Μέση Ανατολή: Στη Ραμάλα και την Ιερουσαλήμ, με… μισό βλέμμα στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης

Στη Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ μεταβαίνει σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για επίσημες επαφές με την Παλαιστινιακή Αρχή, την ηγεσία του Ισραήλ και ένα νέο γύρο συζητήσεων στο πλαίσιο του σχήματος «3+1» (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ).

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, στις 12:30 το μεσημέρι, ο Κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Ιερουσαλήμ, όπου στις 14:30 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου, ενώ στις 17:45 θα συμμετάσχει στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Όπως δήλωσε και ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης, «διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ αλλά και εξαιρετικές σχέσεις με την Παλαιστινιακή Αρχή, οπότε θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα περάσουμε από τη φάση της πρώτης, πολυπόθητης, ανακωχής στα επόμενα στάδια του σχεδίου, όπως αυτό τουλάχιστον έχει συμφωνηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους, και να διερευνήσουμε και τον ρόλο τον οποίο μπορεί η Ελλάδα να παίξει σε αυτή την κατεύθυνση».

Υπενθυμίζεται ότι ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, έχει δηλώσει ότι «Ελλάδα μπορεί να λειτουργεί ως έντιμος διαμεσολαβητής και αξιόπιστος συνομιλητής στην ευρύτερη περιοχή. Σχεδιάζουμε να συμμετάσχουμε στο μέλλον της Γάζας. Θεωρούμε ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε τόσο στα ανθρωπιστικά ζητήματα, όσο και στην ανοικοδόμηση και, ενδεχομένως, στις δυνάμεις σταθεροποίησης», αναφερόμενος, προφανώς, στο σχέδιο Τραμπ που προβλέπει την εγκατάσταση στη Γάζα πολυεθνικής δύναμης που θα έχει «αστυνομικό», σταθεροποιητικό και εκπαιδευτικό ρόλο για την επόμενη μέρα στον παλαιστινιακό θύλακα.

Για την Αθήνα, η ελληνική παρουσία στη Γάζα έχει υψηλή στρατηγική σημασία, καθώς – πέραν του ότι θα επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό ότι η χώρα μπορεί να συνεννοείται τόσο με το Ισραήλ όσο και με την Παλαιστινιακή Αρχή – θα αποτελέσει και ένα (ας πούμε) χτύπημα στην Τουρκία, η οποία επιδιώκει να έχει ενεργό ρόλο στον θύλακα, αλλά το Ισραήλ έχει αποκλείσει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο, υπενθυμίζοντας την υποστηρικτική στάση του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προς τη Χαμάς (έχει αποκαλέσει πλειστάκις τους μαχητές τους ως «μουτζαχεντίν», δηλαδή, «στρατιώτες του Θεού») και τις κατηγορίες σε βάρος του Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα.

Παράλληλα, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ «θα εκπέμψει μήνυμα εμβάθυνσης της συνεργασίας και της συμπόρευσης για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και για την σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή», υπενθυμίζοντας ότι «η Σύνοδος του τριμερούς σχήματος Ελλάδα, Κύπρου και Ισράηλ σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών στην Αθήνα, την περασμένη άνοιξη, είχε προσδώσει νέα δυναμική στη συνεργασία, ενώ πρόσφατα συνεδρίασε στην Αθήνα το σχήμα “3+1” σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας». Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν εκ νέου οι ενεργειακές συνεργασίες στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ δεν αποκλείεται και να συζητηθεί και το project του Great Sea Interconnector, δηλαδή του καλωδίου που θα συνδέσει την Ελλάδα με την Κύπρο και προοπτικά το Ισραήλ.

Τα F-35 και η Τουρκία

Επιστρέφοντας στην Τουρκία, ωστόσο, η Αθήνα – η οποία ετοιμάζεται το 2027 – 2028 να εντάξει το πρώτο αμερικανικό stealth μαχητικό F-35 στον στόλο της Πολεμικής Αεροπορίας της – παρακολουθεί με προσοχή τις προσπάθειες της Τουρκίας να επιστρέψει στο πρόγραμμα παραγωγής των αεροσκαφών, Joint Strike Fighter, από το οποίο είχε αποβληθεί το 2019, όταν και απέκτησε τα ρωσικά αντιαεροπορικά/αντιπυραυλικά συστήματα S-400 (αγορά που επέφερε και κυρώσεις από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του νόμου CAATSA).

Το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι υπάρχει κινητικότητα για το θέμα: ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, δήλωσε ότι η χώρα θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα μέσα σε μερικούς μήνες (υπό την προϋπόθεση ότι αποσύρει οριστικά το ρωσικό σύστημα, κάτι που υπογράμμιζε και έγγραφο του State Department…), ενώ το Bloomberg ανέφερε ότι ο Ερντογάν ζήτησε από τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, να πάρει πίσω τους S-400 που πούλησε στην Τουρκία, συμψηφίζοντας το κόστος της αγοράς με πώληση πετρελαίου.

Η Αθήνα προφανώς δεν θα επιθυμούσε η Τουρκία να επιστρέψει στο πρόγραμμα των εξελιγμένων μαχητικών και θεωρεί ότι συμπαραστάτης της σε αυτή την προσπάθεια… αποτροπής θα μπορούσε να είναι το Ισραήλ, το οποίο είναι και η μοναδική χώρα στη Μέση Ανατολή που διαθέτει F-35 στο πλαίσιο του «ποιοτικού πλεονεκτήματος» που η Ουάσινγκτον επιδιώκει να δίνει πάντα στην Ιερουσαλήμ. Δεδομένων, δε, και των κακών σχέσεων που το Ισραήλ έχει με την Τουρκία, η Αθήνα δεν αποκλείει να υπάρξει διπλή πίεση προς τις ΗΠΑ, να μην επιστρέψουν τελικά στην Άγκυρα να επιστρέψει στο πρόγραμμα JSF.

Βέβαια, διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι ακόμα κι αν η Τουρκία καταφέρει να απαλλαγεί από τους S-400 σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεν πρόκειται η επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35 να συμβεί άμεσα, αλλά μέσα στη δεκαετία του 2030. Ωστόσο, ακόμα κι έτσι, η Αθήνα φαίνεται ότι θα επιδιώξει συμμαχία του ελληνικού και του ισραηλινού λόμπι στην Ουάσινγκτον, ώστε η πιθανότητα για κάτι τέτοιο να ελαχιστοποιηθεί.

