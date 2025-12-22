Μια γενική γραμματεία για τον Ν. Μαραβέγια

Από τα πρόσωπα που επελέγησαν για γενικοί γραμματείς στα υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μετανάστευσης και Ασύλου, το πιο γνωστό είναι αυτό του καθηγητή στο ΕΚΠΑ Ναπολέοντα Μαραβέγια.

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός οικονομολόγος έχει διατελέσει υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην Υπηρεσιακή Κυβέρνηση υπό τον Παναγιώτη Πικραμμένο που συγκροτήθηκε το 2012, ενώ το όνομά του είχε ακουστεί και ως υποψήφιου για τις ευρωεκλογές του 2024.

Πάντως, ο Ν. Μαραβέγιας δεν θα… αλλάξει περιβάλλον καθώς από τον περασμένο Μάρτιο είναι σύμβουλος του υπουργού Ανάπτυξης.

