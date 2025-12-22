Χειραψία χωρίς κουβεντούλα

Με τους πρώην συντρόφους ξαναβρέθηκε στον ίδιο χώρο ο Αλέξης Τσίπρας, λίγες εβδομάδες μετά το Παλλάς, τον «εξώστη» και την κριτική σε όλη την προοδευτική περί «ιδιοτέλειας», που συνεχίστηκε, με λίγο διαφορετική φρασεολογία και από την Πάτρα. Συγκεκριμένα στην εκδήλωση για τα 13 χρόνια της Εφημερίδας των Συντακτών, στο Ζάππειο, την Παρασκευή, ο Αλέξης Τσίπρας «έπεσε πάνω» στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο και τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, που επίσης έδωσαν το «παρών».

Αν και βίντεο έχει καταγράψει τη χειραψία του Κώστα Ζαχαριάδη, με τον πρώην πρωθυπουργό (ο πρώτος πλησίασε τον καθήμενο Τσίπρα), λίγο πριν είχε προηγηθεί χειραψία με τον Σωκράτη Φάμελλο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από κάμποσα πηγαδάκια, πλησίασε τον Αλέξη Τσίπρα που καθόταν στο τραπέζι του και τον χαιρέτησε, και στην συνέχεια πήγε να καθίσει στο δικό του τραπέζι, δίπλα σε αυτό που καθόταν ο πρώην πρωθυπουργός.

Πάντως, απ’ ό,τι μάθαμε, πλην του τυπικού της χειραψίας, ουδέν. Δεν υπήρξε κάποια «κουβεντούλα» σε χαλαρή διάθεση…

