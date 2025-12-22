search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 09:24
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.12.2025 08:41

Γιατί ο Μητσοτάκης πάει στη Ραμάλα

22.12.2025 08:41
mitsotakis_abbas_new

Διττό σκοπό έχει η επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σήμερα στη Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Ο πρώτος στόχος της Αθήνας είναι να αποσαφηνιστεί ο ρόλος που θα κληθεί να παίξει τόσο στο ζήτημα της σταθεροποίησης της Γάζας – ο Γεραπετρίτης έχει κάνει λόγο για αποστολή «κυανόκρανων» – όσο και της ανοικοδόμησης του ισοπεδωμένου από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς παλαιστινιακού θύλακα.

Ο δεύτερος στόχος, ωστόσο, είναι πιο συμβολικός: ο πρωθυπουργός με την επίσκεψή του στη Ραμάλα και τη συνάντησή του με τον Αμπάς θέλει να απαντήσει σε όσους ασκούν κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν έκανε κανένα σχόλιο για τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα, η οποία χαρακτηρίζεται από πολλές χώρες ως γενοκτονία.

Στην ουσία, ο Μητσοτάκης θέλει να στείλει το μήνυμα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό των Παλαιστινίων – όχι μόνο στα λόγια, αλλά και έμπρακτα.

Διαβάστε επίσης

Χειραψία χωρίς κουβεντούλα

Στην πολιτική αρένα η Καρυστιανού; 

Στον «παράδεισο» του ευρώ και η Βουλγαρία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko_0609_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεκρός 79χρονος επιχειρηματίας, «αυτοκτονία» βλέπουν οι αρχές

mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: To «καρφί» του τραγουδιστή στο «The Voice» – «Εκπομπές στην τηλεόραση ξεφτιλίζουν ανθρώπους» (Video)

pyrosvestiki_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Μαρούσι – Δύο άτομα στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα

gold_shutterstock
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο ρεκόρ στην τιμή του χρυσού

groilandia 987- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ονομάζει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας Λάντρι ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

tebi_distixima
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

mazonakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άτομα της παραγωγής έλεγαν στον 21χρονο να πάει στο καμαρίνι του, αν θέλει να κάνει καριέρα»

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε απενεργοποιείται ο ΑΦΜ και ποιες συναλλαγές «παγώνουν» μετά τις νέες οδηγίες ΑΑΔΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 09:24
peripoliko_0609_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεκρός 79χρονος επιχειρηματίας, «αυτοκτονία» βλέπουν οι αρχές

mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: To «καρφί» του τραγουδιστή στο «The Voice» – «Εκπομπές στην τηλεόραση ξεφτιλίζουν ανθρώπους» (Video)

pyrosvestiki_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Μαρούσι – Δύο άτομα στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα

1 / 3