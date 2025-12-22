search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

22.12.2025 20:14

Η… εξομολόγηση του Νικήτα Κακλαμάνη: Δεν θα μπορούσα να «βαπτιστώ» τίποτα άλλο εκτός από Ολυμπιακός

22.12.2025 20:14
kaklamanis psat 55- new

Μια ιστορία από τα μαθηματικά του χρόνια μοιράστηκε ο Νικήτας Κακλαμάνης, στην εκδήλωση των ετήσιων αθλητικών βραβείων του ΠΣΑΤ, που εξηγεί γιατί έγινε Ολυμπιακός.

Ο πρόεδρος της Βουλής κατάγεται από την Άνδρο και όπως εξήγησε στα χρόνια που ήταν στο παλιό γυμνάσιο ο τότε πρόεδρος του Ολυμπιακού και εφοπλιστής, Νίκος Γουλανδρής, κάθε Κυριακή έβαζε την θαλαμηγό του από την Άνδρο να μεταφέρει στον Πειραιά κάποιους από τους μαθητές. 

Εκεί έτρωγαν και έβλεπαν φυσικά και τον Ολυμπιακό στο παλιό Καραϊσκάκη. «Ελέω της Άνδρου και του μεγάλου Νίκου Γουλανδρή, δεν θα μπορούσα να «βαπτιστώ« κάτι άλλο εκτός από Ολυμπιακός. Τα αγόρια της γενιάς μου βγήκαν όλοι Ολυμπιακοί» είπε μεταξύ άλλων ο Νικήτας Κακλαμάνης ο οποίος παρέδωσε το βραβείο του ΠΣΑΤ στον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό για τα 100 χρόνια προσφοράς του. 


Ο πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό το 2010 ως δήμαρχος Αθηναίων αλλά το σταμάτησαν οι κορμοράνοι! «Έστω και με μεγάλη καθυστέρηση θα γίνει το γήπεδο. Αν και Ολυμπιακός χαίρομαι για τον Παναθηναϊκό που θα αποκτήσει το γήπεδό του» είπε. 

Στην εκδήλωση βραβεύτηκε η ΠΑΕ και η ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα 100 χρόνια του συλλόγου. Το βραβείο για την ΠΑΕ παρέλαβε ο αντιπρόεδρός της Κώστας Καραπαπάς και για την ΚΑΕ οι πρόεδροί της Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος. 

