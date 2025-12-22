Γιατί ο Μητσοτάκης πάει στη Ραμάλα

Διττό σκοπό έχει η επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σήμερα στη Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Ο πρώτος στόχος της Αθήνας είναι να αποσαφηνιστεί ο ρόλος που θα κληθεί να παίξει τόσο στο ζήτημα της σταθεροποίησης της Γάζας – ο Γεραπετρίτης έχει κάνει λόγο για αποστολή «κυανόκρανων» – όσο και της ανοικοδόμησης του ισοπεδωμένου από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς παλαιστινιακού θύλακα.

Ο δεύτερος στόχος, ωστόσο, είναι πιο συμβολικός: ο πρωθυπουργός με την επίσκεψή του στη Ραμάλα και τη συνάντησή του με τον Αμπάς θέλει να απαντήσει σε όσους ασκούν κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν έκανε κανένα σχόλιο για τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα, η οποία χαρακτηρίζεται από πολλές χώρες ως γενοκτονία.

Στην ουσία, ο Μητσοτάκης θέλει να στείλει το μήνυμα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό των Παλαιστινίων – όχι μόνο στα λόγια, αλλά και έμπρακτα.

