Ο πρώην ταμίας του ΣΥΡΙΖΑ Θύμιος Γεωργόπουλος ηγείται του κόμματος Τσίπρα στη Μεσσηνία

Ένα πρόσωπο από τον… βαθύ (και παμπάλαιο) ΣΥΡΙΖΑ, ο Θύμιος Γεωργόπουλος ανέλαβε να συγκροτήσει τον πυρήνα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, στη Μεσσηνία.

Πρόκειται για τον άνθρωπο που είχε στην ευθύνη του τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ επί σειρά ετών – και όλοι γνωρίζουν πόσο καλά… πήγαν τα οικονομικά του κόμματος.

Ο Θύμιος Γεωργόπουλος είχε βρεθεί στο επίκεντρο σκληρών εσωκομματικών συγκρούσεων την εποχή Κασσελάκη, ενώ ουδέποτε απάντησε πειστικά στις καταγγελίες ότι επί των ημερών του βρέθηκαν να εργάζονται στον ΣΥΡΙΖΑ συγγενικά του πρόσωπα.

Το μπόνους ερώτημα για την επιλογή του στη Μεσσηνία είναι πώς προέκυψε, ενώ διαμένει στο Χαϊδάρι και ήταν επί χρόνια στην τοπική οργάνωση της περιοχής, να επιστρατεύεται από τον Αλέξη Τσίπρα για να συγκροτήσει το νέο κόμμα στον συγκεκριμένο νόμο – αρκεί από μόνη της η όποια σχέση καταγωγής έχει με την περιοχή.

Σαν να μυρίζουν βαθιά και ξεπερασμένη «συριζίλα» και «κομματίλα» τα υλικά που μαζεύει ο πρόεδρος Αλέξης…

Διαβάστε επίσης:

Κάποιες απορίες για τη νέα μετωπική επίθεση Πλακιά σε Καρυστιανού

Μια γενική γραμματεία για τον Ν. Μαραβέγια

Σύγκρουση Δούκα – Άδωνι για το party στην εκκλησία (Video)