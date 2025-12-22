Τσίπρας: Η πρώτη Πρωτοβουλία αυτοοργάνωσης έκανε την εμφάνισή της στη Μεσσηνία – Ποιοι υπογράφουν

Μετά το Παλλάς και την Πάτρα, η πρώτη εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα για τη νέα χρονιά θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, περίπου στα μέσα Ιανουαρίου, και είναι πιθανό αυτή να γίνει μέσα σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, καθώς αρχίζουν να εμφανίζονται «πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης», θα αρχίσει να διαμορφώνεται δηλαδή μια εικόνα «βάσης» για το κόμμα Τσίπρα.

Μια τέτοια πρωτοβουλία έκανε ήδη την εμφάνισή της, στην Μεσσηνία, με «μπροστάρη» πρόσωπο που αποστασιοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ από το Συνέδριο και μετά, τον πρώην οικονομικό διευθυντή του κόμματος Θύμιο Γεωργόπουλο.

Υπενθυμίζεται ότι στις δύο ομιλίες που έχει κάνει μέχρι τώρα ο Αλέξης Τσίπρας έχει απευθύνει κάλεσμα για πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης, ώστε να προκύψουν οι όροι για την «επανίδρυση» της δημοκρατικής παράταξης, «από τα κάτω».

Ειδικότερα, η πρωτοβουλία της Μεσσηνίας σε κείμενο με το οποίο συστήνεται στο κοινό, καλώντας ουσιαστικά σε ευρύτερη συμμετοχή, «δανείζεται» στοιχεία της ρητορικής Τσίπρα. Σημειώνει μεταξύ άλλων πως οι υπάρχοντες πολιτικοί σχηματισμοί έχουν κλείσει τον κύκλο τους και πως «εμείς, οι απλοί πολίτες, πρέπει να γίνουμε οι ίδιοι η Αλλαγή», με «πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης, που θα σπάνε τα στεγανά της απομόνωσης μεταξύ των πολιτών» και «»θα είναι ανοιχτές στην επιθυμία όλων να είναι συνεπιβάτες στο ταξίδι, μα αδιάβατες στην επιθυμία κάποιων να ταξιδεύουν πάντα στην πρώτη θέση».

Την πρωτοβουλία υπογράφουν μέχρι στιγμής οι:

Θύμιος Γεωργόπουλος , οικονομολόγος, πρώην γενικός διευθυντής ΣΥΡΙΖΑ, συγγραφέας,

, οικονομολόγος, πρώην γενικός διευθυντής ΣΥΡΙΖΑ, συγγραφέας, Βασίλειος Φλώρος , συγγραφέας – σκηνοθέτης,

, συγγραφέας – σκηνοθέτης, Πέτρος Στεφανέας , συνταξιούχος, πρώην συνδικαλιστής,

, συνταξιούχος, πρώην συνδικαλιστής, Κώστας Μαστραγγελόπουλος , αρχιτέκτονας – μηχανικός,

, αρχιτέκτονας – μηχανικός, Θεοδοσία Φλώρου , εκπαιδευτικός,

, εκπαιδευτικός, Θανάσης Γρηγορόπουλος , ηλεκτρονικός μηχανικός,

, ηλεκτρονικός μηχανικός, Μαγδαληνή Κωστοπούλου, αγιογράφος – ζωγράφος.

Αναλυτικότερα, στην ανακοίνωση – πρόσκλησή τους αναφέρουν:

«Ως ενεργοί πολίτες, με πραγματική αγωνία για το μέλλον μας, για το μέλλον της πατρίδας μας, το μέλλον του τόπου μας και χωρίς ιδιοτέλεια, πιστεύουμε πως ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση για την υλοποίηση της ενιαίας έκφρασης του προοδευτικού χώρου.

Οι υπάρχοντες πολιτικοί σχηματισμοί του ευρύτερου προοδευτικού τόξου θεωρούμε πως έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο και δεν έχουν την δυνατότητα -ούτε και την δυναμική στην κοινωνία- για να ανατρέψουν την σημερινή τραγική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η χώρα μας.

Ως ενεργοί πολίτες, μακριά από μικροκομματικές και ιδιοτελείς προσεγγίσεις, είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλουμε στην δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος θα χωράει «το όλον» της ευρύτερης δημοκρατικής-προοδευτικής παράταξης.

Εμείς, οι απλοί πολίτες, πρέπει να γίνουμε οι ίδιοι η Αλλαγή, που θέλουμε να υπάρξει για την πατρίδα μας, για την προοδευτική παράταξη αλλά και για να υπάρξει ξανά ισορροπία στο πολιτικό μας σύστημα.

Για την επίτευξη του στόχου της ανασύνθεσης-επανίδρυσης της προοδευτικής παράταξης, πιστεύουμε πως πρέπει να ακολουθήσουμε την λογική που έθεσε ο φυσικός ηγέτης της, Αλέξης Τσίπρας, στην τελευταία του ομιλία στην Αθήνα, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του “ΙΘΑΚΗ” (3/12/2025).

Να μιλήσουμε, να πείσουμε, να σηκώσουμε με τον λόγο και την πράξη μας από τον καναπέ της απογοήτευσης όσους έπαψαν να ελπίζουν. Να χτίσουμε την προσωπική και συλλογική αντίσταση στην απολυταρχία της ολιγαρχίας και της κλεπτοκρατίας, που σήμερα μας κυβερνά.

Να οργανώσουμε σε κάθε πόλη, γειτονιά, περιοχή, χώρο εργασίας ή φοίτησης, πρωτοβουλίες επανίδρυσης, δικαιοσύνης και αλλαγής.

Πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης, που θα σπάνε τα στεγανά της απομόνωσης μεταξύ των πολιτών.

Πρωτοβουλίες που θα είναι ανοιχτές στην επιθυμία όλων να είναι συνεπιβάτες στο ταξίδι, μα αδιάβατες στην επιθυμία κάποιων να ταξιδεύουν πάντα στην πρώτη θέση.

Από εδώ και στο εξής θα έχουμε προσκλήσεις για όλους αλλά δεν θα έχουμε ρεζερβέ στη πρώτη θέση για κανέναν.

Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ξαναβρούμε το όραμα, τις ιδέες που εμπνέουν, τις αξίες μας. Όχι προνόμια και αξιώματα. Αλλά συλλογικό όραμα για την Αλλαγή. Αυτό χρειαζόμαστε.

Μέσα από τη συμμετοχή του καθένα και της καθεμιάς, τις μικρές ή μεγάλες πρωτοβουλίες, να χτίσουμε όλοι μαζί ένα μεγάλο κίνημα, ικανό να δώσει πολιτική υπόσταση στο πλειοψηφικό πια αίτημα: Δεν πάει άλλο! Μας αξίζει μια Ελλάδα καλύτερη! Και μπορούμε!».

Διαβάστε επίσης

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το 2026 ως τελευταία στροφή, η προσδοκία για επανεκκίνηση και ο πονοκέφαλος του ανασχηματισμού

Στέφανος Κασσελάκης: Το πλήγμα με την αποχώρηση Μάλαμα, οι φυγόκεντρες τάσεις και το συνέδριο ως μάχη επιβίωσης

Μέση Ανατολή: Στη Ραμάλα και την Ιερουσαλήμ, με… μισό βλέμμα στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης