό πολιτική.

Η ανάρτηση του κ. Αυλωνίτη:

Απευθύνομαι ευθέως προς την ηγεσία του Κινήματος Δημοκρατίας και στον Προεδρο κ. Κασσελάκη.

Επισημαίνω οτι κάποια απο το μέλη και στελέχη του Κινήματος με ύβρεις και λεκτικούς προπηλακισμούς επιτίθενται στο πρώην στέλεχος του Κινήματος Δημοκρατίας και βουλευτή Χαλκιδικής Κυριακή Μαλαμα διότι αποχώρησε απο το Κίνημα .

Πρέπει να ντρέπονται. Αυτή η συμπεριφορά δεν συνάδει με την οφειλόμενη αξιοπρέπεια προς μια βουλευτή που όσο ήταν στο Κίνημα αλλά και ως βουλευτής επέδειξε και επιδεικνύει ήθος, αξιοπρέπεια και εργατικότητα.

Ο καθένας μπορεί να κρίνει την απόφαση της δεν μπορεί όμως να υβρίζει το πρόσωπο και την αξιοπρέπεια της.

Λυπάμαι βαθύτατα και ζητώ απο την ηγεσία του Κινηματος να καταδικάσει τη συμπεριφορά αυτή και να κινήσει τις δέουσες ενέργειες.

Με τη πολιτικη ασχολούμαστε εθελοντικά για το καλό αυτού του δύσμοιρου τόπου και φέρνουμε μαζί μας αυτο που μπορούμε να προσφέρουμε.

Όποιος φέρνει μαζί του τέτοια συμπεριφορά δεν του αξίζει να συμμετέχει στα κοινά.

Διαβάστε επίσης

Ο – πρώην- γενικός που δεν πολιτεύεται

Η… εξομολόγηση του Νικήτα Κακλαμάνη: Δεν θα μπορούσα να «βαπτιστώ» τίποτα άλλο εκτός από Ολυμπιακός

Στα ψηφοδέλτια της ΝΔ ο Θεμιστοκλέους, 4 Γενικοί Γραμματείς που παραιτήθηκαν κι ένας συνεργάτης Μητσοτάκη – Πού θα κατέβουν υποψήφιοι