Ο Κασσελάκης απαντά στην Μάλαμα: Δεν παραβιάστηκε καμία ιδρυτική μας αρχή

«Σεβαστή» τόνισε πως είναι η θέση και η παραίτηση της Κυριακής Μάλαμα, ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, απάντησε στα όσα τον κατηγόρησε η βουλευτής Χαλκιδικής, σημειώνοντας ωστόσο πως οι κινήσεις του δεν έχουν «παραβεί καμία ιδρυτική αρχή» του κόμματος.

Η ανάρτηση Κασσελάκη

«Αγαπητά μέλη,

Σας απευθύνομαι με ειλικρίνεια και σεβασμό. Όπως από την πρώτη στιγμή.

Γιατί ό,τι έχουμε χτίσει μαζί αυτόν τον χρόνο δεν είναι ούτε αυτονόητο ούτε δεδομένο. Και σίγουρα δεν μας το χάρισε κανείς. Παλέψαμε για την εσωκομματική δημοκρατία. Παλέψαμε για να δημιουργήσουμε το πρώτο κόμμα που θα δίνει τη δύναμη στα μέλη μας.

Η δημόσια τοποθέτηση που κατατέθηκε και συνοδεύτηκε από παραίτηση δεν μπορεί να μείνει χωρίς απάντηση. Όχι γιατί μας πληγώνει προσωπικά, αλλά γιατί αφορά όλους μας. Αφορά το ποιοι είμαστε, γιατί συναντηθήκαμε και τι Κίνημα θέλουμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε μαζί.

Το Κίνημα Δημοκρατίας γεννήθηκε από ανθρώπους που είχαν κουραστεί να μην ακούγονται. Από πολίτες που ένιωθαν πως η πολιτική αποφασίζεται γι’αυτούς χωρίς αυτούς. Πως τα πάντα αποφασίζονται πίσω από κλειστές πόρτες.

Δεν ιδρύθηκε για να φοβάται τις συζητήσεις, ούτε για να κλείνεται στον εαυτό του. Ιδρύθηκε για να ανοίγει δρόμους.

Γνωρίζω ότι οι δύσκολες κουβέντες φέρνουν ανασφάλεια. Γνωρίζω ότι η αβεβαιότητα κουράζει. Όμως σας το λέω καθαρά: δεν παραβιάστηκε καμία ιδρυτική μας αρχή.

Αντίθετα, την τιμούμε όταν δεν κρύβουμε τα ερωτήματα κάτω από το χαλί και όταν δεν προσποιούμαστε ότι όλα είναι εύκολα ή δεδομένα. Όταν για τις μεγάλες αποφάσεις η δύναμη πάντα επιστρέφει στα μέλη.

Το συνέδριο δεν είναι αιφνιδιασμός. Είναι μια στιγμή ευθύνης. Μια στιγμή να κοιταχτούμε στα μάτια και να αποφασίσουμε μαζί πώς συνεχίζουμε, σε μια κοινωνία που αλλάζει και μας ζητά απαντήσεις τώρα, όχι αύριο.

Δεν μιλώ από θέση αυθεντίας. Μιλώ ως ένας από εσάς. Γιατι πάντοτε ήμουν άνθρωπος της κοινωνίας και όχι των γραφείων. Ως άνθρωπος που δεν είδε ποτέ την πολιτική ως καριέρα, αλλά ως προσφορά.

Οι προβληματισμοί που ανοίγουμε δεν είναι προσωπικές εμμονές. Είναι αγωνία για να μη χαθεί αυτό που χτίσαμε πριν καλά-καλά σταθεί όρθιο.

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: δεν πιστεύω στις πιέσεις, στα τελεσίγραφα και στις αποχωρήσεις ως τρόπο επίλυσης των διαφορών μας. Η ενότητα δεν χτίζεται με σιωπή ούτε με φόβο. Χτίζεται με διάλογο, ειλικρίνεια και δημοκρατικές αποφάσεις.

Όσοι επιλέγουν να αποχωρήσουν, κάνουν μια προσωπική επιλογή που τη σέβομαι. Όμως το Κίνημα Δημοκρατίας δεν ανήκει σε πρόσωπα. Ανήκει στα μέλη του. Σε εσάς που δώσατε χρόνο, κόπο, πίστη. Σε εσάς που σταθήκατε όρθιοι όταν ήταν πιο εύκολο να φύγετε.

Ο στόχος μας είναι ένας. Να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο φορέα όχι διαμαρτυρίας, αλλά δημιουργίας. Έναν ανεξάρτητο, αδέσμευτο φορέα. Να κρατήσουμε ζωντανό το Κίνημα που γεννήθηκε για να δώσει φωνή στους πολλούς, όχι για να βολέψει τους λίγους.

Συστημικοί εταίροι είναι αυτοί που προτιμούν τις σουίτες ολιγαρχών, όχι αυτοί που πάνε τη Νέα Δημοκρατία, τους υπουργούς της, τις τριγωνικές συναλλαγές της στον οικονομικό εισαγγελέα και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Όχι αυτοί που έχουν κυνηγηθεί σκόπιμα από την ελληνική δικαιοσύνη επειδή έβαλαν το χέρι στην τσέπη αντίθετα με την υπάρχουσα πολιτική κουλτούρα.

«Συστημικό» είναι αυτό που αντί να δίνει λύσεις, μένει απέξω με αγκυλώσεις του προηγούμενου αιώνα και αφήνει το υπάρχον καθεστώς να διαιωνίζεται ανεξέλεγκτο.

Η πορεία μας δεν θα καθοριστεί από μεμονωμένα πρόσωπα, μηχανισμούς και προσωπικές ατζέντες. Θα καθοριστεί από όλους εσάς.

Σας το έχω ξαναπεί η ιδρυτική διακήρυξή μας είναι η ταυτότητα μας. Και σε αυτήν υπογράψαμε πως πάνω από τη συλλογική απόφαση δεν χωράει κανένας εγωισμός. Με αυτή την απόφαση ρίξαμε τις πόρτες που ύψωσαν οι λίγοι. Και σε αυτή θα κινηθούμε».

