Χάρης Δούκας: Διάλογος στην κεντροαριστερά, καμία συναίνεση με ΝΔ – Τι θα γίνει με Βασιλίσσης Ολγας και νέο γήπεδο του ΠΑΟ

«Τα λέω και δημόσια γιατί η συζήτηση πρέπει να είναι νομίζω καθαρή και ανοιχτή και λέμε ότι, ενόψει και του συνεδρίου (στο ΠΑΣΟΚ), πρέπει να γίνει μια ξεκάθαρη πολιτική συζήτηση», δηλώνει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μιλώντας σε συνέντευξή του.

Συγκεκριμένα, ο Χάρης Δούκας μίλησε στην HuffPost αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην συνθήκη για το ΠΑΣΟΚ αλλά και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν αμιγώς με τον Δήμο Αθηναίων όπως το πότε θα ανοίξει η Βασιλίσσης Ολγας και πότε θα είναι έτοιμο το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Η ΝΔ έπεσε στο 25% στις δημοσκοπήσεις, όμως το ΠΑΣΟΚ δεν ανέβηκε στο 22%. Πιστεύετε πραγματικά ότι μπορεί να αλλάξει κάτι δραματικά ως τις εκλογές;

Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας μια πολύ κρίσιμη περίοδο, όπου πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες έκρηξης και ότι είναι το πράγμα στα χέρια μας. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε πολύ μεγάλη δυνατότητα. Είναι απολύτως ρευστοποιημένο το πολιτικό περιβάλλον. Ο χρόνος περνάει και πρέπει να κινηθούμε με ταχύτητα και το λέω αυτό γιατί η κυβέρνηση είναι πια σε μεγάλη πτώση (…) Από το 41 στο 25% είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Εμείς δεν έχουμε καταφέρει αυτό το ποσοστό να το αγκαλιάσουμε και η αιτία για μένα είναι, ότι πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε συγκεκριμένες τις προτάσεις μας. Να σας πω δηλαδή χαρακτηριστικά παραδείγματα που νομίζω ότι σε θετική κατεύθυνση μπορούν να βοηθήσουν. Νούμερο ένα, σχολική βία. Βλέπετε τι συμβαίνει. Το είδαμε και σε ένα σχολείο που αφορά την Αθήνα. Με μια 16χρονη όπου μαχαιρώθηκε ένα άλλο παιδί. Ποια είναι η πρόταση; Ο κόσμος θέλει συγκεκριμένες προτάσεις. Σου λέει, μη θεωρητικολογείς. Πρόταση: Κάθε σχολείο να έχει έναν ψυχολόγο. Έναν κοινωνικό σύμβουλο. Κάθε σχολείο. Προσέξτε. Όχι να πηγαινο-έρχεται σε σχολεία.

Τα λέτε αυτά στον κύριο Ανδρουλάκη;

Τα λέω και τα λέω επίσης και δημόσια, γιατί η συζήτηση πρέπει να είναι νομίζω καθαρή και ανοιχτή και λέμε ότι, ενόψει και του συνεδρίου, πρέπει να γίνει μια ξεκάθαρη πολιτική συζήτηση η οποία να βάλει τα θέματα. Ποια είναι τα θέματα; Πολιτικός διάλογος. Να καταλήξει το συνέδριο στη λογική απόφαση. Καμία σύμπλευση με τη Νέα Δημοκρατία. Καμία συναίνεση με τη Νέα Δημοκρατία. Διάλογος με όλα τα κόμματα που θέλουν αυτή την αλλαγή στο προοδευτικό κομμάτι. Εάν ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να κάνει κόμμα και είναι στην προοδευτική κατεύθυνση με τις αρχές και τις αξίες μας στο ΠΑΣΟΚ, μπορεί να είναι σε αυτό τον διάλογο…

Ο γρίφος της Βασιλίσσης Όλγας, το γήπεδο του ΠΑΟ που έρχεται και τρία «αγκάθια” στην Αθήνα: κυκλοφοριακό, πάρκινγκ, κολυμβητήριο και καθαριότητα

Ο Χάρης Δούκας παραδέχεται ότι η κίνηση στην πόλη έχει γίνει αφόρητη και μοιράζεται ορισμένες ιδέες, που μπορεί να μη βρουν σύμφωνους τους πάντες, όμως διατυπώνει αναλαμβάνοντας την ευθύνη που του αναλογεί:

Κυκλοφοριακό: Εγώ έχω θέσει βασικές προτεραιότητες, με πρώτη να μπούνε περισσότεροι συρμοί στο μετρό. Και το έχω συζητήσει πολλές φορές και με τον υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη. Μου λένε οι μελετητές, που έκαναν μια αναλυτική έρευνα, ότι αν περιμένουμε 3′ λεπτά στο μετρό αντί για 6′ λεπτά τις ώρες αιχμής, δηλαδή αν είχαμε διπλάσιους συρμούς, τότε θα ισοδυναμούσε αυτό με μια νέα, πολύ μεγάλη λωρίδα, 150 χιλιομέτρων για τα αυτοκίνητα.

Και πάρκινγκ θέλουμε και ανοίξαμε: 500 νέες θέσεις. Έχει και δύο ορόφους, πολύ χαμηλά, πού είναι για άλλες 200 θέσεις. Δηλαδή του χρόνου θα έχουμε 700 θέσεις…Με πολύ χαμηλή τιμή, όπως είναι και στη Βαρβάκειο, όπως είναι και στην Κλαυθμώνος.

Καθαριότητα στην Αθήνα: Ναι, είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Στην αρχή είχαμε μεγάλη δυσκολία. Με ποια έννοια; Ήρθε η ανάπτυξη μετά την πανδημία. Είχαμε πάρα πολλούς τουρίστες. Και η καθαριότητα έπρεπε να ανέβει ξαφνικά επίπεδο. Άρα υπήρξε μια πολύ μεγάλη πίεση. Ενα μέτρο που εφαρμόζουμε πλέον είναι το “ραντεβού με τον απορριμματοφόρο”. Το έχουμε ξεκινήσει σε Πλάκα, Εξάρχεια, Κουκάκι… Οι επαγγελματίες στέλνουν μήνυμα και τους απαντάμε, πότε θα είναι ακριβώς απ’ έξω το απορριματοφόρο. Για να μην μυρίζει, να μην βγάζουν σκουπίδια νωρίτερα. Τώρα ο ξενοδόχος μπορεί να τηλεφωνήσει. Νομίζω ότι πάει πάρα πολύ καλά. Για τους μεγάλους, τα ξενοδοχεία και τα μεγάλα καταστήματα… για να μπορέσουμε να ελέγξουμε λίγο τις ροές, να προγραμματίσουμε καλύτερα και να μειώσουμε και την ένταση.

Βασιλίσσης Όλγας: Να λύσουμε κάποιους μύθους. Καταρχάς, η Βασιλίσσης Όλγας δεν ήταν ποτέ πεζόδρομος. Και ούτε θα γίνει ποτέ πεζόδρομος, διότι θέλει προεδρικό διάταγμα, ή υπουργική απόφαση. Κάτι. Μάλιστα είχαν προσπαθήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες να το κάνουν. Η απάντηση ήταν, ότι δεν μπορούμε να τον πεζοδρομήσουμε σε καμία περίπτωση, γιατί θα κόψουμε την Αθήνα στα δύο…Το έργο είναι 90% έτοιμο, ένα 10% λείπει. Έχουμε πάρα πολλές οχλήσεις. Μας έχουν υποσχεθεί – άλλη μια υπόσχεση – ότι αρχές Ιανουαρίου θα παραδοθεί.Και τι θα περνάει; Θα περνάνε αμάξια ήπιας κυκλοφορίας, σε χαμηλή ταχύτητα, καθώς και μέσα μαζικής μεταφοράς. Όμως τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται επικίνδυνα. Είναι πέντε χρόνια, μισό χιλιόμετρο, έξι εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά, πολλή κούραση, πολλή φόρτιση. Επιτέλους, να παραδοθεί. Και αφού θα δοθεί, να δοθεί με τον σωστό τρόπο.

Πατίνια με κανόνες στην Αθήνα: Δημιουργήσαμε για την στάθμευσή τους 1500 θέσεις συγκεκριμένες. Χαρτογραφημένες. Με απαγορεύσεις σε πεζοδρόμια, δίπλα από αρχαιολογικούς χώρους και σε κεντρικούς πεζόδρομους, όπως είναι η Ερμού και η Αιόλου. Στα πεζοδρόμια επίσης απαγορεύεται να είσαι πάνω στο πατίνι. Κάτω θα πρέπει να είσαι και να πηγαίνεις δίπλα στο πατίνι. Παράλληλα με το πατίνι. Και απαγορεύεται επίσης το πατίνι σε δρόμους που επιτρέπουν την κίνηση στα αυτοκίνητα πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Αν ένα πατίνι παραβιάζει το όριο ταχύτητα θα μπαίνει “κόφτης”. Άρα δεν θα μπορεί να αυξηθεί η ταχύτητα. Και θα “παγώνει” και τελείως το πατίνι. Έχουμε γεωπλοφοριακά συστήματα όπου, ανάλογα με την περιοχή, αν απαγορεύεται δεν θα μπορεί το πατίνι να λειτουργήσει. Και κάτι τελευταίο. Όποιος δεν σέβεται τους χώρους που πρέπει να το παρκάρει, θα συνεχίσει στην πισωτική του κάρτα να χρεώνεται. Θέλει μεγάλη προσοχή. Έτσι το λέω εγώ. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εμείς θέλουμε να βιώσουμε κινητικότητα, αλλά με κανόνες.

Κολυμβητήριο Αθήνας: Το έργο εντάσσεται. Έχω μιλήσει με τον Νίκο Χαρδαλιά, τον Περιφερειάρχη. Έχουμε κάνει τη μελέτη και θα δημοπρατηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Νομίζω Ιανουάριο-Φεβρουάριο θα είναι ώριμο. Η διαδικασία λέει ότι σε περίπου ένα χρόνο θα είναι έτοιμο. Τεράστιο έργο. Σπουδαίο έργο, δίπλα στην Βασιλίσσης Όλγας.

Βοτανικός – γήπεδο ΠΑΟ: Το έργο, ήμουνα και σήμερα εκεί, πάει πάρα πολύ καλά. Το ποδοσφαιρικό γήπεδο είναι μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Το Μάϊο θα μπει και ο χλωοτάπητας, το γκαζόν. Θα χρειαστεί ένας χρόνος, βέβαια, για να το πατήσουν οι ποδοσφαιριστές. Άρα καλοκαίρι του 1927.

