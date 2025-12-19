search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 18:54
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

19.12.2025 18:06

«Πρεμιέρα» Πιερρακάκη στη συνεδρίαση των ΥΠΟΙΚ της G7 ως πρόεδρος του Eurogroup

19.12.2025 18:06
pierrakakis g7 66- new

Με μια σύντομη ανάρτησή του στο Facebook ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, έκανε γνωστό ότι την Παρασκευή συμμετείχε για πρώτη φορά στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών των χωρών της G7, εκπροσωπώντας τα κράτη της Ευρωζώνης.

Ο Έλληνας υπουργός μετείχε στην τελευταία συνεδρίαση των υπουργών της G7 για το 2025 υπό καναδική Προεδρία, καθώς από τον Ιανουάριο αναλαμβάνει η Γαλλία την Προεδρία της G7.

Στην ανάρτησή του ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του Eurogroup ευχαρίστησε τον Καναδό υπουργό Οικονομικών Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπάν για την ηγεσία του και εξέφρασε την προσδοκία για συνέχιση της συνεργασίας με τη γαλλική πλευρά και τον Ρολάν Λεσκίρ.

 «Σήμερα συμμετείχα στην τελευταία συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G7 υπό την καναδική προεδρία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον François-Philippe Champagne για την ηγεσία του κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς και ανυπομονώ να συνεργαστώ την επόμενη χρονιά με τον Roland Lescure, υπό τη γαλλική προεδρία της G7» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

NickReiner
ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιος του Ρομπ Ρέινερ διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια λίγο πριν το διπλό φονικό – «Τα φάρμακα τον έκαναν επικίνδυνο»

vrefos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αττική: Νεκρό βρέφος 5 μηνών – «Ξυπνήσαμε και τη βρήκαμε παγωμένη»

putin
ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος δημοσιογράφος έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα του κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας συνέντευξης του Πούτιν (Video)

taipei epithesi 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ταϊπέι: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι – Ο δράστης σκοτώθηκε πέφτοντας στο κενό

kifisos-kinisi
ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κόκκινο» η κίνηση σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό – Καθυστερήσεις και στο κέντρο της Αθήνας

michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

paparizou-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Τάκης Ζαχαράτος και Έλενα Παπαρίζου: «The Velvet Night» στο NOX - The Cabaret Edition

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα - Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

