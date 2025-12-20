Το παρασκήνιο της απουσίας Δούκα από τον Τομέα Αυτοδιοίκησης και το δείπνο του με Παπανδρέου, Σαχινίδη ενόψει συνεδρίου

Στην τελική ευθεία για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έκλεισε και η δημιουργία του τομέα αυτοδιοίκησης για τον οποίο γινόταν συζήτηση εδώ και αρκετό καιρό. Η απουσία του Χάρη Δούκα συζητήθηκε και έχει παρασκήνιο. Υπήρξαν συζητήσεις μεταξύ του περιβάλλοντος του Δημάρχου και της Χαριλάου Τρικούπη.

Πρόταση για να συμμετέχει στον τομέα έγινε σε στενό του συνεργάτη, ωστόσο δεν υπήρξε επικοινωνία του ίδιου με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ούτε πρότεινε κάποιο από τα πρόσωπα που αποτελούν τον τομέα. Με αυτά τα δεδομένα, οι συνεργάτες του Δημάρχου δεν δέχθηκαν να είναι στον τομέα υπό τον Κώστα Τριαντάφυλλο. Οι συζητήσεις που έγιναν μεταξύ συνεργατών, όπως όλα δείχνουν, έφεραν τυπικά μια συμφωνία, ουσιαστικά όμως το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών είναι ηλεκτρισμένο αρκετά.

Ενδιαφέρον έχει και ένα δείπνο ενόψει συνεδρίου που έγινε εχθές στο κέντρο της Αθήνας. Σε αυτό συμμετείχαν ο Χάρης Δούκας, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Φίλιππος Σαχινίδης. Στο μενού της συζήτησης βρέθηκε το επικείμενο συνέδριο και οι εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο. Όπως όλα δείχνουν ανάλογες συναντήσεις γίνονται σε όλες τις πλευρές, προκειμένου να διαμορφωθούν τα μπλοκ και οι συμμαχίες στο συνέδριο. Αυτές θα αποτυπώσουν συσχετισμούς στα όργανα του ΠΑΣΟΚ αλλά και στις θέσεις που τεθούν προς ψήφιση. Ενδιαφέρον θα έχει η στάση της πλευράς Χριστοδουλάκη που πλέον δεν συνεργάζεται με τον Χάρη Δούκα και έχει την δική της οργανωτική δυναμική. Στο πάζλ μπαίνουν όλα τα πρόσωπα που διεκδίκησαν την ηγεσία του κόμματος στις τελευταίες εκλογές.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, από την πλευρά του, επικεντρώνεται στις μετωπικές με την κυβέρνηση στη Βουλή. Τελευταία της εβδομάδας ήταν αυτή για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε τονίζοντας σε ανακοίνωση του: «Δεν νομιμοποιούμε πολιτικές επιλογές που μεταφέρουν το πρόβλημα από υπηρεσία σε υπηρεσία, χωρίς κάθαρση και σχέδιο. Η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή ΝΔ».

Οι δημοσκοπήσεις με τις οποίες έκλεισε η εβδομάδα δείχνουν το ποτήρι μισογεμάτο για το ΠΑΣΟΚ. Από τη μια πλευρά η «βελόνα» των ποσοστών του παραμένει σταθερή χωρίς να ανεβαίνει, από την άλλη όμως το εγχείρημα Τσίπρα που παρουσιάζεται ως απειλή δεν δείχνει μέχρι τώρα το μεγάλο «γκελ». Η δυνητική ψήφος και το σκληρό ακροατήριο του πρώην Πρωθυπουργού κινούνται στα ίδια επίπεδα, κοντά στο 20% αθροιστικά, παρά τη μεγάλη προβολή που είχαν οι πρωτοβουλίες του.

Στο ΠΑΣΟΚ σκοπεύουν να δώσουν απαντήσεις και μέσω της διεύρυνσης κρατώντας ανοιχτούς διαύλους με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, αλλά και με στελέχη του χώρου. Ένα από αυτά που ακούγονται πολύ στα πασοκικά πηγαδάκια είναι αυτό της Νίνας Κασιμάτη. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ ψήφισε τις αμυντικές δαπάνες κόντρα στη γραμμή του κόμματος της και αρκετοί υπογραμμίζουν ότι μπορεί έτσι να ανοίγει τον δρόμο της για το ΠΑΣΟΚ. Η αρχή έχει γίνει ήδη με τις μετακινήσεις της Ράνιας Θρασκιά και του Πέτρου Παππά, ενώ ο Κώστας Σκανδαλίδης ως υπεύθυνος για την Επιτροπή Διεύρυνσης θα απευθύνει προσκλητήριο και σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ που είχαν αποχωρήσει στο παρελθόν.

Εξαιρούνται, όπως υπογραμμίζει ο πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ, όσοι είχαν επιτεθεί χυδαία στο κόμμα. Οι δημοσκοπήσεις του νέου έτους θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το κλίμα στο συνέδριο που ξεκινά στις 27 Μαρτίου.

