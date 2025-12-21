search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 15:38
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.12.2025 14:53

Στο Ισραήλ ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη Δευτέρα – Θα συναντηθεί με Νετανιάχου και Αμπάς

21.12.2025 14:53
mitsotakis israil

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο στη Ραμάλα, όπου στις 12:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Ιερουσαλήμ, όπου στις 14:30 θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στις 17:45 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των ηγετών στον Τύπο.

Διαβάστε επίσης:

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: «Οι αγρότες που δεν παίρνουν επιδοτήσεις δεν είναι στα μπλόκα» (Video)

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην ανάρτηση Μητσοτάκη: «Ο κυνισμός και η αλαζονεία του δεν πείθουν κανέναν», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ – «Διαιρεί την κοινωνία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Πηγές ΥΠΕΘΑ: Το νέο νομοσχέδιο δεν επηρεάζει τις αναβολές των φοιτητών ή των μεταναστών στο εξωτερικό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xaris doukas 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Διάλογος στην κεντροαριστερά, καμία συναίνεση με ΝΔ – Τι θα γίνει με Βασιλίσσης Ολγας και νέο γήπεδο του ΠΑΟ

klimatikisKrisis1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο νομοσχέδιο Πολιτικής Προστασίας: Οι 10 βασικές αλλαγές

doukas_plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας για την εκδήλωση μπροστά σε εκκλησία: «Υποκρισία και σκοταδισμός από τον ακροδεξιό Πλεύρη»

macron-putin-1
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Ναι» με όρους σε ενδεχόμενο διαλόγο Μακρόν – Πούτιν

mitsotakis israil
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Ισραήλ ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη Δευτέρα – Θα συναντηθεί με Νετανιάχου και Αμπάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

patagonia_puma_1912_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Παταγονία: Τα πούμα άρχισαν να τρέφονται με πιγκουίνους και να συμπεριφέρονται παράξενα - Τι λέει νέα μελέτη

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η αποκάλυψη της σπιτονοικοκυράς του 33χρονου γιατρού που εξαφανίστηκε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 15:37
xaris doukas 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Διάλογος στην κεντροαριστερά, καμία συναίνεση με ΝΔ – Τι θα γίνει με Βασιλίσσης Ολγας και νέο γήπεδο του ΠΑΟ

klimatikisKrisis1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο νομοσχέδιο Πολιτικής Προστασίας: Οι 10 βασικές αλλαγές

doukas_plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας για την εκδήλωση μπροστά σε εκκλησία: «Υποκρισία και σκοταδισμός από τον ακροδεξιό Πλεύρη»

1 / 3