ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 15:34
22.12.2025 15:09

Μια γενική γραμματεία για τον Ν. Μαραβέγια

22.12.2025 15:09
Από τα πρόσωπα που επελέγησαν για γενικοί γραμματείς στα υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μετανάστευσης και Ασύλου, το πιο γνωστό είναι αυτό του καθηγητή στο ΕΚΠΑ Ναπολέοντα Μαραβέγια.

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός οικονομολόγος έχει διατελέσει υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην Υπηρεσιακή Κυβέρνηση υπό τον Παναγιώτη Πικραμμένο που συγκροτήθηκε το 2012, ενώ το όνομά του είχε ακουστεί και ως υποψήφιου για τις ευρωεκλογές του 2024.

Πάντως, ο Ν. Μαραβέγιας δεν θα… αλλάξει περιβάλλον καθώς από τον περασμένο Μάρτιο είναι σύμβουλος του υπουργού Ανάπτυξης.

