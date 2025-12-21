search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 15:37
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.12.2025 15:12

Χάρης Δούκας για την εκδήλωση μπροστά σε εκκλησία: «Υποκρισία και σκοταδισμός από τον ακροδεξιό Πλεύρη»

21.12.2025 15:12
doukas_plevris

Για «υποκρισία και σκοταδισμό» κάνει λόγο ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απαντώντας σε ανάρτηση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, σχετικά με το street party που έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου μπροστά από τα σκαλιά της εκκλησίας του Αγίου Ανδρέα στο Γαλάτσι.

«Παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης, γιατί χιλιάδες νέοι τραγούδησαν και διασκέδασαν μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή», σημειώνει στην ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων.

Οπως αναφέρει, πρόκειται για «εκδήλωση που έγινε για τέταρτη φορά, με διοργανωτές νέους της περιοχής και συμμετοχή όλης της τοπικής αγοράς. Νέους που καθάρισαν οι ίδιοι όλη την πλατεία αμέσως μετά τη λήξη της εκδήλωσης στις 11 το βράδυ».

Ο κ. Δούκας κάνει μάλιστα λόγο για «υποκρισία και σκοταδισμό».

«Το προαύλιο της εκκλησίας είναι ένας χώρος ανοιχτός για όλους και κυρίως για τους νέους.

Υ.Γ. Είχαμε χθες και βιολιά έξω από την Καπνικαρέα με πάρα πολύ κόσμο
Πώς του ξέφυγε αυτή η εκδήλωση;», καταλήγει.

Η ανάρτηση Πλεύρη

Υπενθυμίζεται ότι, σε δική του ανάρτηση, ο κ. Πλεύρης ανέφερε νωρίτερα τα εξής:

«Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ. @h_doukas».

Διαβάστε επίσης:

Στο Ισραήλ ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη Δευτέρα – Θα συναντηθεί με Νετανιάχου και Αμπάς

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: «Οι αγρότες που δεν παίρνουν επιδοτήσεις δεν είναι στα μπλόκα» (Video)

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην ανάρτηση Μητσοτάκη: «Ο κυνισμός και η αλαζονεία του δεν πείθουν κανέναν», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ – «Διαιρεί την κοινωνία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xaris doukas 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Διάλογος στην κεντροαριστερά, καμία συναίνεση με ΝΔ – Τι θα γίνει με Βασιλίσσης Ολγας και νέο γήπεδο του ΠΑΟ

klimatikisKrisis1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο νομοσχέδιο Πολιτικής Προστασίας: Οι 10 βασικές αλλαγές

doukas_plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας για την εκδήλωση μπροστά σε εκκλησία: «Υποκρισία και σκοταδισμός από τον ακροδεξιό Πλεύρη»

macron-putin-1
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Ναι» με όρους σε ενδεχόμενο διαλόγο Μακρόν – Πούτιν

mitsotakis israil
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Ισραήλ ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη Δευτέρα – Θα συναντηθεί με Νετανιάχου και Αμπάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

patagonia_puma_1912_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Παταγονία: Τα πούμα άρχισαν να τρέφονται με πιγκουίνους και να συμπεριφέρονται παράξενα - Τι λέει νέα μελέτη

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η αποκάλυψη της σπιτονοικοκυράς του 33χρονου γιατρού που εξαφανίστηκε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 15:37
xaris doukas 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Διάλογος στην κεντροαριστερά, καμία συναίνεση με ΝΔ – Τι θα γίνει με Βασιλίσσης Ολγας και νέο γήπεδο του ΠΑΟ

klimatikisKrisis1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο νομοσχέδιο Πολιτικής Προστασίας: Οι 10 βασικές αλλαγές

doukas_plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας για την εκδήλωση μπροστά σε εκκλησία: «Υποκρισία και σκοταδισμός από τον ακροδεξιό Πλεύρη»

1 / 3