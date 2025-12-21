Χάρης Δούκας για την εκδήλωση μπροστά σε εκκλησία: «Υποκρισία και σκοταδισμός από τον ακροδεξιό Πλεύρη»

Για «υποκρισία και σκοταδισμό» κάνει λόγο ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απαντώντας σε ανάρτηση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, σχετικά με το street party που έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου μπροστά από τα σκαλιά της εκκλησίας του Αγίου Ανδρέα στο Γαλάτσι.

«Παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης, γιατί χιλιάδες νέοι τραγούδησαν και διασκέδασαν μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή», σημειώνει στην ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων.

Οπως αναφέρει, πρόκειται για «εκδήλωση που έγινε για τέταρτη φορά, με διοργανωτές νέους της περιοχής και συμμετοχή όλης της τοπικής αγοράς. Νέους που καθάρισαν οι ίδιοι όλη την πλατεία αμέσως μετά τη λήξη της εκδήλωσης στις 11 το βράδυ».

Ο κ. Δούκας κάνει μάλιστα λόγο για «υποκρισία και σκοταδισμό».

«Το προαύλιο της εκκλησίας είναι ένας χώρος ανοιχτός για όλους και κυρίως για τους νέους.

Υ.Γ. Είχαμε χθες και βιολιά έξω από την Καπνικαρέα με πάρα πολύ κόσμο

Πώς του ξέφυγε αυτή η εκδήλωση;», καταλήγει.

Η ανάρτηση Πλεύρη

Υπενθυμίζεται ότι, σε δική του ανάρτηση, ο κ. Πλεύρης ανέφερε νωρίτερα τα εξής:

«Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ. @h_doukas».

Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ. @h_doukas .

