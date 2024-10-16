ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 15:22
16.10.2024 15:46

Ο Θύμιος του ΣΥΡΙΖΑ και οι συγγενείς του Θύμιου

Δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό που γράφει το ieidiseis, αλλά ο πρώην οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ Θύμιος Γεωργόπουλος οφείλει να δώσει μία απάντηση.

Ευθεία απάντηση, καθαρή και ξάστερη.

Δεν είναι θέμα νομιμότητας αν καταλαβαίνω καλά. Είναι όμως ηθικό και πολιτικό το θέμα. Και σε κάθε περίπτωση, για λόγους διαφάνειας επίσης, είναι επιβεβλημένη αυτή η απάντηση ώστε να γνωρίζουν όλοι πώς γίνεται η διαχείριση των οικονομικών και όχι μόνον θεμάτων σε ένα μεγάλο κόμμα, που λαμβάνει κρατική επιχορήγηση, χρήματα δηλαδή των Ελλήνων φορολογουμένων.

Τι γράφτηκε;

Ότι ο γιος του, Π., από το 2023, δουλεύει στο Ινστιτούτο Πουλαντζά με αποδοχές 1.560 ευρώ τον μήνα.

Η κόρη του Θύμιου, Ι., εργάζεται στο ραδιόφωνο «Στο Κόκκινο», (τμήμα μάρκετινγκ) με μηνιαίο μισθό 1.180 ευρώ.

Η αδελφή της γυναίκας του, Π.Κ. είναι υπάλληλος του κόμματος (τμήμα καθαριότητας) με 1.928 ευρώ τον μήνα.

Προφανώς ο κ. Γεωργόπουλος, ο οποίος ήταν διευθυντής Οικονομικών και αμειβόταν για τη θέση αυτή, οφείλει μία απάντηση.

Κι όποιος θέλει βγάζει συμπεράσματα…

Εισαγγελική παρέμβαση για το επεισόδιο Δημητριάδη – Μαρινάκη στο ΟΑΚΑ

Κρήτη: Στο αυτόφωρο οι γονείς της 3χρονης, κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας – Εξέταση DNA και εντάλματα σύλληψης (video)

Την Τρίτη στη Δράμα η κηδεία του Παρασκευά Άντζα

Άδωνις για ΠΑΣΟΚ: «Τους παρέσυρε ο Δούκας να μην συνεργαστούν με τη ΝΔ» – Η αναφορά σε Χριστοδουλάκη

The Late Show: Κοντά στα επτά εκατ. τηλεθεατές «εξακοντίστηκε» η τηλεθέαση της τελευταίας εκπομπής με τον Στίβεν Κολμπέρ

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης της

Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας - Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

