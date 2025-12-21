Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην ανάρτηση Μητσοτάκη: «Ο κυνισμός και η αλαζονεία του δεν πείθουν κανέναν», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ – «Διαιρεί την κοινωνία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης προκάλεσαν το κυριακάτικο μήνυμα Κυριάκου Μητσοτάκη για τους αγρότες, με ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά να κάνουν σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης για τη στάση της απέναντι στους αγανακτισμένους παραγωγούς και εργαζόμενους του πρωτογενή τομέα.

Τις πολιτικές της κυβέρνησης καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας τις αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών, την αποτυχία στις κυβερνητικές εξαγγελίες για τη στέγαση και την αδιαφορία του Πρωθυπουργού για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να συγκαλύψει τις αποτυχίες της με επικοινωνιακές τακτικές, την ώρα που οι πολίτες βιώνουν την πραγματικότητα της ακρίβειας και της κοινωνικής αδικίας.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Όσο κι αν προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης, για ακόμα μία Κυριακή, να κρύψει την αποτυχία του φωτίζοντας δείκτες και αριθμούς από την πλευρά που τον συμφέρει η πραγματικότητα είναι αμείλικτη…

Φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι 20% – 30% πιο ακριβό σε σχέση με το περσινό και 70% πιο ακριβό από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι του 2020… Αυτή είναι η επιτυχία του κ. Μητσοτάκη σε ότι αφορά την «αύξηση» διαθέσιμου εισοδήματος: Όσα λίγα, σε σχέση με τα υπερπλεονάσματα, δίνει από τη μία τσέπη, τα παίρνει από την άλλη με την ακρίβεια στο πολλαπλάσιο.

Στη στεγαστική πολιτική η αποτυχία του είναι ομολογημένη από τον ίδιο. Όταν εξαγγέλλεις ξανά και ξανά μέτρα για έναν κλάδο της οικονομίας αυτό σημαίνει ότι απέτυχαν τα προηγούμενα. Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί ο κ. Μητσοτάκης με τις πολιτικές του επιδοτεί την ακρίβεια, γιατί αντιμετωπίζει την στέγη ως εμπόρευμα και όχι ως αγαθό, γιατί θεωρεί ότι οι απλοί ενοικιαστές μισθωτοί ή συνταξιούχοι μπορούν σε μια ελεύθερη διαπραγμάτευση με τις εταιρείες του real estate να ρυθμίσουν την αγορά.

Τέλος ένα μήνυμα για τους αγρότες: Από τα έντεκα θέματα που έθιξε ο κ. Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη του ανασκόπηση ιεράρχησε τα αγροτικά στη δέκατη θέση, λέγοντας ουσιαστικά ότι ο ίδιος έκανε ότι μπορούσε και στο εξής εκείνοι έχουν ευθύνη που ταλαιπωρούν την κοινωνία. Προς τι η έκκληση για διάλογο τότε; Να η απόδειξη του κοινωνικού αυτοματισμού, να η απόδειξη της υποκρισίας του κ. Μητσοτάκη. Δε ντρέπεται ο κ. Μητσοτάκης να στήνει στο μήνυμα του πριν τις γιορτές επιχειρήματα κοινωνικού αυτοματισμού ανάμεσα δήθεν στους αγρότες και άλλους επαγγελματικούς κλάδους;

Ο κυνισμός και η αλαζονεία του προκειμένου να μην αλλάξει τον πυρήνα της αποτυχημένης λογικής του δεν πείθει κανέναν πια. Ούτε τους αγροτοσυνδικαλιστές της παράταξης του.

Η δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, για την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού

Ο Πρωθυπουργός δηλώνει περήφανος για τον προϋπολογισμό του 2026, ακόμα έναν προϋπολογισμό προσηλωμένο εμμονικά στα ληστρικά για την κοινωνία πρωτογενή πλεονάσματα και στην πρόβλεψη εσόδων από την εξοντωτική έμμεση φορολογία, αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού.

Η αρνητική εικόνα της οικονομίας, η συνεχής υποτίμηση των θεσμών και τα σκάνδαλα διαφθοράς καθώς και η γενικευμένη αίσθηση ότι η πολιτική που ακολουθείται, περιθωριοποιεί τις νέες γενιές και τα μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, είναι ο καθρέφτης της διακυβέρνησης Μητσοτάκη.

Έρχεται πάλι να υποσχεθεί λύσεις για το στεγαστικό και το εισόδημα των πολιτών, σαν να προσγειώθηκε στη χώρα μόλις χθες. Σαν να μην κυβερνά επί επτά χρόνια, σαν να μην είναι ο υπαίτιος που το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων βρίσκεται στα ευρωπαϊκά τάρταρα.

Ο Πρωθυπουργός επιλέγει να επιτεθεί ξανά στους αγρότες παίρνοντας τη σκυτάλη από τον κ. Βορίδη.

Με κυνικό και προσβλητικό τρόπο για χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους που δίνουν καθημερινά μάχη για να επιβιώσουν, ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι «έχουν ικανοποιηθεί τα περισσότερα αιτήματα των αγροτών».

Η αλήθεια είναι μία: Οι αγρότες πνίγονται από το δυσθεώρητο κόστος παραγωγής, την ενεργειακή ακρίβεια, τις χαμηλές τιμές και την εγκατάλειψη της υπαίθρου, η κυβέρνηση επιλέγει να τους κοροϊδεύει δημόσια, παρουσιάζοντας ελάχιστα και ανεπαρκή μέτρα ως «λύση» για να κρύψει την αποτυχία της και να δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού προκειμένου να τορπιλίσει τον διάλογο, προσθέτει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Και καταλήγει λέγοντας τα εξής: Είναι πλέον καθαρό σε όλους: Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη διαιρεί την κοινωνία σε δύο Ελλάδες: μια των λίγων που καλοπερνούν και μια των πολλών που αγκομαχούν. Η χώρα χρειάζεται άμεσα κυβέρνηση που να μπορεί να ενώσει τους Έλληνες, που θα μπορεί να δημιουργήσει μια Ελλάδα για όλους.

Χαρίτσης: Δεν έχουμε ακούσει λέξη για αυτό που συνέβη νότια της Κρήτης

«Περνάνε οι μέρες και ακόμα δεν έχουμε ακούσει λέξη για αυτό που συνέβη στα νότια της Κρήτης. Όλα καλά κύριε Μητσοτάκη;» τονίζει μεταξύ άλλων, στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.

«Θεωρώ θετικό ότι αυτός ο προϋπολογισμός υπερψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο την ώρα που σε όλη την Ελλάδα οι αγροτικές κινητοποιήσεις -και η κοινωνική στήριξη σε αυτά- δείχνουν πώς ό,τι και να κάνει το καθεστώς Μητσοτάκη δεν θα έχει τρίτη ευκαιρία» πρόσθεσε στη συνέχεια.

Αναλυτικά η ανάρτηση Χαρίτση:

«Καλημέρα σε όλες και όλους.

Αυτές είναι οι σημειώσεις μου για την εβδομάδα που πέρασε.

1.​ Υπνοβάτες στο χείλος του γκρεμού

Όταν πριν έναν χρόνο έλεγα στη Βουλή ότι «οι ευρωπαϊκές ηγεσίες πορεύονται, ως άλλοι «υπνοβάτες προς τον πόλεμο» δεν μπορούσα να φανταστώ ότι πλέον μιλάμε για αγώνα δρόμου για να πέσουμε στον γκρεμό. Στρατιωτικοί και πολιτικοί μιλάνε για «φέρετρα» και «πόλεμο σαν αυτόν που έζησαν οι παππούδες μας» σαν να λένε «θα πιώ ένα ποτήρι νερό», οι ηγέτες της ΕΕ παραπαίουν μεταξύ λύσεων τουλάχιστον αμφιλεγόμενων που διαταράσσουν την εσωτερική συνοχή για να χρηματοδοτήσουν την πολεμική προσπάθεια στην Ουκρανία, προχθές νότια της Κρήτης drone χτύπησαν ένα ρωσικό τάνκερ.

Έρχονται γιορτές. Θα πούμε ευχές.

Μια ευχή για το 2026 έχει γίνει πια επείγον αίτημα: Ειρήνη.

Να κοιτάξουμε τους αγαπημένους μας στο εορταστικό τραπέζι. Κι απλώς ας αναλογιστούμε ποια θα είναι η μοίρα τους σε μια Ευρώπη του πολέμου.

Είναι η ερώτηση που έκανα πριν λίγες μέρες στη Βουλή «ποιους θα βάλετε στα φέρετρα με τις σημαίες, κύριε Δένδια;». Και μια ακόμα ερώτηση προς την κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της, που μας λένε ότι πρέπει όλα τα λεφτά να γίνουν εξοπλισμοί και όπλα: «Ποιος είναι ο εχθρός;». Έχει όνομα;

Αν συνεχίσουμε έτσι, σε λίγο δεν θα υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεν μπορεί να υπάρχει πολιτική ενότητα της Ευρώπης δίχως κοινωνικούς πόρους, δίχως τον στόχο της δίκαιης πράσινης μετάβασης, δίχως εγγύηση της σταθερότητας στην ήπειρό μας. Η δεξιά, η ακροδεξιά και η πειθήνια πλειοψηφία της σοσιαλδημοκρατίας, υπηρετώντας τα συμφέροντα μεγάλων της πολεμικής βιομηχανίας, διαλύουν, κάθε μέρα το κοινό ευρωπαϊκό πρότζεκτ.

Ο διακηρυγμένος στόχος για οικονομική και κοινωνική συνοχή μέσα από τη σύγκλιση και την ευημερία, υπονομεύεται όσο οι προτεραιότητες και οι πόροι μετατοπίζονται μακριά από τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Και η ελληνική κυβέρνηση; Αμίλητη και αόρατη.

Περνάνε οι μέρες και ακόμα δεν έχουμε ακούσει λέξη για αυτό που συνέβη στα νότια της Κρήτης. Όλα καλά κύριε Μητσοτάκη;

2.​ Επτά στόχοι για τη χώρα

Στη συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό η Νέα Αριστερά έδειξε ότι υπάρχει αντιπολίτευση στη χώρα. Αριστερή, μαχητική και συγκεκριμένη.

Η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα έδωσε μια μάχη αρχών και ήταν αυτή που στρίμωξε την κυβέρνηση γιατί είπαμε τα πράγματα με το όνομά τους: ότι αυτός είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και ο πρώτος προϋπολογισμός. Και ότι με την παραγωγή αποδιαρθρωμένη και την δημοσιονομική περίοδο χάριτος που κατακτήσαμε το 2018 να λήγει, η Ελλάδα γυρίζει δεκαπέντε χρόνια πίσω. Στην πιο βαθιά κρίση.

Θεωρώ θετικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετατοπίστηκε από την περσινή του στάση και αποφάσισε φέτος να καταψηφίσει τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς.

Θεωρώ θετικό ότι ο Πρωθυπουργός από την αμηχανία του δεν είπε κουβέντα για να δικαιολογήσει τον παραλογισμό σε μια χώρα που δεν υπάρχουν λεφτά για την υγεία, να πετάμε λεφτά από το παράθυρο για μια ακόμα (και μετά μία ακόμα και μια ακόμα και μια ακόμα) φρεγάτα. Γιατί αυτή η υπεκφυγή του δείχνει έλλειψη νομιμοποίησης.

Θεωρώ θετικό ότι αυτός ο προϋπολογισμός υπερψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο την ώρα που σε όλη την Ελλάδα οι αγροτικές κινητοποιήσεις -και η κοινωνική στήριξη σε αυτά- δείχνουν πώς ό,τι και να κάνει το καθεστώς Μητσοτάκη δεν θα έχει τρίτη ευκαιρία.

Το πάρτι τελείωσε.

Στην ομιλία μου κατέθεσα επτά άμεσες προτεραιότητες για να αλλάξει η κατάσταση στη χώρα. Αυτή είναι η δική μας πρόταση για το Λαϊκό Μέτωπο. Η πρόταση για την ανατροπή της Δεξιάς πολιτικής.

3.​ Βία στα σχολεία

«Δουλεύω, δεν προλαβαίνω (…) παλεύω μόνη μου».

Η μητέρα της 16χρονης μαθήτριας που στην Κυψέλη πρωταγωνίστησε σε ένα βίαιο περιστατικό που σόκαρε τη χώρα, μας θυμίζει αυτό που ο ηθικοπλαστικός λόγος συστηματικά αποκρύβει: την ταξική διάσταση της βίας.

Τα λόγια καταδίκης είναι εύκολα. Και είναι ακόμα πιο εύκολο μια Πολιτεία να στέλνει στη φυλακή ένα νέο κορίτσι. Το δύσκολο είναι να αναμετρηθούμε με αυτό που συμβαίνει γύρω μας: τους εξαντλητικούς ρυθμούς δουλειάς, τη μοναξιά και την εγκατάλειψη, την απουσία κρατικών και δημόσιων υποδομών για τη στήριξη όσων το έχουν ανάγκη.

Δεν είναι υπεκφυγή. Είναι η ουσία. Η διάχυση της βίας δεν αντιμετωπίζεται ούτε με διαφημιστικές καμπάνιες -πόσες έχουμε ακούσει- ούτε με το ραβδί του παιδονόμου. Αντιμετωπίζεται στη ρίζα της. Με σχολεία που διαθέτουν δομές και προσωπικό για την ψυχοκοινωνική στήριξη μαθητών, μαθητριών, οικογενειών και εκπαιδευτικών. Αν τα είχαμε κάνει -ως Πολιτεία- όλα καλά, θα είχαμε κάθε λόγο να φρίττουμε. Αλλά ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή τα σχολεία έχουν αφεθεί στην τύχη τους. Κι αυτό είναι βαρύ – και έχει και συνέπειες.

Και το υπουργείο Παιδείας; Εξαγγέλλει προγράμματα για λαχανόκηπους, συγχωνεύει τμήματα και κλείνει τάξεις, και ανακοινώνει την ψηφιακή πλατφόρμα «ConnectEDParents+». Από πλατφόρμες πήξαμε. Μήπως χρειάζεται κάτι άλλο;

4.​ Εξεταστική: Netflix

Μέρες που είναι, μια πρόταση για την κυβέρνηση: να πουλήσει στο Netflix τα δικαιώματα από τις συνεδριάσεις της Εξεταστικής.

Έχει καταφέρει άλλωστε το ακατόρθωτο: όλη η χώρα, κυριολεκτικά, να παρακολουθεί το τι συμβαίνει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο λόγος απλός. Η χώρα απολαμβάνει το καθημερινό σόου με τις πιθανές και απίθανες δικαιολογίες που επιστρατεύουν οι -προστατευόμενοι από τη Νέα Δημοκρατία- μάρτυρες.

Ο ευτελισμός του Κοινοβουλίου είναι το τελευταίο «δώρο» της κυβέρνησης στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία για το 2025. Για την πεντηκοστή της επέτειο.

Η εποχή που άνοιξε με τη δυναμική του εκδημοκρατισμού, κλείνει υπό την κυριαρχία ενός καθεστώτος που διαλύει κάθε κανόνα για να μείνει στην καρέκλα της εξουσίας.

Υποκλοπές. Τέμπη. ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κανείς δεν ξεχνάει.

Η Δημοκρατία στο τέλος θα νικήσει.

ΥΓ: Ο Νίκος Γιαννόπουλος εκτός από εξαιρετικός δημοσιογράφος είναι και ένας ακέραιος χαρακτήρας. Δεν με εκπλήσσει ότι δεν το βούλωσε μπροστά στον τραμπουκισμό του ευρωβουλευτή Παππά. Ολόψυχα μαζί του».

Διαβάστε επίσης:

Πηγές ΥΠΕΘΑ: Το νέο νομοσχέδιο δεν επηρεάζει τις αναβολές των φοιτητών ή των μεταναστών στο εξωτερικό

Τσιάρας για αγρότες: «Μπορούμε να συνεννοηθούμε μέσα σε κάποια όρια» – «Να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις που ταλαιπωρούν την κοινωνία» (Video)

Μητσοτάκης για αγρότες: Ναι στον διάλογο, όχι στο παράλογο – Σεβαστείτε την κοινωνία και την πατρίδα