Στον «παράδεισο» του ευρώ και η Βουλγαρία

Η είσοδος της Βουλγαρίας στο ευρώ αφαιρεί από τη Βόρεια Ελλάδα ένα άτυπο αλλά υπαρκτό πλεονέκτημα: το νομισματικό χάσμα.

Με κοινό νόμισμα, το χαμηλότερο εργατικό και φορολογικό κόστος της Βουλγαρίας γίνεται πιο ορατό και πιο συγκρίσιμο, αυξάνοντας τις πιέσεις σε επιχειρήσεις και μισθούς στις παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας.

Για τη Βόρεια Ελλάδα, η ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ σημαίνει εντατικοποίηση του ανταγωνισμού χωρίς νομισματικά «μαξιλάρια». Οι ελληνικές επιχειρήσεις χάνουν το πλεονέκτημα της συναλλαγματικής σταθερότητας έναντι του λέβα, ενώ οι βουλγαρικές αποκτούν ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια και επενδύσεις, με κίνδυνο μεταφοράς δραστηριοτήτων βόρεια των συνόρων.

Η κοινή νομισματική ζώνη μπορεί να ενισχύσει το εμπόριο και τις διασυνοριακές συνεργασίες, αλλά μόνο αν υπάρξει εθνική στρατηγική για τη Βόρεια Ελλάδα. Χωρίς επενδύσεις σε υποδομές, logistics και ανθρώπινο κεφάλαιο, η ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ κινδυνεύει να λειτουργήσει περισσότερο ως απειλή παρά ως αναπτυξιακή ευκαιρία.

